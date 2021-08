Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Merkel bei Putin

Stuttgarter Nachrichten

Kanzlerin Merkel, für ihre kühl-pragmatische Art vom Kreml hochgeschätzt, hat gegenüber Putin stets ein gesundes Misstrauen gepflegt. Ihr Wegfall wird eine Lücke reißen - für Europa und Russland zugleich. Moskau hat in Merkel nicht nur eine unprätentiöse Pragmatikerin gesehen, sondern auch einen direkten Draht nach Brüssel, mit Gewicht. Es dürfte den Kreml schmerzen, dass ein solcher Griff bald fehlen wird. Denn trotz all des propagandistisch ausgeschlachteten Spotts in Richtung Brüssel, braucht und sucht Moskau seine Nähe. Eben weil es sich europäisch fühlt.

Wer ihre Rolle einnehmen kann, ist ungewiss. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in den Augen der Russen nicht das Format. Und egal, wer Merkel im Kanzleramt folgen wird, er oder sie dürfte sich auf einen harten Test mit Putin einstellen. Putin wird diesen genüsslich auskosten.

