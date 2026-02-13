die Bayerische

Mehr Präsenz im größten Ballungsraum Deutschlands: Die Bayerische startet Premium Partnerschaft mit Fußballverein Rot-Weiss Essen

München (ots)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wird neuer Premium Partner des Rot-Weiss Essen sowie im Rahmen der Zusammenarbeit offizieller Versicherungspartner des Vereins. Der Schritt ist bewusst gewählt. Mitten hinein in eine Region, die für Veränderung, wirtschaftliche Kraft und enorme Marktdynamik steht. Nordrhein-Westfalen zählt für die Bayerische zu den wichtigsten Wachstumsregionen in Deutschland. Die Nähe zum Ruhrgebiet, die Dynamik der Region und die Entwicklung des Klubs machen die Partnerschaft zu einem strategischen Match.

Rot-Weiss Essen hat sich in den vergangenen Jahren bewusst vom reinen Traditionsverein zu einem professionell aufgestellten Drittligisten entwickelt, mit klarer wirtschaftlicher Linie, realistischen sportlichen Zielen und einer Fanbasis, die den Verein weit über den Spieltag hinausträgt. Der 1907 gegründete Klub wurde 1955 Deutscher Meister und steht bis heute für große Fußballtradition. Der Verein steht exemplarisch für den strukturellen Wandel des Ruhrgebiets: traditionsreich, bodenständig und zugleich zukunftsorientiert. Genau das passt zur Vertriebsstrategie der Bayerischen, die regional verankert, unternehmerisch denkend sowie langfristig ausgerichtet ist. Die Partnerschaft ergänzt das bestehende Sportsponsoring-Portfolio der Gruppe um einen weiteren starken Standort in Deutschland.

Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische: "Wir investieren dort, wo wir wachsen wollen. Nordrhein-Westfalen ist ein zentraler Markt für unseren weiteren Ausbau. Im Sportsponsoring verfügen wir über langjährige Erfahrung und wissen, wie viel Kraft starke Vereine für regionale Präsenz entfalten können. Mit Rot-Weiss Essen verbinden wir regionale Verwurzelung mit sportlicher Strahlkraft. Fußball bringt Menschen zusammen, schafft Identifikation und öffnet Gespräche. Genau das brauchen wir, um vor Ort dauerhaft präsent zu sein. Dass wir im Rahmen dieser Partnerschaft nun auch offizieller Versicherungspartner von Rot-Weiss Essen sind, ist die Kirsche auf der Sahnehaube dieser Zusammenarbeit und Ausdruck unseres Anspruchs, Nähe nicht nur zu zeigen, sondern zu leben. Von Mensch zu Mensch."

Die Partnerschaft ist dabei nicht auf einen einzelnen Standort begrenzt, sondern versteht sich als klares Bekenntnis zu Nordrhein-Westfalen insgesamt. Essen liefert Reichweite und Emotion. Die Bayerische bringt unternehmerisches Know-how, regionale Präsenz und ihre Rolle als offizieller Versicherungspartner ein.

Zentraler Vertragspartner der Premium-Partnerschaft ist die compexx Finanz AG. Die Vertriebstochter der Bayerischen ist die vertriebliche Plattform der seit 2025 angebundenen Vertriebsorganisationen. Über compexx wird die Partnerschaft verankert und gemeinsam mit den Vertriebsorganisationen der Bayerischen in der Region umgesetzt.

Patrick Vehoff, Leiter des ExklusivPartner-Vertriebs der Bayerischen, sowie Vorstand bei der compexx Finanz AG ergänzt: "Vertrieb funktioniert dort am besten, wo Menschen sich kennen und vertrauen. Unser Vertrieb lebt von regionaler Stärke. Nordrhein-Westfalen ist einer unserer dynamischsten Märkte. Der Standort Essen begeistert sportlich wie strukturell. Die Mentalität, die im Ruhrgebiet tief verankert ist, wird durch Rot-Weiss Essen repräsentiert. Sie ist durch Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Leistungsbereitschaft gekennzeichnet. Diese Verbindung macht unsere Strategie greifbar für unsere Partnerinnen und Partner ebenso wie für die Menschen vor Ort."

Alexander Rang, Vorstand von Rot-Weiss Essen, sagt: "Die Bayerische steht für Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und langfristiges Denken - Werte, die perfekt zu Rot-Weiss Essen und zur Mentalität unserer Region passen. Für uns ist diese Partnerschaft ein echter Meilenstein und ein starkes Zeichen der Anerkennung für den Weg, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben. Dass ein bundesweit renommierter Partner wie die Bayerische sich bewusst für Rot-Weiss Essen entscheidet, unterstreicht die wachsende Strahlkraft unseres Clubs weit über die Region hinaus. Unser besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der Bayerischen für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die stets offenen, konstruktiven und sehr guten Gespräche. Gemeinsam bekennen wir uns klar zum Standort Ruhrgebiet und zu nachhaltigem Wachstum - wirtschaftlich, strukturell und sportlich. Diese Zusammenarbeit ist für uns Auszeichnung, Verantwortung und Antrieb zugleich."

Mit der Partnerschaft in Essen setzt die Bayerische ihren Weg fort, Sportsponsoring gezielt dort einzusetzen, wo regionale Präsenz und Vertriebsaufbau zusammenkommen. Seit zehn Jahren ist die Versicherungsgruppe Hauptsponsor des TSV 1860 München und hat dort gezeigt, wie langfristig angelegtes Sportsponsoring über reine Sichtbarkeit hinauswirkt. Darüber hinaus engagiert sie sich beim 1. FC Nürnberg sowie bei Eintracht Bamberg. Allen Partnerschaften gemeinsam ist ein klarer Anspruch: langfristige Begleitung statt kurzfristiger Effekte, regionale Verwurzelung statt bloßer Logo-Präsenz.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 1 Milliarde Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet

