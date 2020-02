Stuttgarter Nachrichten

zum Bahnprojekt "Stuttgart 21"

Stuttgart (ots)

Die 500. Montagsdemo ist mehr Relikt als Revolte. Ohne Zweifel: Der Ärger über Stuttgart 21 schwelt weiter, der Zweifel an der Alternativlosigkeit ist nicht ausgeräumt, die Einschränkungen durch die Bauarbeiten nerven. Zugleich aber wächst das Interesse, wie Stuttgart 21 am Ende aussehen und funktionieren wird. Über den Bahnhof hinaus und mit Blick auf städtebauliche Chancen. Der grüne Ministerpräsident hat früh erkannt, dass man mitgestalten muss, was sich nicht mehr verhindern lässt. Der kleine harte Protestkern pfeift weiter in seine Trillerpfeifen. Zornig, aber folgenlos. Weil es am Ende darum geht, die Zukunft zu gestalten.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell