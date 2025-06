ARAG bleibt Hauptsponsor von Borussia Düsseldorf / Düsseldorfer Versicherungskonzern verlängert auch Partnerschaft mit Timo Boll

Düsseldorf (ots) - Beim Vertrauen in den Rechtsstaat herrscht bei den sechs untersuchten Ländern in Europa ein klares Nord-Süd-Gefälle. Die meisten Menschen vertrauen in ihren Rechtsstaat in Norwegen, die wenigsten in den südeuropäischen Ländern Spanien und Italien. Deutschland platziert sich in der unteren ...

mehr