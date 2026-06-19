Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 19. bis 28. Juni

Berlin (ots)

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Freitag, 19. Juni

Kempten: Kommissionsvertreter Wolfgang Bücherl bei Europadialog "Europa weiterdenken"

Wolfgang Bücherl, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, nimmt im Rahmen der 75. Landesversammlung der EuropaUnion Bayern am öffentlichen Europadialog "Europa weiterdenken" im Kornhaus Kempten teil. Weitere Gäste sind Eric Beißwenger, Bayerischer Staatsminister für Europaangelegenheiten, und Cemal Bozoglu MdL. Moderiert wird die Veranstaltung von Thorsten Frank. Im Anschluss an die Veranstaltung finden ein Empfang sowie Ehrungen statt. Ort: Großer Kornhausplatz 1, 87439 Kempten. Uhrzeit: 17-19 Uhr. Weitere Informationen hier. Pressekontakt: Vertretung der Europäischen Kommission in München, Renke.DECKARM@ec.europa.eu.

Samstag, 20. Juni

München: Zamanand in Europa - Vielfalt erleben, Zukunft gestalten (bis 21. Juni)

Im Rahmen des Zamanand-Streetlife-Festivals schafft der Schwerpunkt "Zamanand in Europa" einen lebendigen Raum, in dem Europas Vielfalt spürbar und erlebbar wird. Von Austausch und Diskussionen bis hin zu Live-Musik werden zahlreiche Aktivitäten stattfinden, die eine inklusive und nachhaltige Zukunft in Europa fördern. Im Fokus stehen Themen wie Integration, Nachhaltigkeit und ein starkes, geeintes Europa. Das Festival lädt zum Dialog, Mitgestalten und gemeinsamen Feiern ein und richtet sich an alle, die sich für ein offenes und solidarisches Europa engagieren.Die Veranstaltung wird von Europe Direct München in Kooperation mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, der Bayerischen Staatskanzlei und dem CAP - Centrum für angewandte Politikforschung organisiert.Ort: Odeonsplatz, Odeonspl. 1, 80539 München. Uhrzeit: Samstag, 16-21 Uhr / Sonntag, 11-20Uhr. Weitere Informationen: Zamanand in Europa. Pressekontakt: Europe Direct München: 089 / 233 30195, europe-direct@muenchen.de und die Vertretung der Europäischen Kommission in München: Renke.DECKARM@ec.europa.eu

Sonntag, 21. Juni

Berlin: Fête de la Musique im ERLEBNIS EUROPA

Zum zweiten Mal findet im ERLEBNIS EUROPA im Europäischen Haus Berlin die Fête de la Musique mit einem eigenen Konzertprogramm statt. Musikerinnen und Musiker mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Stilrichtungen treten im Europäischen Haus am Brandenburger Tor auf. Das Programm reicht von Pop, Rap und Elektropop über Jazz, Blues, Folk und Rock bis hin zu Klassik, Crossover und Weltmusik. Mit dabei sind Anouar, ANOTHER NGUYEN, Andrea Môira und Iskandar Widjaja. Der Besuch der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA und des Konzertprogramms ist kostenfrei. Alle Inhalte der Ausstellung sind in den 24 Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar. Ort: ERLEBNIS EUROPA, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Uhrzeit: 14.30 bis 19.15 Uhr. Weitere Informationen und genaues Programm hier.

