Immer mehr Kinder weltweit leben in Heimen

SOS-Kinderdörfer zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai: "Familientrennungen müssen verhindert werden"

München (ots)

Acht Millionen Kinder weltweit leben laut Schätzungen in Kinderheimen - mit steigender Tendenz. Das geben die SOS-Kinderdörfer zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai bekannt. Gemäß dem ,Globalen Bericht über Kinderbetreuung und Kinderschutz 2024' der SOS-Kinderdörfer lässt der Anteil der Kinder in institutionellen Betreuungseinrichtungen Schlüsse über die Stärke des Kinderschutzsystems in den Ländern zu: Je höher die Zahl, desto wahrscheinlich ist es, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht berücksichtigt werden und dass staatliche Betreuungs- und Unterstützungssysteme für gefährdete Familien unzureichend sind. Boris Breyer, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit, sagt: "Es ist für jedes Kind ein massiver Einschnitt, seine Familie verlassen zu müssen. Wir müssen alles daransetzen, Familientrennungen zu verhindern. Sollte das nicht möglich sein, müssen wir dafür sorgen, dass Kinder familiennah und ihren Bedürfnissen entsprechend betreut werden."

Stärkere Präventivmaßnahmen und Unterstützungssysteme in sozialen Bereichen wie Kinderschutz, Bildung und Gesundheit könnten gefährdete Familien stabilisieren. Stattdessen wird häufig auf die vermeintlich praktikabelste Lösung der Heimunterbringung zurückgegriffen. Alternative Betreuungsformen wie das Pflegefamiliensystem spielen in den meisten Ländern weiterhin nur eine marginale Rolle.

Besonders hoch ist die Zahl in Europa: Laut UN-Studien sind etwa 277 von 100.000 Kindern in Heimen untergebracht, der weltweite Durchschnitt liegt bei 102 von 100.000 Kindern. Innerhalb Europas haben die Ukraine, Weißrussland und Aserbaidschan die höchsten Raten bei der institutionellen Kinderbetreuung.

In Ländern wie Paraguay, Ghana oder Nepal haben zwischen 80 und 90 Prozent der Kinder in Heimen mindestens noch ein lebendes Elternteil. Boris Breyer sagt: "Oft führt ein Zusammenspiel von individuellen, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren dazu, dass Familien zerbrechen. In unserer weltweiten Arbeit sehen wir immer wieder, dass dies mit der entsprechenden Unterstützung verhindert werden kann."

Viele Kinder aus von Armut betroffenen Familien leben in Heimen, weil die Eltern nicht für Nahrung und Schulbesuch aufkommen können.

Überproportional hoch ist der Anteil von Kindern mit einer Behinderung. In Serbien etwa haben 66 Prozent der Kinder in institutioneller Betreuung eine Beeinträchtigung. Obwohl die Heimunterbringung häufig damit begründet wird, dass dort ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Bildung sichergestellt sei, erfahren sie extrem oft eine unangemessene Behandlung.

Generell sind Kinder in Heimen oft struktureller Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt ausgesetzt. In 120 Staaten ist die körperliche Züchtigung in institutioneller Betreuung nicht einmal ausdrücklich verboten. Die Kinder sind deutlich häufiger von kognitiven und körperlichen Entwicklungsstörungen betroffen und haben etwa aufgrund ihrer Stigmatisierung als Erwachsene schlechtere Berufschancen.

So helfen die SOS-Kinderdörfer

Die SOS-Kinderdörfer unterstützen vom Auseinanderbrechen bedrohte Familien im Rahmen von Familienstärkungsprogrammen, damit Kindern die elterliche Fürsorge erhalten bleibt. Die Hilfsorganisation macht sich weltweit auf politischer, institutioneller und praktischer Ebene für Reformen der Kinderbetreuungssysteme stark. Zum Beispiel, indem sie die Deinstitutionalisierung von anonymen Betreuungssystemen und den Ausbau von Pflegefamilien-Systemen vorantreibt. In den SOS-Kinderdörfern werden Kinder weltweit familiennah und ihren Bedürfnissen entsprechend betreut.

