Trainiere nach deinem Zyklus: ABOUT YOU launcht Co-Branded Kampagne mit Nike und bricht gemeinsam mit Model Stefanie Giesinger das Tabuthema Menstruationszyklus

- ABOUT YOU und Nike entwickeln dritte Co-Branded Kampagne mit Stefanie Giesinger zum Launch des neuen Nike Air Zoom SuperRep 2 - Nike bricht das Tabuthema Menstruationszyklus und zeigt Frauen die Vorteile der einzelnen Phasen - Nike hat vor kurzem eine neue Workout-Serie angepasst an die Phasen des Menstruationszyklus in der NTC-App gestartet - Das ABOUT YOU Media House Team produzierte die Co-Branded Kampagne inhouse - Ab dem 06. Februar 2021 wird die Co-Branded Kampagne für zwei Wochen auf Social Media, Youtube und bei ABOUT YOU Onsite ausgespielt

Das Thema Menstruationszyklus ist für viele Frauen bis heute ein Tabuthema. ABOUT YOU und Nike haben dies zum Anlass genommen, in ihrer gemeinsam entwickelten Kampagne zum Launch des neuen Nike Air Zoom SuperRep 2, das relevante Thema Menstruationszyklus aufzugreifen. Nike und ABOUT YOU haben sich zusammengetan, um Frauen zu motivieren, ihren Menstruationszyklus kennenzulernen und ihn zu ihrem Vorteil zu nutzen, um auch im Sport das volle Potenzial freisetzen zu können.

Botschafterin der Kampagne, Model Stefanie Giesinger, möchte vor allem junge Frauen unterstützen und motivieren, über das Tabu-Thema zu sprechen und es somit zu normalisieren. Steffi erzählt, so offen wie noch nie, wie sie damit umgeht: "Ich bin sehr verbunden mit meinem eigenen Körper, ich achte genau auf mich und meinen Zyklus. Außerdem habe ich gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, offen über das Thema zu sprechen. Dazu möchte ich auch andere Frauen ermutigen und bin stolz, das Gesicht der Co-Branded Kampagne von ABOUT YOU und Nike zu sein."

Sport kann nicht nur helfen, Periodenbeschwerden zu lindern, es ist sogar erwiesen, dass die hormonellen Veränderungen während des Zyklus genutzt werden können, um die natürliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ein dem Zyklus angepasstes Training erzielt größere Fortschritte - aufgrund dessen bietet Nike über seine NTC App nicht nur kostenlose Workouts, sondern zusätzlich auch Aufklärung über die drei unterschiedlichen Zyklusphasen.

ABOUT YOU und Nike präsentieren die bereits dritte gemeinsame Kampagne, entstanden aus der Contentschmiede des Fashion Online Shops. Die innovativen Kampagnen-Formate wurden in Berlin, unter strengen Auflagen eines Hygienekonzeptes, geshootet. Die kreative Direktion und Produktion der Kampagne wurde bei ABOUT YOU inhouse verantwortet und umgesetzt.

Ab dem 06. Februar 2021 wird die Co-Branded Kampagne für zwei Wochen auf allen Social Media Kanälen, Youtube und bei ABOUT YOU Onsite ausgespielt sowie über den Instagram Kanal von Stefanie Giesinger und die NTC App verlängert. Das Herzstück der Kampagne sind ein 60- und 30-sekündiger "Hero-Film", der die Empowerment-Message der Kampagne kraftvoll unterstützt und die Innovation hinter dem Nike Air Zoom SuperRep 2 zusammen mit Stefanie Giesinger als Vorbild für junge Frauen eindrucksvoll in Szene setzt. Der Content beinhaltet neben Interview Sequenzen auch Empfehlungen für Trainingssequenzen zum Mitmachen in der NTC App. ABOUT YOU beweist sich damit erneut als Full Service Media House und Marketing-Pionier für kreativen Output.

Der Nike Air Zoom SuperRep 2 ist für Damen und Herren in diversen Farben (Gr. 36,5 - 46,5) auf aboutyou.de ab 119,00 Euro erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial + Videomaterial zur Kampagne kann hier heruntergeladen werden.

Dass das Thema Relevanz hat, zeigt eine Statistik der Strava. So leiden etwa 80% der befragten Frauen unter mindestens einem Symptom pro Menstruationszyklus, wie Spannungen in den Brüsten, Energieverlust oder Traurigkeit. Das ein Zusammenhang zwischen körperlicher Betätigung und ihrem Menstruationszyklus besteht und sogar helfen kann, wissen viele Frauen nicht.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Fashion Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 350.000 Artikeln von über 2000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 27 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 19 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU CLOUD bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz in Höhe von 742 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (32, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (30, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (38, Operations & Finance).