Berlin: BABYLON EUROPA 2026 - Co-Creating a Piece of Europe

BABYLON EUROPA, das Festival des Netzwerks der europäischen Kulturinstitute EUNIC Berlin, stellt im Rahmen der Berliner Fête de la Musique in seiner achten Ausgabe Europa als Co-Creation Space in den Mittelpunkt. Künstler aus neun europäischen Ländern entwickeln in einer mehrtägigen Residenz eine Live-Show aus Musik, Performance, Tanz und Theater. Ab 14 Uhr entsteht ein europäisches Dorf mit Auftritten, Begegnungen, offenen Formaten und Streetfood aus unterschiedlichen Ecken Europas. Ab 17 Uhr diskutieren Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, Lothar Sattler (Leiter der Abteilung Bundes- und Europaangelegenheiten, Medienpolitik), Zuzana Megová (Slowakisches Institut in Berlin, Präsidentin EUNIC Berlin), Kateryna Rietz-Rakul (Ukrainisches Institut Berlin) und Künstler aus dem Programm über europäische Perspektiven auf Kunst und Kultur. Um 20 Uhr beginnt die BABYLON EUROPA Show, das Ergebnis einer Woche gemeinsamer kreativer Arbeit. Ab 22 Uhr geht es weiter in die Fête de la Nuit. Gastgeberinnen sind die Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in Berlin, das Ukrainische Institut in Partnerschaft mit GVL, die Botschaft der Republik Zypern, House of Luxembourg, das Italienische Kulturinstitut, das Polnische Institut Berlin, das Rumänische Kulturinstitut Berlin, das Slowakische Institut und die Maltesische Botschaft in Berlin. Das Projekt wird von EUNIC Berlin in Kooperation mit der Senatskanzlei Berlin und der Europäischen Kommission in Deutschland durchgeführt. Ort: ufaFabrik, Viktoriastraße 10-12, 12105 Berlin. Uhrzeit: 14-23.59 Uhr. Eintritt: frei. Weitere Informationen hier.

Bonn: Fête de la musique

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, das Institut français Bonn sowie die Regionalvertretung der Europäischen Kommission laden zur Fête de la musique in das Medienzentrum am Bundeskanzlerplatz in Bonn ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet Live-Musik, französisches Gebäck sowie ein buntes Familienprogramm mit musikalischer Früherziehung, Kinderschminken und Mitmachaktionen für Kinder. Interessierte können im bpb:medienzentrum stöbern und die Publikationen der bpb kennenlernen. Uhrzeit: 11-15 Uhr, Ort: Bundeskanzlerplatz, Bonn. Weitere Informationen hier.

Montag, 22. Juni

Berlin: Exekutiv-Vizepräsidentin Virkkunen hält Rede beim Tag der Industrie (bis 23. Juni)

Exekutiv-Vizepräsidentin Henna Virkkunen, zuständig für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, nimmt am Tag der Industrie des Bundesverbands der Deutschen Industrie teil und hält eine Keynote. Die hochrangig besetzte Veranstaltung bringt rund 1.500 Gäste aus Unternehmen, Politik, Forschung und Verbänden zusammen, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola sowie mehrere Bundesministerinnen und Bundesminister, und steht unter dem Motto "Stärke. Sicherheit. Zukunft - Made by Europe". Im Mittelpunkt stehen Resilienz und Souveränität sowie die strategische Neuausrichtung des Wirtschaftsstandorts. Exekutiv-Vizepräsidentin Virkkunen spricht in der Veranstaltung "The inestimable Value of technological Sovereignty - May the Dependence be mutual" darüber, wie die EU ihre Stärken nutzen kann, um in globalen Wertschöpfungsketten unverzichtbar zu bleiben und ihre technologische Souveränität zu sichern. Ort: EUREF-Campus Berlin, Uhrzeit: 16.10-16.50 Uhr. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Gipfeltreffen EU-Moldau

EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu zum zweiten Gipfeltreffen EU-Republik Moldau. Das Gipfeltreffen bietet eine wichtige Gelegenheit dafür, die strategische Bedeutung der Zukunft Moldaus in der EU hervorzuheben und die Partnerschaft zwischen der EU und Moldau zu stärken. Dabei werden die Führungsspitzen Moldaus Fortschritte bei den Reformen auf seinem Weg in die EU bewerten, insbesondere hinsichtlich der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte und der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die EU ist entschlossen, Moldaus Beitrittsprozess auf der Grundlage seiner nachhaltigen Reformfortschritte und eines leistungsorientierten Ansatzes rasch voranzubringen. Es wird erwartet, dass die Führungsspitzen am Ende des Gipfeltreffens eine gemeinsame Erklärung abgeben. Weitere Informationen zu dem Treffen auf der Webseite des Rates.

