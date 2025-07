SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

Effizient, modular, nachhaltig: michel gmbh und SDS revolutionieren die Schlammtrocknung

Kreuzwertheim (ots)

Angesichts steigender Entsorgungskosten, verschärfter gesetzlicher Vorgaben und wachsendem Druck auf kommunale Kläranlagen und Industrieunternehmen präsentieren die michel gmbh - exklusiver Vertriebspartner - und ihr Technologiepartner SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) eine innovative Antwort: Mit dem modularen Kaskaden-Schlammtrocknungssystem inkl. der Steuerungstechnik IntelligentDRY® setzen sie neue Maßstäbe für eine nachhaltige, effiziente und praxisnahe Schlammbehandlung. Das System verbindet modernste Technologie mit ökonomischer Realisierbarkeit und einem werteorientierten Unternehmensansatz - und bietet so eine zukunftsfähige Lösung für die Herausforderungen der Schlammentsorgung.

Nachhaltigkeit als Kern der Kreislaufwirtschaft - die Vision: Eine zukunftsfähige Schlammtrocknung, die lokal funktioniert, Emissionen reduziert und sich wirtschaftlich rechnet. IntelligentDRY® ist dabei nicht nur eine technische Lösung, sondern ein Werkzeug für echten Wandel, hin zu mehr Eigenverantwortung, Effizienz und Umweltbewusstsein.

Technologie trifft Verantwortung: Die michel gmbh und SDS verstehen Schlammtrocknung nicht nur als technische Herausforderung, sondern als Schlüsseltechnologie für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Die intelligente Kombination aus Trocknung, Energieeffizienz und Digitalisierung reduziert nicht nur Kosten, sondern eröffnet auch neue Perspektiven in der Schlammbehandlung und Schlammverwertung.

Technik auf den Punkt gebracht - Leistungsmerkmale & Innovation:

Niedertemperaturbetrieb ermöglicht die Nutzung von Abwärme (ab 60 °C) und reduziert den Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen deutlich

Modulare, dezentrale Bauweise passt sich flexibel an verschiedene Anlagenstandorte an - individuell skalierbar & nachrüstbar

passt sich flexibel an verschiedene Anlagenstandorte an - individuell skalierbar & nachrüstbar Dezentral einsetzbar - ideal für Kommunen, Industrie & Recycling

- ideal für Kommunen, Industrie & Recycling IntelligentDRY®-System & Kaskadentrockner - intelligente Steuerung - dynamisch, lernfähig & bedienerfreundlich - das Tool garantiert den Ziel-TS-Grad

- intelligente Steuerung - dynamisch, lernfähig & bedienerfreundlich - das Tool garantiert den Ziel-TS-Grad Schonende Trocknung für vielfältige Schlammtypen garantiert emissionsarme Anwendung und Werterhalt

garantiert emissionsarme Anwendung und Werterhalt Geringe Emissionen -kein Geruchsproblem

-kein Geruchsproblem Keine Brüdenbildung

Neben den bereits genannten Leistungsmerkmalen bietet der SDS-Trockner durch seine hohe Flexibilität auch die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Schlammarten zu trocknen. Zu den Schlammarten, die im SDS-Trockner behandelt werden können, zählen unter anderem Gärreste, die aufgrund ihres hohen Feuchtigkeitsgehalts und ihres hohen Anteils an organischen Substanzen eine anspruchsvolle Trocknung erfordern.

Auch Industrieschlämme aus unterschiedlichen Produktionsprozessen, wie etwa der Lebensmittel-, Chemie- und Textilindustrie, lassen sich problemlos in diesem System effizient trocknen. Zudem ist der SDS-Trockner für die Trocknung von kommunalen Klärschlämmen geeignet, die in der Abwasserbehandlung entstehen, sowie für die Entsorgung von Altlasten aus Deponien.

Dank der flexiblen Prozesssteuerung kann das System auf verschiedene Anforderungen reagieren und auch spezielle Schlämme, die aufgrund ihrer Zusammensetzung besondere Herausforderungen darstellen, ressourcenschonend und mit hoher Effizienz verarbeiten.

Werteorientierte Partnerschaft als Erfolgsfaktor: Neben technologischer Innovation lebt die Partnerschaft zwischen michel gmbh und SDS eine klare werteorientierte Unternehmenskultur: Mit einer Kombination aus: Verantwortung, Offenheit und Partnerschaft verstehen sich beide Unternehmen als Wegbegleiter im Transformationsprozess. "Wir entwickeln keine Labortechnologien, sondern alltagstaugliche Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden", erklärt Felix Hellmuth, SDS-Geschäftsführung.

Katja Michel, Geschäftsführung der michel gmbh ergänzt: "Verantwortung heißt für uns, den Wandel persönlich zu begleiten - nicht nur Lieferant zu sein/ nicht nur Produkte zu verkaufen." Der aktuelle Erfolg bei Fachveranstaltungen unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens.

Ziel & Ausblick: "Zukunft braucht Lösungen, die heute funktionieren," so Herr Felix Hellmuth: In Zeiten wachsender Anforderungen an Klimaschutz, Ressourceneffizienz und wirtschaftliche Verantwortung ist das SDS-Schlammtrocknungssystem eine sofort einsatzbereite, flexible Lösung, die sich auf das Wesentliche konzentriert: Schlämme effektiv trocknen, Kosten senken, Umwelt schützen.

"Unser Ziel ist es, nicht die größte, sondern die passendste Lösung für jede Anlage zu liefern", erklärt Katja Michel, Geschäftsführung der michel gmbh. "Und zwar so, dass sie heute wirtschaftlich tragfähig und morgen nachhaltig wirksam ist."

Fazit: Der innovative SDS-Kaskadentrockner mit dem Steuerungssystem IntelligentDRY® ist die verfügbare Lösung für heute und morgen: In einem zunehmend komplexen Marktumfeld liefert IntelligentDRY® eine flexible, effiziente und nachhaltige Antwort auf aktuelle Herausforderungen der Schlammtrocknung. Das System vereint technische Exzellenz, wirtschaftliche Tragfähigkeit und eine wertorientierte Unternehmenskultur - und ist damit ein wichtiger Bestandteil für den Transformationsprozess hin zur Kreislaufwirtschaft.

