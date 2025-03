ARAG

ARAG in Spanien mit neuer CEO

Betina Nickel übernimmt von Mariano Rigau

Düsseldorf (ots)

Der Vorstand der ARAG SE hat Betina Nickel zur neuen Leiterin der Niederlassung ARAG Spanien in Barcelona berufen. Sie übernimmt damit die Leitung des ARAG Rechtsschutz- und des Assistancegeschäfts in Spanien und Portugal. Betina Nickel tritt zum 1. Mai 2025 die Nachfolge von Mariano Rigau an, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.

Betina Nickel kehrt in ihrer neuen Aufgabe zur ARAG SE zurück. Zuletzt war sie Mitglied der Vorstände der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutschen Assistance Versicherung AG. Vor ihrer Zeit bei der ÖRAG war sie seit 2006 in verschiedenen Funktionen bei der ARAG SE aktiv. Bevor sie die ARAG 2021 verließ, war sie Hauptabteilungsleiterin Kooperationen und Internetvertrieb/Vertrieb und Produkt International. "Wir freuen uns sehr, dass Betina Nickel ihre erfolgreiche Karriere nun wieder bei der ARAG fortsetzt. Die ARAG verliert ihre Leistungsträger nicht aus dem Blick. Betina Nickel wird in Spanien eine unserer größten internationalen Einheiten mit ihren mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen", erklärt Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. Die ARAG erzielte in Spanien und Portugal zuletzt Beitragseinnahmen von 200 Millionen EUR und ist in ihrem Segment Rechtsschutz Marktführer.

Nach 19 erfolgreichen Jahren an der Spitze der ARAG in Spanien und mehr als 30 Jahren in der Finanzwirtschaft wird sich Mariano Rigau nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung zurückziehen. Aufgrund seiner hohen Verdienste für das spanische Geschäft der ARAG und seiner langjährigen Expertise wird Mariano Rigau dem Unternehmen für eine Übergangszeit weiterhin in beratender Rolle verbunden bleiben. "Der ARAG Konzern ist Mariano Rigau zu großem Dank verpflichtet", betont Dr. Renko Dirksen. "Er hat unser Geschäft in Spanien erheblich ausgebaut und die ARAG Spanien zu einer der leistungsfähigsten internationalen ARAG Einheiten geformt. Sein Einsatz für die traditionsreiche ARAG Spanien ist vorbildlich."

Alle Personalveränderungen bei der ARAG Spanien stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.

