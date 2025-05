Effizienz und Verantwortung: Wie SludgeDryingSystems mit innovativer Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt

SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

Technologische Innovation trifft auf unternehmerische Überzeugungskraft.

Mitten im Wandel der Entsorgungsbranche und wachsendem Druck durch neue Umweltauflagen hat Felix Hellmuth eine klare Antwort entwickelt: ein hocheffizientes, flexibles und nachhaltiges System zur Schlammtrocknung. Im Interview spricht der Gründer und Geschäftsführer von SludgeDryingSystems offen über die Anfänge seiner Idee, die Werte, die ihn antreiben, und die Vision, die sein Unternehmen prägt. Ergänzt wird das Gespräch durch Katja Michel, Geschäftsführerin der michel gmbh, die als Vertriebspartnerin die Technologie erfolgreich im Markt positioniert.

Gemeinsam zeigen sie, wie Innovationsgeist, Verantwortung und partnerschaftliches Denken zu einer wegweisenden Lösung für Umwelt und Wirtschaft verschmelzen.

Herr Hellmuth, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Schlammtrocknungsanlage zu entwickeln?

"Die Idee entstand aus einem ganz konkreten Problem heraus: In der Klärschlammentsorgung bahnte sich in den letzten Jahren ein massiver Engpass an. Neue gesetzliche Vorgaben - etwa zur Phosphorrückgewinnung und zur thermischen Verwertung - machten die bisherigen Entsorgungswege zunehmend unpraktikabel, teuer oder schlichtweg unmöglich. Mir wurde schnell klar, dass es dezentrale, flexible und vor allem nachhaltige Lösungen braucht, wenn wir dieser Herausforderung begegnen wollen.

Als Maschinenbauingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung technischer Anlagen war für mich der nächste Schritt logisch: eine eigene Trocknungstechnologie zu entwickeln, die sowohl effizient als auch praxistauglich ist. So entstand ein mobiles, modular aufgebautes System, das mit Niedertemperatur arbeitet - konkret zwischen 40 und 55 Grad Celsius - und bereits Abwärme ab 60 Grad sinnvoll nutzt. Damit ermöglichen wir nicht nur eine energieeffiziente Trocknung, sondern reduzieren auch Emissionen und Betriebskosten erheblich.

Unsere Lösung kann direkt vor Ort eingesetzt werden und lässt sich auf unterschiedliche Schlammarten und -mengen anpassen - sei es in kommunalen Kläranlagen, in der Industrie oder im Recyclingbereich. Im Dezember 2023 wurden wir für dieses Konzept mit einer Innovationsförderung im Bereich Bildung und Forschung ausgezeichnet - was für uns eine große Bestätigung war.

Zusammengefasst: Die Idee ist nicht im Elfenbeinturm entstanden, sondern aus der Realität heraus. Unser Anspruch war es, ein System zu schaffen, das wirtschaftlich, ökologisch und technologisch überzeugt - und genau das ist uns gelungen."

Herr Hellmuth, was sind die drei wichtigsten Alleinstellungsmerkmale Ihres Schlammtrockners?

"Unsere Schlammtrockner zeichnen sich durch drei zentrale USPs aus, die sowohl für Betreiber als auch für die Umwelt einen echten Mehrwert bieten.

Erstens: die Energieeffizienz durch Niedertemperaturbetrieb und die Nutzung von Abwärme. Unsere Anlagen arbeiten im Bereich von 40 bis 55 Grad Celsius - das ist nicht nur besonders materialschonend, sondern senkt auch massiv den Energieverbrauch. Wir können bereits Abwärme ab 60 Grad nutzen, was in vielen Industriebetrieben ohnehin verfügbar ist. Im Vergleich zu klassischen Trocknungsverfahren spart unser System sowohl elektrisch als auch thermisch immens Energie ein - das ist ein echtes Argument, gerade in Zeiten steigender Energiekosten.

