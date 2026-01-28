PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Stuttgarter Nachrichten

Vorerst noch mal gutgegangen
Der neue Ministerpräsident Schulze positioniert sich in Sachsen-Anhalt klar gegen die AfD. Die CDU folgt.

Stuttgart (ots)

Haseloff und Schulze stehen für einen Kurs der klaren Kante gegenüber der AfD. Der hat sich erst mal durchgesetzt. Doch einig ist sich die Partei da nicht. Teile stehen einer schwarz-blauen Zusammenarbeit aufgeschlossen gegenüber, wie andernorts im Osten auch. Sollten die sich durchsetzen, stünde die CDU vor einer Zerreißprobe. Denn im Westen wird die Brandmauer hochgehalten, etwa im Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt mit seinen zwei Millionen Einwohnern könnte so die ganze Republik in Schieflage bringen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren