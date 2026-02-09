Stuttgarter Nachrichten

Hongkong zahlt einen hohen Preis

Jimmy Lai muss ins Gefängnis, weil er die Demokratiebewegung unterstützt. Viele Mitstreiter sind schon geflüchtet.

Stuttgart (ots)

Seit mehr als fünf Jahren sind die Proteste verstummt, die damals Abend für Abend in den Nachrichten der Welt zu sehen waren. Die Macher des Gesetzes werten das als Erfolg. Aber natürlich liegt die Ruhe nicht daran, dass in Hongkong inzwischen alles in Ordnung ist. Im Gegenteil. Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, der hat Hongkong inzwischen verlassen. So zogen allein rund 150 000 Bewohner der ehemaligen Kronkolonie nach Großbritannien, nachdem die Proteste für Redefreiheit und Pressefreiheit niedergeknüppelt worden waren. Große Teile der Mittelschicht leben jetzt in Australien, Kanada oder den USA. Das hat seinen Preis. Singapur hat Hongkong als wichtigsten Finanzplatz in der Region in vielen Bereichen abgelöst und bleibt auf der Überholspur.