Zweitens: das modulare Design. Unsere Trockner sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich ohne großen baulichen Aufwand direkt in bestehende Anlagen integrieren. Das heißt: Wir bringen die Trocknung dorthin, wo der Schlamm entsteht - dezentral, effizient und ohne langwierige Umbaumaßnahmen. Diese Flexibilität ist für viele Betriebe entscheidend.

Und drittens: die schonende Trocknung für unterschiedlichste Schlammarten. Unsere Technologie verändert die chemische Struktur des Schlamms nicht und arbeitet emissionsarm. Dadurch eignen sich unsere Anlagen für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen - von kommunalem Klärschlamm über Papierschlamm bis hin zu industriellen Schlämmen wie Metallschlamm.

In der Summe ergibt sich daraus eine nachhaltige, wirtschaftliche und praxisnahe Lösung, mit der wir der wachsenden Herausforderung in der Schlammentsorgung aktiv begegnen können."

Herr Hellmuth, was genau ist IntelligentDry - und welche Rolle spielt es in Ihren Schlammtrocknungsanlagen?

"IntelligentDry ist unsere eigens entwickelte Softwarelösung zur automatisierten Steuerung des Trocknungsprozesses. Sie ist gewissermaßen das 'digitale Gehirn' unserer Anlage. Die Software sorgt dafür, dass der gewünschte Trockensubstanzgehalt - also wie trocken der Schlamm am Ende wirklich ist - zuverlässig erreicht wird, selbst wenn äußere Bedingungen wie die Energiezufuhr schwanken.

Ein besonderes Merkmal von IntelligentDry ist, dass wir den Trocknungsprozess bereits bei einem TS-Gehalt von nur 16 % starten können - und ihn hochpräzise bis auf etwa 95 % führen. Möglich wird das durch ein intelligentes Vorschubsystem und die permanente Anpassung der Parameter in Echtzeit. Damit erzielen wir konstant hochwertige Trocknungsergebnisse bei maximaler Energieeffizienz.

Zusammengefasst: IntelligentDry macht unseren Trocknungsprozess nicht nur präziser und energieeffizienter, sondern auch umweltfreundlicher und wirtschaftlicher - ein echter Innovationsbaustein in unserem Gesamtsystem."

Herr Hellmuth, was verbindet Sie und SludgeDryingSystems mit Ihrem Markenbotschafter Florian Haas?

"Florian Haas ist seit April 2024 unser offizieller Markenbotschafter - und diese Entscheidung war für uns alles andere als zufällig. Florian steht als Leistungssportler im deutschen Karate Nationalkader für Werte, die wir bei SludgeDryingSystems nicht nur teilen, sondern täglich leben: Selbstbehauptung, Disziplin, Bescheidenheit, Konzentration und Veränderungsbereitschaft. Diese Prinzipien prägen nicht nur seinen sportlichen Weg, sondern auch unsere unternehmerische Kultur.

Als mehrfach ausgezeichneter Karateka - unter anderem mit EM-Bronze 2023 und dem Titel des Deutschen Meisters 2024 - verkörpert Florian genau die Haltung, die man braucht, um Ziele zu erreichen, Rückschläge zu meistern und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Haltung brauchen auch wir in der Technologieentwicklung: Es geht darum, dran zu bleiben, besser zu werden und Verantwortung zu übernehmen - für unsere Kunden, für die Umwelt und für unsere Mitarbeitenden.

Unsere Partnerschaft geht aber noch weiter: Wir engagieren uns auch aktiv in der Förderung des Nachwuchssports, etwa durch die Unterstützung des Vereins Bushido Coburg. Damit wollen wir jungen Menschen Perspektiven geben - im Sport wie im Leben. Florian ist dabei ein authentisches Vorbild und passt perfekt zu unserer Vision, Technik und Haltung miteinander zu verbinden. Für uns ist er mehr als nur ein Aushängeschild - er ist Teil der Philosophie, die SludgeDryingSystems ausmacht."

