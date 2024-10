Techem GmbH

ESG-Risk-Rating 2024: Techem erreicht erneut Top-Platzierung

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Morningstar Sustainalytics, ein globaler Anbieter für ESG-Daten, Studien und Ratings, stuft Techems ESG-Risiko mit 9,6 und damit als "vernachlässigbar" ein

International ist Techem damit unter den TOP 3 Prozent von über 16.000 Unternehmen

Innerhalb der Sub-Industrie "Business Support Services" erzielt Techem Platz 6 von 186 Unternehmen weltweit

Techem, einer der führenden Energiedienstleister der Immobilienwirtschaft, wurde von Morningstar Sustainalytics, einem globalen Anbieter für ESG-Daten, Studien und Ratings, mit einem ESG-Risiko von 9,6 und damit zum zweiten Mal in Folge mit einem vernachlässigbaren Risiko ("Negligible Risk") ausgezeichnet. Damit rangiert der Eschborner Energiedienstleister erneut in der bestmöglichen von fünf Kategorien und bleibt international unter den TOP 3 Prozent von über 16.000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Innerhalb der Sub-Industrie "Business Support Services" erzielte Techem Platz 6 von 186 und innerhalb der "Commercial Services"-Industrie Platz 50 von 475 Unternehmen weltweit.

ESG-Risk-Rating als zuverlässiger Indikator für die Wirtschaft

Das ESG-Risk-Rating setzt sich aus der Bewertung des ESG-Risk-Exposures sowie des entsprechenden Managements zusammen. Mit einer Punktzahl von 27,5 im Bereich ESG-Risk-Exposure ("Low") sowie von 68,2 im Bereich ESG-Risk-Management ("Strong") liegt Techem jeweils ganz vorne. Das ESG-Risk-Management wurde anhand von acht verschiedenen Kriterien bewertet, wobei Techem in den Bereichen "Emissionen , Abwässer und Abfall", "Datenschutz" und "Cybersicherheit" die besten Ergebnisse erzielte.

"Als Partner auf Augenhöhe begleiten wir unsere Kunden bei den Herausforderungen der Energiewende und zahlen sowohl entlang unserer Wertschöpfungskette als auch hinsichtlich unserer nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten auf die Dekarbonisierung des Gebäudebestands ein. Unser Nachhaltigkeitsprogramm haben wir entlang klarer Ziele und Kennzahlen ausgerichtet und sichern auf diese Weise die wirksame Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie", erklärt Dr.-Ing. Carsten Sürig, Techem CFO.

Mit TPG und GIC starke Partner zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele

Erst Anfang Oktober hat TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil der globalen Impact Investing Platform von TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und GIC, ein führender globaler Investor in Infrastruktur, eine Vereinbarung zum Erwerb der Techem Gruppe unterzeichnet. TPG Rise Climate, einer der weltweit größten Private-Equity-Fonds für globale Klimalösungen, investiert in Unternehmen wie Techem, das getrieben durch neue digitale Dienstleistungen über ein immer umfassenderes Dekarbonisierungsangebot verfügt und dieses konsequent vorantreibt. Auf dieser Grundlage wird Techem nun gemeinsam mit seinen neuen Partnern TPG und GIC aufsetzen und die Position als führende Plattform für die Digitalisierung sowie Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa weiter ausbauen und vorantreiben. Auch bei der Erreichung der eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wird Techem von der Expertise von TPG und GIC in der wirkungsvollen Dekarbonisierung profitieren und damit an die erfolgreichen Anstrengungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

"Regulierungsbehörden, Banken und Investoren drängen zunehmend auf klare Nachhaltigkeitsstrategien und nehmen Unternehmen damit verstärkt in die Pflicht. Das ESG-Risk-Rating ist für Techem daher ein wichtiger Gradmesser für unsere Nachhaltigkeitsperformance sowie ein zentraler Informationsgeber für Kapitalmärkte und Investoren. Mit TPG und GIC erhalten wir nun zudem starke neue Partner, die uns bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategien entscheidend voranbringen", betont Sürig.

ESG bei Techem: Ein ganzheitlicher Ansatz

Techem hat im Geschäftsjahr 2022 / 2023 in der "E"-Dimension mit einem aktualisierten "Aktionsplan Geräte" die Auswirkungen der eigenen Geräte auf Umwelt und Klima noch stärker in den Fokus genommen und die Emissionen in der eigenen Wertschöpfungskette (Scope 3) um 18 % reduziert. Auch in der "S"-Dimension verfolgt Techem konkrete Ziele und hat klare Diversitätsgrundsätze in einer gruppenweit gültigen Richtlinie für Diversität und Anti-Diskriminierung festgehalten. Darüber hinaus hat Techem im vergangenen Jahr erstmals die Prüfung einer Gender Pay Equality, die den prozentualen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen angibt, in Deutschland durchgeführt und ein Verfahren zur Ermittlung und Berichterstattung etabliert. In der "G"-Dimension setzt der Eschborner Energiedienstleister auf die fortwährende Risikominimierung. So gab es im Geschäftsjahr 2023 innerhalb der Techem Gruppe keine Verstöße gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder wesentliche Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften aus dem wirtschaftlichen oder sozialen Bereich. Auch kam es zu keinen wesentlichen Korruptionsfällen.

Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil

Um den maximalen Beitrag gegenüber allen relevanten Bezugsgruppen zu leisten, wird Nachhaltigkeit bei Techem zudem als Querschnittsthema verstanden und bereichsübergreifend im Unternehmen verankert. So verantwortet Katharina Bathe-Metzler seit März 2023 den Bereich Sustainability, Communications & Public Affairs und koordiniert in dieser Rolle die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Der Bereich Sustainability steuert dabei die nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten und entwickelt diese gemeinsam mit dem Techem Research Institute on Sustainability sowie dem Finanzbereich kontinuierlich weiter. Bathe-Metzler berichtet an CEO Matthias Hartmann, der das Sustainability Council leitet und die Nachhaltigkeitsleistungen verantwortet.

Über das ESG-Risk-Rating:

Das ESG-Risk-Rating von Morningstar Sustainalytics bietet klare Einblicke in das ESG-Risiko von Unternehmen, indem es das Ausmaß des nicht gemanagten ESG-Risikos einer Organisation bewertet. Auf einer Skala von vernachlässigbarem Risiko (Einstufung Techem) bis zu hohem Risiko bewertet das Rating die ESG-Performance von über 16.000 Unternehmen weltweit. Die Bewertungsskala von Sustainalytics umfasst 0 bis 40+,* wobei Techem für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 bei einer Bewertung von 9,6 und damit in der besten Kategorie liegt. Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.sustainalytics.com.

* Negligible (0-10), Low (10-20), Medium (20-30), High (30-40) sowie Severe (40+).

Copyright ©2024 Morningstar Sustainalytics. All rights reserved. This press release contains information developed by Sustainalytics ( www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third-party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Original-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuell