ARAG in Großbritannien mit neuem CEO

David Haynes übernimmt von Tony Buss

Düsseldorf (ots)

Das Nomination Committee der ARAG UK hat David Haynes zum CEO der ARAG UK Holdings Limited und der ARAG Legal Expenses Insurance Company Limited in Bristol berufen. Er übernimmt damit die Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäfts im Vereinigten Königreich. David Haynes tritt zum 1. April 2025 die Nachfolge von Tony Buss an, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.

David Haynes gehört zum Gründungsteam der ARAG UK, die 2006 ihre Arbeit aufnahm und verantwortete zuletzt das Underwriting als Director der ARAG Legal Expense Insurance Company. Nach dem Anfang 2024 abgeschlossenen Erwerb der DAS UK durch die ARAG SE war er ebenfalls Mitglied des neuen Führungsteams und im Board of Directors der neu geschaffenen ARAG Unternehmen. "David Haynes hat sich durch seine überaus erfolgreiche Arbeit im Führungsteam für seine neue Aufgabe qualifiziert. Wir freuen uns sehr, dass er nun das neu formierte Geschäft der ARAG in Großbritannien mit seinen 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen wird", erklärt Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. Die ARAG UK erzielte zuletzt verwaltete Prämien von 265 Millionen EUR.

Nach 19 erfolgreichen Jahren an der Spitze der ARAG in Großbritannien und 48 Jahren in der Versicherungswirtschaft wird sich Tony Buss nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung zurückziehen. Aufgrund seiner hohen Verdienste für das UK-Geschäft der ARAG und seiner langjährigen Expertise wird Tony Buss dem Unternehmen weiterhin in beratender Rolle verbunden bleiben. "Der ARAG Konzern ist Tony Buss zu großem Dank verpflichtet", betont Dr. Renko Dirksen. "Er hat unser Geschäft in Großbritannien seit 2006 aufgebaut und mit Erfolg geführt. Tony Buss hat zudem den Erwerb der DAS UK durch die ARAG SE ganz entscheidend mitgestaltet und reibungslos zu Jahresbeginn 2024 abgeschlossen."

Alle Personalveränderungen bei der ARAG UK stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.

