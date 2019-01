Panasonic Deutschland

Panasonic zeigt auf der ISE 2019 innovative Hotel-TV Lösungen / Auf der Messe in Amsterdam präsentiert der TV-Hersteller seine TV-Lösungen für den Hospitality-Bereich

Vom 5. bis zum 8. Februar 2019 findet die ISE 2019 (Integrated Systems Europe) in Amsterdam statt. Panasonic präsentiert auf der Messe auf einem eigenen Stand (Halle 1, Stand H20) die neuesten Möglichkeiten für Hotel-TV. Dank TV>IP Technologie nutzen die preisgekrönten Panasonic TV-Modelle bereits jetzt die Möglichkeiten hausinterner Netzwerke zum Empfang und zur Verbreitung von TV-Signalen. Mit dieser Technologie sind auch Hotel-TV Anwendungen einfach und kostengünstig umsetzbar.

Einzigartiger Empfangsweg TV>IP ideal für Hoteliers

Die aktuellen Panasonic TV-Geräte bieten Hoteliers, Installateuren, Systemintegratoren oder Krankenhausbetreibern eine kostengünstige und komfortable Möglichkeit, TV-Signale auf viele Geräte zu verteilen. Als einziger Hersteller stattet Panasonic fast alle TV-Geräte mit dem innovativen Quattro-Tuner aus, der neben Empfängern für Kabel, Satellit und Antenne über TV>IP als vierten Empfangsweg verfügt und die TV-Programme aus dem Netzwerk auch von mehreren Servern empfängt. So kann durch die Nutzung bestehender Infrastrukturen auf teure Installationen sowie spezielle TV-Empfangsboxen verzichtet werden. "Dank enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern wie AVM, Axing, D-Link, GSS, ITZ, Kathrein, TASCAN Systems, Triax und WISI bietet Panasonic zudem maßgeschneiderte und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Hotel-TV/Hospitality-Lösungen aus einer Hand", sagt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV / Home AV. "Auf der diesjährigen ISE in Amsterdam demonstriert unser Team die Vorteile der Technologie und zeigt live am Stand, wie einfach sich Hotel-TV von Panasonic installieren und benutzen lässt."

Hotel-TV von Panasonic senkt Kosten und Aufwand

Die über Kabel, Satellit oder Antenne empfangenen TV-Programme werden von einem TV>IP Server ins Netzwerk eingespeist und können mit fast allen Panasonic-TVs über LAN, Powerline oder noch komfortabler und kabellos per WLAN empfangen werden. Für Systemintegratoren bzw. Hoteliers bedeutet dies durch die Verwendung des vorhandenen Netzwerkes eine deutliche Kostenreduzierung. Eine teure Empfangsbox in jedem Zimmer sowie eine aufwändige Verkabelung ist mit TV>IP nicht notwendig. TV>IP bietet den vollständigen TV-Komfort mit EPG, HbbTV, Videotext oder USB-Recording ohne jegliche Einschränkung. Darüber hinaus unterstützen Panasonic TVs neben dem Unicast- auch den Multicast-Standard, um auf mehrere TV>IP-Server zuzugreifen, was bei größeren Projekten die Flexibilität erhöht.

Zahlreiche Hotels setzen bereits auf Hotel-TV von Panasonic

Ob Kongress-Zentrum, Klinik, Luxus-Hotel oder kleine Pension - das TV-Sortiment von Panasonic hat für jeden Anspruch eine Premium-Lösung, die sich individuell nach Kundenwunsch realisieren lässt. Auf die Hotel-TV / Hospitality-Lösungen von Panasonic und seinen Partnern setzen bereits zahlreiche Hotels. Zu ihnen gehören beispielsweise die vier Sterne Hotels "Lindner am Michel" in Hamburg mit 225 Zimmern oder das "Melia" in Düsseldorf mit 201 Zimmern. Weitere Referenzen sind "Das Strandhotel" in Strande, "Das Palatin" in Wiesloch, das "Hotel Merkur" in Baden-Baden sowie "Junges Hotel Hamburg". Ebenfalls stattete Panasonic 142 Zimmer der "Klinik Dr. Frank Dengler" in Baden-Baden mit seiner Hotel-TV / Hospitality-Lösung aus. "Das TV-Sortiment von Panasonic ist so vielfältig, dass es zu jedem Stil passt - ganz egal ob Hotel, Klinik oder öffentliche Einrichtung", sagt Schulze.

