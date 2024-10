Techem GmbH

Techem und Kronberg Academy: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Eschborn / Kronberg (ots)

Techem, Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude, und die Kronberg Academy, eine der bedeutendsten musikalischen Begegnungs-, Inspirations- und Ausbildungsstätten weltweit, gehen eine Partnerschaft für energieeffiziente und grüne Zukunft ein. Neben der gemeinsamen Mission verbindet beide Partner insbesondere die feste, emotionale Verankerung in Europa und der Region.

Im Mittelpunkt steht dabei das im Jahr 2022 eröffnete "Casals Forum". Das Forum gilt als Herzstück der Kronberg Academy und besteht aus einem Konzertsaal sowie einem angegliederten Studienzentrum und ist sowohl in Form als auch in Größe einzigartig in Europa. Eine weitere Besonderheit ist dessen nachhaltiges und regeneratives Energiekonzept: Das Casals Forum wird mit einem innovativen Eisspeicher klimatisiert und kann damit CO2-neutral betrieben werden. Der Eschborner Energiedienstleister Techem übernimmt nun im Rahmen eines maßgeschneiderten Wärme- und Kälte-Contractings nicht nur die Versorgung mit Ökostrom (100 %), sondern garantiert darüber hinaus einen effizienten Anlagenbetrieb. "Als ganzheitlicher Servicepartner fokussiert sich Techem auf die CO2e reduzierte Energieversorgung von Gebäuden durch innovative Heiz- und Kühlsysteme im Wärme- und Kälte-Contracting. Dadurch sind wir der ideale Partner, um die nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung des Casals Forum in Kronberg sicherzustellen und ein optimales Raumklima für Kunstschaffende und Besuchende herzustellen", erklärt Matthias Hartmann, CEO von Techem.

Gesellschaftliches Engagement für den Einzelnen und die Gemeinschaft

Ergänzend zu grünen Contracting-Lösungen sowie seinen digitalen Produkten und Services, die auf das Ziel eines klimaneutralen Gebäudesektors ausgerichtet sind, verfolgt Techem auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements eine ambitionierte Haltung. Dabei setzt das Unternehmen auf Kooperationen mit positiver Wirkung für den Einzelnen und die Gemeinschaft. "Die Partnerschaft zwischen der Kronberg Academy und Techem vereint Exzellenz und Innovationsgeist mit werteorientiertem Handeln. Durch die Unterstützung sozialer und ökologischer Projekte leisten beide Partner einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft und Umwelt. Dabei engagieren wir uns bei Techem bewusst auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus und fördern Mitarbeitende, die sich aktiv in Initiativen für eine nachhaltige Zukunft einbringen", so Hartmann weiter.

Die Kronberg Academy verfolgt ihrerseits das Ziel, ihre Studierenden für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und sie dazu zu ermutigen, durch Musik Gutes zu tun - insbesondere für Menschen, denen der Zugang zu klassischen Konzerten sonst erschwert oder verwehrt bleibt. Raimund Trenkler, Gründer und Intendant der Kronberg Academy, unterstreicht: "Wir freuen uns, mit Techem einen weiteren starken Partner an unserer Seite zu haben, der unsere ambitionierte Haltung in Bezug auf die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft teilt. Die Kronberg Academy formt eine Weltauswahl herausragender Talente zu bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten - im Geist der Verantwortung für Musik, Mensch und Natur. Unser Ziel ist es, die besten Nachwuchskünstler und -künstlerinnen darauf vorzubereiten, den klimatologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte als verantwortungsbewusste Künstler zu begegnen."

Nachhaltigkeit als Grundlage für eine starke Partnerschaft

Mit über 70 Jahren Erfahrung und Innovationskraft im Rücken ist Techem der Partner auf Augenhöhe, um die nachhaltige Energiezukunft der Kronberg Academy, aktiv mitzugestalten. Geleitet von den zentralen Prinzipien Energieeffizienz und Dekarbonisierung hat es sich Techem zum Ziel gesetzt, durch digitales Messen und KI-gestützte Analysen von Verbrauchsdaten (u.a.) Transparenz für Vermietende und Mietende zu schaffen, um so das bewusste Nutzen von Energie zu fördern. Auf diese Weise leistet das international tätige Unternehmen einen zentralen Beitrag zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands und der Klimaziele.

Die Kronberg Academy vereint im Herzen Europas die talentiertesten jungen Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Geige, Bratsche, Cello sowie Klavier und bringt sie mit den bedeutendsten, herausragendsten Musikerinnen und Musikern unserer Zeit zusammen. Dadurch entsteht nicht nur eine außergewöhnliche gegenseitige Inspiration, sondern es wird auch gezielt die Entwicklung junger Talente gefördert. Sie sollen zu Künstlerpersönlichkeiten heranwachsen, die sich ihrer Verantwortung für die Musik und insbesondere für die Gesellschaft bewusst sind.

Weiterführende Informationen zu Techem sowie dem Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens finden Sie hier. Ergänzende Informationen zur Kronberg Academy finden Sie hier.

Über die Kronberg Academy

Die Kronberg Academy gilt heute als eine der wichtigsten Begegnungs- und Ausbildungsstätten für junge Geiger, Bratschisten, Cellisten und inzwischen auch für junge Pianisten: Mitten in Europa versammelt sie eine Weltauswahl der begabtesten jungen Musikerinnen und Musikern und bringt sie mit den großen Künstlern unserer Zeit zusammen. In den Kronberg Academy Studiengängen arbeiten junge Solisten das ganze Jahr über intensiv mit großen Musikern und können einen Bachelor- und Masterabschluss erwerben. Die Veranstaltungen der Kronberg Academy bieten jungen Künstlern eine gemeinsame Bühne mit ihren Vorbildern und dem Publikum die Gelegenheit, in diese besondere Atmosphäre mit einzutauchen. Mehrmals im Jahr gehen Studierende der Kronberg Academy gemeinsam "on Tour" und treten auf internationalen Bühnen zusammen auf. Das Credo des großen Cellisten und Kämpfers für den Frieden Pablo Casals, dass Kunst, Menschlichkeit und die Würdigung der Natur untrennbar zusammengehören, ist der Leitgedanke der Ausbildung und des musikalischen Geschehens im neuen Casals Forum, dem ersten Konzertsaal mit Studienzentrum in Europa, der CO2-neutral betrieben werden kann.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

