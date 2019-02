Salzburger Sportwelt

"Ski und Frühlingserwachen" in der Salzburger Sportwelt

Sonnenskilauf - das Beste kommt zum Schluss!

Ski- und Pistenspaß bis der Osterhase kommt: Das versprechen die genial präparierten Pisten in der Salzburger Sportwelt. Der Sonnenskilauf zum Saisonfinale vereint das Beste aus Winter und Frühling: Die Gastgeber der sieben Wintersportorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos haben für das Frühjahr 2019 und über das Osterwochenende Ende April attraktive Specials geschnürt. Zudem sorgen coole Events und Veranstaltungen für die ganze Familie für einen geschmeidigen Winterausklang.

Die Salzburger Sportwelt und ihre sieben Ferienorte bilden das winterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern, 270 Lift- und Berganlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. Die Pisten, Snowparks und Funslopes sind bis Saisonende bzw. Ostern bestens präpariert. Das Frühjahr ist zudem die perfekte Zeit zum Sonnenbaden oder zum Langlaufen auf den schneesicheren (Höhen)Loipen in der Region, wie etwa auf dem Rossbrand zwischen Filzmoos und Radstadt. Tolle Angebote wie "Ski amadé - SIXTY PLUS", die "Ski- & Weingenusswoche in Ski amadé", die "Bring a friend"-Woche oder die "Sonnenskilauf"-Packages tragen zu einem gelungen Saisonabschluss bei.

Veranstaltungstipps 2019:

- 05. März 2019 I Filzmoos "Fest im Schnee" - 16. - 23. März 2019 | Ski amadé "Höchster Bauernmarkt der Alpen" Feinschmecker carven in Ski amadé von Hütte zu Hütte und probieren die Köstlichkeiten der Region. Auf rund 30 Skihütten lassen sich herzhafte Käsesorten, Bauernspeck, Wildsalami, Bauernbrot und weitere Schmankerln entdecken, verkosten und mitnehmen. Ein wahrer Höhepunkt im Rahmen der Ski & Weingenusswoche vom 16. bis 23. März 2019! - 23. März 2019 | St. Johann "9. Eule Downhill Cross" - 16. - 22. März 2019 | Flachauwinkel-Kleinarl "Absolut Park Spring Battle" - 28. März 2019 | Radstadt "Rundgang mit dem Radstädter Nachtwächter" - 30. - 31. März 2019 | Altenmarkt-Zauchensee "Internationale Kids Trophy"

