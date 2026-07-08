Deutsche Wildtier Stiftung

Eichhörnchen Winni entdeckt die Tierwelt auf Feld und Wiese

Fünfte Staffel des Familienpodcasts der Deutschen Wildtier Stiftung mit Annette Frier startet

Hamburg (ots)

Das Warten hat ein Ende: Winni ist endlich zurück! Das Schlauberger-Eichhörnchen sendet ab dem 8. Juli wieder alle zwei Wochen aus seinem Baumhaus in der schiefen Eiche. In der fünften Staffel des Familienpodcasts der Deutschen Wildtier Stiftung dreht sich alles um heimische Tiere auf Feld und Wiese. In jeder Folge mit dabei: ein Gastkind und natürlich Wildtierreporter Hendrik, der spannende Wildtier-Fakten und jede Menge Expertenwissen von seinen Exkursionen im Gepäck hat. Schauspielerin Annette Frier leiht Winni wieder ihre Stimme.

In den ersten vier Staffeln ging es um Tiere in der Stadt, im Wald, am Wasser und in den Bergen. In Staffel fünf macht sich Wildtierreporter Hendrik auf die Suche nach tierischen Bewohnern von Feld und Wiese. Los geht es in der ersten Folge mit dem Rebhuhn, einem echten Tarn-Talent, das mit seinem braunen Federkleid auf der Erde praktisch unsichtbar wird, sich nur zu einer ganz bestimmten Tageszeit zu erkennen gibt und bis zu 20 Eier in sein Nest legt.

Im Zwei-Wochen-Takt gibt es jeweils mittwochs eine neue Episode. Reporter Hendrik findet auf seinen Exkursionen einen Hexenring, geht mit dem Zollstock auf Feldhamstersuche und spaziert durch ein Hasen-Büffet. In der schiefen Eiche stellen die Gastkinder immer wieder das Wissen von Winnis geliebter „Boogle“-Maschine auf die Probe und erfahren so zum Beispiel, warum man Rehkitze auf keinen Fall anfassen darf, wie Zitronenfalter auch eisige Temperaturen überstehen und mit welchem Trick Schreiadler bis zu 10.000 Kilometer weit fliegen können.

Aufgenommen wurden die Folgen unter anderem auf den Flächen des Guts Klepelshagen, auf dem die Deutsche Wildtier Stiftung eine wildtierfreundliche Landnutzung betreibt. Durch eine späte Mahd, nicht bewirtschaftete Waldränder und renaturierte Feuchtwiesen finden hier viele Wildtierarten des Offenlands wie Feldhase, Reh und Schreiadler ideale Lebensbedingungen.

„Winnis wilde Nachbarn“ ist eine Produktion von studiodrei und schall.ultras im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung. Das Format wurde von den OMR-Podstars zu einem der zehn besten Kinderpodcasts des Jahres 2023 gekürt. Die jeweils rund 20-minütigen Folgen sind auf allen Podcast-Kanälen verfügbar. Hier geht es zum Podcast der Deutschen Wildtier Stiftung: http://ots.de/MkzQT7

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