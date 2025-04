ARAG

ARAG Konzern jetzt auch in Finnland aktiv - und damit in insgesamt 20 Ländern

Niederlassung der norwegischen ARAG Tochter HELP Forsikring nimmt Geschäft auf

Düsseldorf (ots)

Die HELP Vakuutus, neu gegründete finnische Niederlassung der norwegischen HELP Forsikring, hat Anfang 2025 ihr Geschäft aufgenommen. Zum 1. April startete sie ihre erste Partnerschaft - mit der DNA Plc, die zum Telekommunikationskonzern Telenor gehört. Die HELP Forsikring ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des ARAG Konzerns, dem weltweit größten Rechtsschutzversicherer. Mit der Geschäftsaufnahme in Finnland ist der Düsseldorfer Versicherungskonzern nun in insgesamt 20 Ländern aktiv und setzt seinen Internationalisierungskurs weiter fort.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir auch die Menschen in Finnland für unsere Idee gewinnen können, einen einfachen und bezahlbaren Zugang zum Recht anzubieten. Wie in den anderen nordischen Staaten ist Rechtsschutz auch dort eine weitgehend unbekannte Versicherungsleistung und entsprechend groß ist das Geschäftspotenzial", unterstreicht Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE.

Wie in den nordischen Ländern, in denen die HELP bereits aktiv ist, fokussiert sich auch die HELP Vakuutus mit Sitz in Helsinki auf das Kernsegment Rechtsschutz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Abschluss von Gruppenverträgen mit besonderen Zielgruppen. Dazu zählen Gewerkschaften und andere Verbände, Versicherungsunternehmen, Banken sowie Versorgungsunternehmen. Mit dem ersten Gruppenvertag, geschlossen mit dem Telekommunikationsunternehmen DNA Plc, wurden circa 200.000 Kunden gewonnen. Die wichtigsten abgedeckten Rechtsbereiche sind hier Identitätsdiebstahl und Betrug.

"Im Fokus der HELP Vakuutus stehen die Privatkunden. Wir planen aber auch schon zusätzliche Angebote für kleine und mittlere Unternehmen", erläutert Markus Ginman, Country Manager der HELP Vakuutus. "Das Wachstumspotenzial in Finnland ist groß. In unserem Markt bietet derzeit keine andere Versicherungsgesellschaft eigenständige Rechtsschutzversicherungen an und kümmert sich mit eigenen Anwälten um die rechtlichen Probleme der Kunden."