Luxemburg: Rat für Landwirtschaft und Fischerei (bis 23. Juni)

Der Rat befasst sich laut vorläufiger Agenda mit den Vorschlägen zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027, der Fokus liegt auf mehr Flexibilität, Subsidiarität und gemeinsamen EU-Zielen. Zudem beraten die Ministerinnen und Minister über die Marktlage und aktuelle Herausforderungen für den EU-Agrarsektor, insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Im Bereich Fischerei tauscht sich der Rat über nachhaltige Fischerei in der EU und die Leitlinien für 2027 aus. Außerdem steht eine Bewertung der Gemeinsamen Fischereipolitik auf der Tagesordnung. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz am Montag sowie am Dienstag live, jeweils ab 17.35 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates.

Mittwoch, 24. Juni

Berlin: Kommissionsvertreterin Barbara Gessler beim Festival der Berliner Wirtschaft

Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, nimmt im Rahmen des von der IHK organisierten "Festival der Berliner Wirtschaft" an einer Podiumsdiskusson zum Thema "Brücken bauen: Internationale Fachkräftepartnerschaften für Berlin" teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie Berliner Unternehmen internationale Fachkräfte gewinnen, Fachkräftepotenziale im Inland heben und die Standortattraktivität stärken können. Das Festival richtet sich an Berliner Unternehmen und umfasst Keynote, Panels mit Politik und Wirtschaft, Fachvorträge, Workshops, Praxisberichte und Netzwerksessions. Ort: IHK Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin, Uhrzeit des Panels: 11-12.30 Uhr (Start des Festivals ab 10 Uhr). Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Online: Zehn Jahre Brexit - Bilanz eines historischen Bruchs

Vor zehn Jahren, am 23. Juni 2016, traf das Vereinigte Königreich in einem Referendum mit knapper Mehrheit die Entscheidung, aus der Europäischen Union auszutreten. Am 31. Januar 2020 trat diese Entscheidung offiziell in Kraft, die EU verkleinerte sich damit auf 27 Mitgliedstaaten. Der Brexit war ein politisches Erdbeben, das Europa erschütterte - mit Folgen, die bis heute spürbar sind. Die Veranstaltung zieht Bilanz: Was hat der Brexit für Großbritannien bedeutet? Was heißt zehn Jahre Brexit für die EU? Und welche Perspektiven gibt es für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU in Zukunft? Diese Fragen diskutieren Dr. Birgit Bujard, Geschäftsführerin des Departments für Politikwissenschaft und Senior Research Fellow am Centrum für Türkei- und EU-Studien an der Universität zu Köln, Susanne Ebner, UK- und Irland-Korrespondentin für einen Pool deutscher Tageszeitungen, sowie Sebastian Ramelli, Lehrbeauftragter für Europarecht und Europäische Integration an der Universität des Saarlandes. Die kostenlose Veranstaltung findet online über Zoom von 18 bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Die Europäische Kommission befasst sich laut vorläufiger Tagesordnung in ihrer wöchentlichen Sitzung mit mehreren Vereinfachungsvorschlägen, darunter ein Omnibus zu Besteuerung und einer zu Energieprodukten. Zudem stehen ein Paket zu Strafverfolgung und Strafjustiz mit Vorschlägen zur Stärkung von Europol und Eurojust sowie der Konvergenzbericht 2026 auf der vorläufigen Agenda. Die anschließende Pressekonferenz wird live auf EBS übertragen, Informationen hierzu folgen in Kürze.

Donnerstag, 25. Juni

Berlin: #LassReden Abschlussevent - Das Gespräch geht weiter

Zum Abschluss der EU-Jugendkampagne #LassReden kommen im Erlebnis Europa in Berlin noch einmal junge Menschen, Projektbeteiligte und Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission zusammen. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsamer Rückblick auf die vergangenen Monate der Kampagne - mit Highlights aus dem #LassReden-Cube, den Begegnungen vor Ort und der digitalen Beteiligung. Gleichzeitig wird der Blick nach vorn gerichtet: Welche Themen, Fragen und Impulse aus der Kampagne wirken weiter und prägen den zukünftigen Austausch mit jungen Menschen in Deutschland. Das Event wird von Live-Musik, Fingerfood und Getränken begleitet und kann vor Ort oder per Livestream verfolgt werden. Ort: ERLEBNIS EUROPA, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Uhrzeit: 16 bis 20 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Luxemburg: Rat für Umwelt