Herr Hellmuth, was treibt Sie in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit am stärksten an?

"Mein Antrieb, mein Fundament - und zugleich meine größte Inspirationsquelle - ist meine Familie. Sie gibt mir nicht nur Rückhalt im Alltag, sondern prägt auch mein unternehmerisches Selbstverständnis auf ganz grundlegende Weise.

Die Werte, die wir in unserer Familie leben - Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Verantwortung - sind für mich nicht auf das Private beschränkt. Ich sehe sie als Leitlinien, die auch mein Unternehmen formen und tragen.

Diese Haltung beeinflusst viele Entscheidungen bei SludgeDryingSystems: Wie wir mit unseren Mitarbeitenden umgehen, wie wir mit Partnern kommunizieren, wie wir Produkte entwickeln. Für mich bedeutet Unternehmertum, Verantwortung zu übernehmen - für Menschen, für die Umwelt, für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg und menschliche Werte sich nicht ausschließen, sondern im besten Fall gegenseitig verstärken.

Ich möchte ein Unternehmen führen, in dem sich die Menschen aufeinander verlassen können - genau wie in einer Familie. Wo man gemeinsam Herausforderungen meistert und sich auf einen starken inneren Kompass verlassen kann. Dieser Kompass ist bei mir tief in meinem familiären Umfeld verwurzelt."

Frau Michel, Sie übernehmen mit der michel gmbh den Exklusivvertrieb der Schlammtrocknungssysteme von SludgeDryingSystems. Was hat Sie zu dieser Partnerschaft bewogen?

"Für uns war von Anfang an klar: Das, was Felix Hellmuth mit SludgeDryingSystems auf die Beine gestellt hat, ist mehr als nur eine technische Innovation - es ist ein echter Beitrag zur Lösung drängender Umwelt- und Entsorgungsprobleme. Seine Schlammtrockner kombinieren Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und modulare Flexibilität auf beeindruckende Weise. Diese Innovationskraft hat uns überzeugt.

Wir bringen mit der michel gmbh über 26 Jahre Vertriebserfahrung mit - insbesondere darin, erklärungsbedürftige Produkte erfolgreich im Markt zu etablieren. Genau das braucht ein technisches System wie das von SDS: eine Vertriebsstruktur, die nicht nur verkauft, sondern erklärt, überzeugt und langfristige Kundenbeziehungen aufbaut.

Die Zusammenarbeit mit Felix ist sehr partnerschaftlich. Er konzentriert sich auf das, was er am besten kann - die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung der Trocknungsanlagen. Wir übernehmen den kompletten Vertrieb, vom Erstkontakt über Beratung bis hin zur Markterschließung. So ergänzen sich unsere Kompetenzen ideal."

Nachhaltigkeit beginnt nicht bei der Technologie - sie beginnt bei den Menschen.

Was Felix Hellmuth und Katja Michel verbindet, ist der klare Wille, mehr als nur Produkte zu verkaufen. Es geht um Lösungen mit Wirkung, um Werte mit Substanz und um ein Unternehmertum, das ökologisches Bewusstsein mit technischer Exzellenz vereint. SludgeDryingSystems steht sinnbildlich für ein neues Verständnis von Fortschritt: lokal gedacht, global relevant - und immer mit Blick auf eine bessere Zukunft für Umwelt, Gesellschaft und nächste Generationen. Dieses Interview ist nicht nur ein Einblick in ein Unternehmen, sondern ein Ausblick auf das, was möglich ist, wenn Innovation auf Haltung trifft.

Herzlichen Dank, Herr Hellmuth und Frau Michel, für diesen inspirierenden Einblick in Ihre Visionen, Ihre Innovationen und Ihre Überzeugungen. Es bleibt spannend zu beobachten, wie Sie gemeinsam die Zukunft der Schlammtrocknung gestalten.

