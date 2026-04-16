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DEVK etabliert besseren Schutz für Wohngebäude

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Köln (ots)

Der Kölner Versicherer hat seinen Wohngebäudetarif komplett überarbeitet. Seit April bietet die DEVK Eigentümerinnen und Eigentümern noch bessere Leistungen im Schadenfall. Gleichzeitig schätzt sie die Risiken jetzt genauer ab und gehört zu den günstigsten Anbietern am Markt.

Die eigenen vier Wände sind ein Wohlfühlort, an dem Menschen zur Ruhe kommen und Sicherheit spürbar wird. Doch extreme Wetterereignisse, Rohrbrüche und steigende Baukosten zeigen: Der Versicherungsschutz für Häuser muss heute mehr leisten als früher. So sorgt die DEVK mit ihrem überarbeiteten Tarif jetzt für mehr Sicherheit, wenn es wirklich darauf ankommt.

KI-gestützte Risikoeinschätzung

Bei der Einschätzung von Elementarrisiken geht die DEVK neue Wege. Sie nutzt nicht nur das klassische Zonierungssystem vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, sondern darüber hinaus weitere Datenquellen, die eine noch genauere Risikoabschätzung ermöglichen. Davon profitieren auch die Versicherten: "Mit Hilfe von KI-Simulationen für Starkregenereignisse können wir die Wohngebäudepolice inklusive Elementarschadenversicherung an vielen Orten deutlich günstiger anbieten als bisher", sagt Alexander Erpenbach, der bei der DEVK die Hauptabteilung Sach/HUK-Betrieb leitet.

Mehrkosten für Modernisierung

Auch bei den Leistungen gibt es spürbare Verbesserungen. "Unser neuer Wohngebäudetarif bietet zum Beispiel einen erweiterten Schutz bei Überschwemmungen über Balkone, Loggien und Dachterrassen", erklärt Alexander Erpenbach. Hier zahlt die DEVK nach den neuen Versicherungsbedingungen bis zu 10.000 Euro. "Mitversichert sind bei uns auch Nässeschäden durch Regen, Schnee, Schmelzwasser oder Schäden durch undichte Wartungsfugen." Erfahrungen in der Regulierung zeigten außerdem, dass es gerade bei größeren Schäden sinnvoll sei, alte Technik durch fortschrittlichere zu ersetzen: "Im neuen Tarif sind daher auch Mehrkosten für umweltfreundliche und energieeffiziente Modernisierung nach dem Schadenfall abgedeckt", so Erpenbach.

Hotelkosten bis zu einem Jahr

Der neue Tarif wird in drei Stufen angeboten: Basis, Komfort und Premium. Die meisten Leistungen bietet weiterhin der Premium-Schutz, den die DEVK nicht nur mit höheren Summen aufgestockt hat, sondern auch vielen zusätzlichen Extras. Alexander Erpenbach: "Im Premium-Schutz übernehmen wir bis zu einem Jahr lang die Hotelkosten, wenn das Haus nach einem Schaden saniert werden muss und unbewohnbar ist." Für Familien kann die alternative Unterbringung schnell 50.000 Euro im Jahr kosten, was die Finanzen schmerzhaft belastet. Gerade bei solch schweren Schäden haben Betroffene viele Anliegen, die weit über die Wiederherstellung des Hauses hinausgehen. "Deshalb zahlen wir im Premium-Schutz nach einem Schaden auch Kosten für psychologische Betreuung, Energieberatung, Gefahrenberatung und Präventionsmaßnahmen", erläutert der Versicherungsexperte.

Schutz für Pool und Outdoor-Küche

Neu im Premium-Schutz enthalten sind auch Leistungen für Anlagen, die im heimischen Garten für Entspannung und Wohlbehagen sorgen: Teiche, Pools, Outdoor-Küchen und gemauerte Grills. Mitversichert sind ebenso Gartenbepflanzungen, begrünte Dächer und Ziermauern. Am Haus zahlt die DEVK auch bei Vandalismus und Graffiti. Mutwillige Beschädigungen nach einem Einbruch sind sogar bis zu 100.000 Euro mitversichert.

Doppelte Leistungen im Premium-Schutz

Wer Wert legt auf außergewöhnlich hohe Erstattungsbeträge, kann zusätzlich zum Premium-Schutz noch den Plus-Baustein vereinbaren und damit die Höhe der Leistungen verdoppeln. Gegen Mehrbeitrag sind auch spezifische Erhöhungen möglich. So gibt es unter anderem Zusatz-Bausteine für die Absicherung von erneuerbarer Energietechnik wie Photovoltaik mit Batteriespeicher. Auch für Haus- und Gebäudetechnik inklusive Wallbox und "Smart Home"-Geräte gibt es einen zusätzlichen Schutz - ebenso wie für die Absicherung von Nebengebäuden, Ableitungsrohren oder Garagen und Carports. Ob Schutz vor Naturgefahren, finanzielle Entlastung bei schweren Schäden oder Extras für modernes Wohnen: Es geht immer darum, sich zu Hause wohlzufühlen und gut versorgt zu sein.

Informationen zum DEVK-Angebot: www.devk.de/wohngebaeude

Fotos zum Download: https://ots.de/xotj3f

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