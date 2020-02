Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zum Streit um Lebensmittelpreise

Stuttgart (ots)

Dem Verbraucher fehlen oft nachvollziehbare Informationen über Haltung und Herkunft der Tiere. Der Wust an Tierwohl-Abzeichen ist kaum zu überblicken. Die Qualität lässt sich schwer vergleichen, der Preis dagegen schon. Solange das so bleibt, ist der Griff ins Billigregal leider alles andere als abwegig. Ohnehin steht das Ziel einer maximal naturnahen Landwirtschaft in Konkurrenz zu anderen Zielen, die vielen Menschen ebenfalls wichtig sind. Nicht jeder macht sich diesen Widerspruch bewusst. Je geringer der Ertrag pro Fläche, desto mehr Fläche wird benötigt - nicht nur in Deutschland, sondern auch im globalen Maßstab.