TV-Modelle von Panasonic für Hotel-TV nutzbar

Fast alle aktuellen Panasonic TVs sind mit dem TV>IP-Client ausgestattet. Hoteliers haben die Auswahl unter zahlreichen Modellen mit Bildschirmgrößen von 60 cm (24 Zoll) bis hin zu 195 cm (77 Zoll). Die Bandbreite reicht dabei von preisgünstigen Modellen der FSW504-Serie über 4K Ultra HD-Einstiegsgeräte (FXW654) bis hin zu High-end-Fernsehern mit neuester OLED-Technologie (FZW804, FZW954) für atemberaubende Kinobilder. Alle 4K Ultra HD-Geräte unterstützen darüber hinaus HDR (High Dynamic Range), das die Bilddynamik, Farbdarstellung und Kontrastumfang auf ein neues Niveau hebt. Während die Modelle FSW504 sowie FXW654 mit einem integrierten TV>IP-Client ausgestattet sind, verfügen FXW724, FXW754, FXW784 und FXW785 sowie FZW804 und FZW954 über einen zusätzlichen TV>IP-Server. Dies bietet die Möglichkeit, die per Kabel, Antenne oder Satellit empfangenen Programme ohne zusätzliche Verkabelung einem zweiten Gerät beispielsweise in einer Suite über das Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Hotel-TV-Modi ermöglichen individuelle Einstellungen

Alle aktuellen Modelle verfügen über einen speziellen Hotel-TV-Modus, der es erlaubt, individuelle Einstellungen festzulegen, die bei jedem Einschalten des TVs aktiviert werden. Dazu gehören beispielsweise der individualisierbare Begrüßungs-Bildschirm, ein bestimmtes Programm sowie die definierte und maximale Lautstärke. Außerdem werden die Login-Daten der Hotelgäste für VOD-Dienste und Streaming-Angebote automatisch beim Ausschalten des TVs gelöscht. So wird sichergestellt, dass beispielsweise das Netflix-Konto eines Hotelgastes nicht ungewollt späteren Gästen zur Verfügung steht.

Grundeinstellungen können darüber hinaus gegen versehentliche Änderungen gesperrt werden. Mit USB-Cloning ist der Systemintegrator zudem in der Lage, schnell und unkompliziert die Einstellungen auf alle Geräte zu übertragen. Das automatische Senderlisten-Update garantiert höchsten Komfort und verringert den Wartungsaufwand.

Der Funktionsumfang variiert dabei je nach TV-Modell vom einfachen Hotel Mode über den Hotel Mode Basic bis hin zum Hotel Mode Plus. Der einfache Hotel Mode beinhaltet bereits die wichtigsten Funktionen für die Individualisierung des Startbildschirms sowie die Einschränkung von Lautstärke und Fernbedienung. Der Hotel Mode Basic ermöglicht darüber hinaus auch das automatische Löschen persönlicher Daten und bietet eine Schnellstart-Funktion. Im Hotel Mode Plus, mit dem der Großteil der aktuellen Geräte ausgestattet ist, lassen sich sämtliche Individualisierungsmöglichkeiten nutzen, so etwa auch das Sperren von einzelnen Fernbedienungstasten, des EPG oder des Zugriffs auf bestimmte Apps und externe Geräte. Die entsprechenden TVs unterstützen zudem Smart-Home-Systeme von Crestron und Control4.

