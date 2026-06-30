die Bayerische

Philipp Langendörfer verstärkt die Geschäftsführung der BOAM

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Bayerische baut digitale Vertriebskompetenz weiter aus / Langendörfer kommt von der Astra Versicherung AG / Geschäftsführung künftig mit Joachim Zech, Burghard Kaske und Philipp Langendörfer

Die Versicherungsgruppe die Bayerische stellt die Geschäftsführung der BOAM neu auf: Philipp Langendörfer übernimmt zum 01.07.2026 eine Geschäftsführungsfunktion bei der BOAM. Gemeinsam mit Joachim Zech und Burghard Kaske wird er die Gesellschaft weiterentwickeln, die innerhalb der Bayerischen für digitale Versicherungs- und Vertriebslösungen steht.

Mit Langendörfer holt die Bayerische einen ausgewiesenen Digitalvertriebs-Experten an Bord, der den Online-Versicherungsmarkt über Jahre maßgeblich geprägt hat. Sein Auftrag bei der BOAM ist konkret: digitale Vertriebswege ausbauen und operative Abläufe - von der Bestandsarbeit bis zur Schadenbearbeitung - vereinfachen und beschleunigen.

"Der Versicherungsmarkt wird digitaler und schneller - wer hier vorne mitspielen will, braucht Geschäftsmodelle, die genau darauf ausgelegt sind", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mit Philipp Langendörfer gewinnen wir jemanden, der solche Modelle im Markt nicht nur kennt, sondern selbst aufgebaut und skaliert hat. Das ist genau die Erfahrung, die uns beim nächsten Entwicklungsschritt der BOAM weiterbringt."

Joachim Zech, Geschäftsführer der BOAM, ergänzt: "Im Tagesgeschäft entscheidet sich, ob digitale Vertriebswege wirklich tragen - und genau da setzt Philipp an. Erfahrung im Online-Vertrieb, ein gutes Gespür für digitale Kundenzugänge, ein klarer Blick für Prozessqualität: Das bringt er bei uns gezielt ein."

Ein Werdegang im digitalen Versicherungsvertrieb

Philipp Langendörfer kommt von der Astra Versicherung AG, wo er seit 2021 Vorstandsvorsitzender war und unter anderem Vertrieb, Marketing, Produktgestaltung, Personal und Schaden verantwortete.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf dem Ausbau digitaler Vertriebswege und der Steuerung des Online-Geschäfts entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Durch die Zusammenarbeit der Astra Versicherung AG mit der Bayerischen kennt Langendörfer das Haus, relevante Bestände und bestehende Schnittstellen bereits aus der Praxis.

Zuvor war Langendörfer als Sales Manager DACH bei wefox tätig und verantwortete dort den Ausbau von Vertriebsteams, die Einführung digitaler Vertriebstools und die Weiterentwicklung von Maklerprozessen. Weitere Stationen führten ihn zur ERGO Beratung und Vertrieb AG sowie zur DKV AG. Von 2020 bis 2022 war er zudem nebenberuflicher Dozent an der DHBW Heidenheim im Bereich private Krankenversicherung.

"Die BOAM verbindet für mich digitale Geschwindigkeit mit versicherungsfachlicher Substanz", sagt Philipp Langendörfer. "Mich reizt besonders, digitale Vertriebswege und Prozesse so weiterzuentwickeln, dass sie im Alltag echten Nutzen schaffen - für Kunden, Vertriebspartner und die Organisation selbst."

BOAM stellt sich breiter auf

Die BOAM ist die digitale Vertriebs- und Marketingplattform der Bayerischen: Hier wird Versicherung online verkauft, von der Ansprache neuer Kunden über die Betreuung von Vergleichsportalen bis zum Abschluss. Künftig soll die Gesellschaft mehr können als das.

Neben dem Online-Vertrieb übernimmt sie stärker auch, was danach kommt - die Betreuung der bestehenden Verträge und die Bearbeitung von Schäden. So wächst die BOAM von einer reinen Vertriebsplattform zu einer Einheit, die den gesamten Weg vom ersten Klick bis zum Schadenfall digital und aus einer Hand steuert.

Die Geschäftsführung der BOAM besteht künftig aus Joachim Zech, Burghard Kaske und Philipp Langendörfer.

Pressebild anbei: v.l.n.r.: Joachim Zech, Geschäftsführer die Bayerische Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH (BOAM), Philipp Langendörfer, neuer Geschäftsführer der BOAM und Martin Gräfer, Vorstand die Bayerische.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 1 Milliarde Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell