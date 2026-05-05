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Neue Blue Invest: Mehr Freiheit, weniger Kosten, für Zeiten wie diese

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München (ots)

Die Bayerische entwickelt ihre Altersvorsorge weiter und kombiniert Sachwerte mit größerer Kapitalmarkt-Flexibilität für ein sinnvolles Investment in unsicheren Zeiten.

Geopolitische Spannungen, staatliche Reformpläne und neue Erwerbsbiografien verändern die Spielregeln langfristiger Geldanlage grundlegend. Die Versicherungsgruppe die Bayerische reagiert darauf und bringt eine konsequent weiterentwickelte Generation ihrer fondsgebundenen Altersvorsorgelösung "Blue Invest" sowie ein Update der

"Hallo Zukunft"-Police auf den Markt.

Die nachhaltigen(1) Sachwertfonds der Pangaea Life, einer Tochter der Bayerischen, bleiben das Fundament der "Blue Invest"-Police - mit Investments in erneuerbare Energien und nachhaltigen(2) Wohnraum. Gleichzeitig eröffnet die neue Struktur deutlich mehr Spielraum: Kundinnen und Kunden können ihr Portfolio breiter aufstellen und bis zu 70 Prozent in nachhaltige(3) Publikumsfonds investieren.

"Gerade in unsicheren Zeiten suchen viele Menschen nach Stabilität - und finden sie in Sachwerten. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Flexibilität und Teilhabe am Kapitalmarkt", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Genau diese Verbindung bringt die neue 'Blue Invest' zusammen. In dieser Form bleibt das Angebot in Deutschland einzigartig. Und wir unterstützen damit konsequent die persönliche Beratung und damit unsere Partnerinnen und Partner im Vertrieb."

Die wichtigsten Updates der Blue Invest im Überblick:

Flexiblere Investmentquote: Mindestanteil Pangaea Life Fonds bei 30 % - bis zu 70 % frei in nachhaltige3 Publikumsfonds investierbar

Mindestanteil Pangaea Life Fonds bei 30 % - bis zu 70 % frei in nachhaltige3 Publikumsfonds investierbar Starke Senkung der Fondskosten für Neu- aber auch alle Bestandskunden: Pangaea Life Blue Energy (Anteilsklasse C): von 1,89 % auf 1,24 % p.a. . Pangaea Life Blue Living (Anteilsklasse C): von 1,83 % auf 1,14 % p.a.

Pangaea Life Blue Energy (Anteilsklasse C): von 1,89 % auf . Pangaea Life Blue Living (Anteilsklasse C): von 1,83 % auf Mehr Gestaltungsspielraum: Höchstgrenze für Zuzahlungen steigt auf bis zu 500.000 Euro auch gezielt in ausgewählte Fonds. Beiträge lassen sich flexibel bis auf das Vierfache erhöhen. Zusätzlich wächst der Freiraum bei Entnahmen aus den beiden Fonds von Pangaea Life: vier Entnahmen bis jeweils 5.000 Euro pro Jahr möglich. Noch flexibler sind die Regelungen für Entnahmen bei den liquiden Fonds der Police.

Sowohl für "Hallo Zukunft" als auch "Blue Invest" gilt ab sofort:

Top: BUZ-Integration mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit kann jetzt ohne Gesundheitsprüfung vereinbart werden. Bei einem monatlichem Gesamtbeitrag von bis zu 400 Euro gilt eine Wartezeit von drei Jahren. Alternativ bleibt bis zu einem monatlichen Gesamtbeitrag von 800 Euro die Absicherung mit Gesundheitsprüfung ohne Wartezeit möglich.

Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit kann jetzt ohne Gesundheitsprüfung vereinbart werden. Bei einem monatlichem Gesamtbeitrag von bis zu 400 Euro gilt eine Wartezeit von drei Jahren. Alternativ bleibt bis zu einem monatlichen Gesamtbeitrag von 800 Euro die Absicherung mit Gesundheitsprüfung ohne Wartezeit möglich. Sicherungsoption: Bis zu 20 % des Fondsguthabens können jährlich ins Sicherungsvermögen umgeschichtet werden - gezielt wählbar wie ein Fonds. Im Unterschied zum Markt gelten dabei klare und flexible Regeln statt Einzelfallentscheidungen: Bis zu 50 % des Vermögens (max. 50.000 Euro) lassen sich jährlich planbar wieder zurückführen. Darüber hinaus können auf Wunsch Einmalbeiträge und Zuzahlungen zunächst in einen risikoarmen Startfonds investiert und anschließend monatlich in die gewählten Fonds umgeschichtet. Innerhalb von Hallo Zukunft kann eine noch flexiblere Zuwahl des Sicherungsvermögens erfolgen.

Mit den Neuerungen wird die 'Blue Invest' weitgehend an die Bedingungen der 'Hallo Zukunft'-Police angeglichen. Bis auf die spezifischen Regelungen für die Fonds von Pangaea Life sind beide Lösungen nun einheitlich ausgestaltet und decken gemeinsam ein breites Spektrum der Altersvorsorge ab

Außerdem bleibt bei beiden Angeboten die "plusrente" als kostenfreies Modul möglich. Einfache Zuzahlungen durch Einzahlung von online Cashback ist eine der Innovationen der Bayerischen.

"Nachhaltige Geldanlage ist mehr als Ökologie", sagt Uwe Mahrt, CEO von Pangaea Life. "Es geht darum, einen Mehrwert zu erwirtschaften, der unsere Lebensbedingungen erhält - und unseren Lebensstandard. Ich glaube, dass es dazu persönliche Beratung braucht die sich immer lohnen wird, wenn sie qualifiziert und dauerhaft nah am Kunden bleibt."

(1) Die Art. 8 Klassifizierung nach OffVo der beiden Pangaea Life Fonds sowie die A-Klassifizierung nach DIN-Norm 77236-2 als nachhaltiges Finanzprodukt ist durch die Zielke Rating GmbH bestätigt.

(2) Die Gebäude entsprechen zum Beispiel mindestens den Energieeffizienzhaus Standard KfW 55. Zudem bieten sie Kita-Plätze, E-Mobilität-Konzepte und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

(3) Die als 'nachhaltig' bezeichneten Investmentoptionen umfassen Fonds, die entweder ökologische/soziale Merkmale bewerben (gemäß Art. 8) oder ein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgen (gemäß Art. 9) der EU-Offenlegungsverordnung.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 1 Milliarde Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

Über Pangaea Life

Pangaea Life ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter globaler Investmentmanager und Anbieter nachhaltiger Anlagelösungen. Die Marke wurde im Jahr 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet, Rendite und konsequente Nachhaltigkeit zu vereinen. Hinter Pangaea Life stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue One Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 513,6 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 177,8 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 4,9 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand 31.12.2025). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz. Pangaea Life setzt sich aus der für Marketing und Vertrieb zuständigen Pangaea Life GmbH mit Sitz in München (Deutschland) und der für die Investment- und Fondslösungen verantwortlichen Pangaea Life Capital Partners AG mit Sitz in Zug (Schweiz) zusammen. Pangaea Life Capital Partners AG ist ein Joint Venture der Versicherungsgruppe die Bayerische und des Investmentmanagers Empira AG.

Über die plusrente

Die plusrente ist ein Cashback-System innerhalb der Rentenversicherungen der Bayerischen. Kundinnen und Kunden erhalten Zugang zu einem Online-Portal mit über 1.200 Partnershops. Dort können sie sowohl alltägliche Einkäufe als auch größere Anschaffungen tätigen - etwa in den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Reisen, Freizeit, Einrichtung oder Lebensmittel. Für jeden Einkauf wird ein Cashback gutgeschrieben, das automatisch dem jeweiligen Altersvorsorgevertrag zugutekommt.

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