ABOUT YOU GmbH

LeGer Zen Collection: Lena Gercke und ABOUT YOU launchen ihre neue Frühjahr-/ Sommer-Kollektion 2021

Hamburg (ots)

Zum 12. März 2021 präsentieren Lena Gercke und der Fashion Online-Shop die neue F/S 2021 Kollektion von LeGer by Lena Gercke, die insgesamt 77 Teile umfasst. ABOUT YOU und das Model nehmen die Kund*innen in ihrer Kampagne zu der neuen Kollektion mit auf eine Reise in die Traumlandschaft eines fiktiven Zen Gartens.

Die neue LeGer Frühjahr-/Sommer Kollektion spiegelt den Einfluss der entschleunigten Zen-Welt wider, in Form von grafischen Mustern, sanften Farbnuancen und der Auswahl der Stoffe. Lena Gercke und der Fashion Online-Shop möchten mit der LeGer Zen Collection eine Geschichte erzählen, die Gespür für Authentizität und Details beweist und minimalistische Styles präsentiert.

"Wir haben uns bei der F/S 2021 Sommer-Kollektion vom Zen-Gedanken und der Entschleunigung inspirieren lassen. LeGer Zen ist eine minimalistische Kollektion, die dem Zeitgeist entspricht. Wir haben im Design stark darauf geachtet, zeitlose und stilsichere Styles zu kreieren, die sich auch mit unseren vorherigen und zukünftigen Kollektionen kombinieren lassen.", so Lena Gercke.

Bei den insgesamt 77 Kollektionsteilen wurde großen Wert auf die Qualität von natürlichen Materialien wie Baumwolle und Leinen gelegt, die sich in Kleidern, Röcken und Twin Sets wiederfinden. Ruhige Farbnuancen in Beige treffen auf Akzente in sanftem Hellblau und Mintgrün. In den Schnitten der einzelnen Pieces findet sich die für LeGer typische Asymmetrie wieder, die die Kollektion perfekt abrundet.

Die Kampagne wurde im Cinegate Studio in Berlin unter strikter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen geshootet. Angelehnt an die Designs der Kollektion wurde die Szenerie sehr clean gehalten und präsentiert Teile der Kollektion in einer fiktiven Zen-Welt: typische Elemente wie Zen-Muster im Sand oder ein Bonsai Baum runden diese ab. Entstanden ist ein kreativer TV Spot, der ab dem 12.03. ausgestrahlt wird.

Die 77 Kollektionsteile und Accessoires sind ab dem 12. März 2021 im Onlineshop von ABOUT YOU in den Größen 34 bis 44 und Schuhe in den Größen 36 bis 42 erhältlich. Die Styles kosten zwischen 19,90EUR und 159,00EUR.

Hochauflösendes Bildmaterial und Freisteller zur Kampagne können hier heruntergeladen werden.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Fashion Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle

Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 350.000 Artikeln von über 2000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 27 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 19 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU CLOUD bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz in Höhe von 742 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH & Co. KG wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (32, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (30, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (38, Operations & Finance).

Original-Content von: ABOUT YOU GmbH, übermittelt durch news aktuell