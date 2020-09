Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT)

Online-Kick-off der Deutschen Gründer- und Unternehmertage

Am Donnerstag, 1. Oktober um 17.00 Uhr bietet die deGUT eine Vorschau auf ihr Messe-Angebot in Corona-Zeiten

In diesem Jahr findet die deGUT nicht nur unter anderen Rahmenbedingungen statt, auch im Programm spiegeln sich verstärkt die Themen wider, die viele derzeit beschäftigen. Für Unternehmen, die durch die Pandemie vor großen Herausforderungen stehen, ist Know-how im Krisenmanagement essentiell. Auch Gründungswillige und junge Start-ups fragen sich, welche Schritte in dieser Zeit die richtigen sind. Neben den bewährten Orientierungsangeboten rund um das Thema Gründung berücksichtigen viele Kursangebote daher auch die aktuelle Lage, einige sind vollständig darauf ausgerichtet.

Beim Kick-off informieren die Veranstalter im Rahmen einer Online-Veranstaltung über alles, was in diesem Jahr anders läuft und stellen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor. Referentinnen und Referenten, Keynote-Speakerin Dr. Nora Baum sowie Aussteller bieten einen Einblick in das Angebot vor Ort. Zuschauerinnen und Zuschauer haben außerdem die Möglichkeit, live Fragen zu stellen.

Über diesen Link können sich Interessierte für den Kick-off am 1. Oktober registrieren: https://degut20-kick-off.eventbrite.de

Am Veranstaltungstag erhalten alle angemeldeten Personen ihren Zugangslink.

Über die deGUT:

Aktuelle Informationen zu den Einschränkungen wegen Corona:

Nach der vom Berliner Senat beschlossenen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung, in der aktuell gültigen Fassung vom 11.08.2020, werden im Zeitraum vom 1. bis zum 24. Oktober 2020 Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zulässig sein, soweit nicht mehr als 1.000 Personen zeitgleich anwesend sind. Diese Vorgabe kann von der deGUT umgesetzt werden (Änderungen vorbehalten).

Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 9. und 10. Oktober 2020 zum 36. Mal statt. Auf der Messe können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen. Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneut die ARENA Berlin. Dort bieten die Aussteller und das Beraterforum im Messebereich sowie ein im Eintrittspreis enthaltenes Seminarprogramm den Besucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung zu allen Themen der beruflichen Selbstständigkeit und Unternehmensführung. Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.

