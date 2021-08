Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Lage von Olaf Scholz

Mit seinen guten Umfragewerten kann Olaf Scholz der Union offensiv die Frage stellen, wie sie zugleich Investitionen versprechen, die Schuldenbremse einhalten und dabei auch noch Steuern senken will. Aber er wird seinerseits vor einem neuen Problem stehen: Je klarer er sich in der Sache positioniert, vor allem in der Finanzpolitik, desto weiter weg rückt die Wahrscheinlichkeit einer Ampelkoalition unter Einschluss der FDP. Die Liberalen aber bräuchte Scholz. Die würden sich den Eintritt in ein Bündnis teuer - sehr teuer - mit Zugeständnissen bezahlen lassen.