Der Rat zieht Bilanz über die Beratungen zur Änderung der Verordnung über CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Der Vorschlag war von der Kommission im Rahmen des Automobilpakets vorgelegt worden und sieht u.a. vor, das Emissionsreduktionsziel für 2035 von 100 auf 90 Prozent zu senken und die verbleibenden Emissionen durch nachhaltige erneuerbare Kraftstoffe und in der EU produzierten CO2-armen Stahl auszugleichen. Zudem tauschen sich die Ministerinnen und Minister über den Umgang mit Risiken durch den Verlust biologischer Vielfalt aus. Weitere Themen sind die Umsetzung der Wasserresilienzstrategie ein Jahr nach ihrer Annahme sowie die nächsten Schritte zur REACH-Verordnung über Chemikalien. Der zyprische Ratsvorsitz informiert außerdem über Maßnahmen zur Stärkung der EU-Verhandlungsposition bei internationalen Klimaverhandlungen im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP31 im November 2026. Bei einem informellen Mittagessen beraten die Ministerinnen und Minister über Klimaresilienz in Europa. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live ab 19.30 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates.

Freitag, 26. Juni

Berlin: Verkehrskommissar Tzitzikostas bei Feierlichkeiten zu Bahnverbindung Prag, Berlin und Kopenhagen

Prag, Berlin und Kopenhagen sind jetzt auf der Schiene direkt miteinander verbunden. Mit diesem neuen Angebot wird die erste komplett neue grenzüberschreitende Verbindung aus insgesamt zehn von der Europäischen Kommission unterstützten Pilotprojekten realisiert. Die Deutsche Bahn (DB) betreibt die Züge in Kooperation mit der Tschechischen Bahn (CD) und der Dänischen Staatsbahn (DSB). Für die EU-Kommission haben diese Projekte eine hohe Priorität. Apostolos Tzitzikostas, EU-Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus wird zusammen mit DB-Vorstand Personenfernverkehr Michael Peterson, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, der Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde sowie den CEOs von CD, Michal Krapinec, und DSB, Flemming Jensen, die neue Verbindung am Berliner Hauptbahnhof feierlich würdigen. Am Freitag, 26. Juni, 13.30 Uhr (Beginn der Veranstaltung), Berlin Hauptbahnhof, 1. Untergeschoss (Richtung Europaplatz) Europaplatz 1, 10557 Berlin. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Anmeldung ausschließlich für Medien bis 24. Juni 2026 bei presse@deutschebahn.com.

Luxemburg: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Energie)

Die Energieministerinnen und -minister befassen sich mit dem europäischen Stromnetzpaket und sollen dazu eine allgemeine Ausrichtung festlegen. Grundlage sind Vorschläge der Kommission zur Überarbeitung der bestehenden Verordnung über die transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E) sowie für eine Genehmigungsrichtlinie. Ziel ist es, die grenzüberschreitende Vernetzung zu verbessern, die Elektrifizierung voranzubringen, Genehmigungsverfahren für Netze zu beschleunigen und grenzüberschreitende Infrastruktur widerstandsfähiger und sicherer zu machen. Weitere Themen sind die Ausgestaltung des Energierahmens nach 2030 mit Blick auf das Klimaziel für 2040, bezahlbare und heimische Energie sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU. Zudem beraten die Ministerinnen und Minister über die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf Energiepreise und Versorgungssicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit der Schließung der Straße von Hormus. Dabei geht es auch um koordinierte Reaktionsmaßnahmen und um die Vorschläge der Kommission, die Europäerinnen und Europäer vor der Krise bei fossiler Energie zu schützen und den Übergang zu sauberer, heimischer Energie zu beschleunigen. EBS+ überträgt die anschließende Pressekonferenz live ab 17.45 Uhr. Weitere Informationen auf der Webseite des Rates.

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