Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 8. bis 14. Mai 2026

Berlin (ots)

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Freitag, 8. Mai

Hamburg: EU-Kommissionsvertreterin Barbara Gessler bei der offiziellen Eröffnung des Hafengeburtstags

In Hamburg wird der 837. Hafengeburtstag feierlich eröffnet. An der Veranstaltung nimmt auch Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, teil. Zum Auftakt findet von 11.30 - 12.30 Uhr ein internationaler ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis statt, an den sich ein gemeinsamer Gang zum Hafen anschließt. Die offizielle Eröffnung des Hafengeburtstags erfolgt anschließend von 13 Uhr bis 14.30 Uhr an Bord der "Rickmer Rickmers" an den St. Pauli Landungsbrücken 1a. Veranstalter ist die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg. Uhrzeit der Eröffnungsfeier: 11.30 - 14.30 Uhr. Weitere Informationen hier.

Hamburg: #LassReden beim Hafengeburtstag (bis 10. Mai)

Mit #LassReden stärkt die EU den Dialog mit Menschen zwischen 16 und 24 Jahren in Deutschland - online und offline. Seit Anfang des Jahres können Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur auf der Website und auf Social Media ihre Meinung teilen, sondern auch in einem mobilen Podcast-Studio, das durch ganz Deutschland tourt. Nach der dreimonatigen "Zuhör-Phase" findet vom 8. bis 10. Mai das Kick-Off-Event der "Antwort-Phase" in Hamburg statt: Am Hafengeburtstag wird der #LassReden Cube vor dem Zelt des lokalen Europe Direct, an der Otto-Sill-Brücke/Kajen, stehen. Dort bekommen die Besucherinnen und Besucher eine Übersicht der bisherigen Ergebnisse von #LassReden, können auf die Meinungen aus ganz Deutschland reagieren und so die nächste Phase der Kampagne mitgestalten. Pressekontakt: Renke Deckarm, renke.deckarm@ec.europe.eu.

Dortmund: DORTBUNT 2026 (bis 10. Mai)

Vom 8. bis 10. Mai feiert Dortmund bei DORTBUNT die Vielfalt, die auch Europa ausmacht: Musik, Kultur und Gemeinschaft verbinden Menschen über Grenzen hinweg. Neben einem abwechslungsreichen Programm mit Konzerten, Mitmachaktionen und kreativen Angeboten in der ganzen Innenstadt setzt das Festival auch ein Zeichen für ein offenes und vielfältiges Miteinander. Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist mit einem EU-Pavillon vor Ort vertreten und lädt dazu ein, Europa zu entdecken, mehr über die Europäische Union zu erfahren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen hier.

Frankfurt am Main: Illumination des Deutsche Bank Parks

Am Vorabend des Europatags erstrahlt der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main ab Einbruch der Dämmerung im blau-gelben Licht der EU-Flagge. Die Beleuchtung setzt ein weithin sichtbares Zeichen für den europäischen Zusammenhalt.

Samstag, 9. Mai

Europaweit: Europatag

Am 9. Mai feiert Europa den Europatag. Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor, deren Mitglieder ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen sollten. Sie gilt heute als Geburtsstunde der europäischen Integration: Die EGKS mit ihren Gründungsmitgliedern Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg war die erste von mehreren supranationalen europäischen Institutionen, aus denen schließlich die heutige Europäischen Union hervorging. Weitere Informationen hier und hier. Eine Übersicht der Veranstaltungen anlässlich des Europatags in den Bundesländern finden Sie hier.

Berlin: Europamonat Mai im "Erlebnis Europa", inklusive 10. Geburtstag der Ausstellung am 12. Mai

Die Ausstellung "Erlebnis Europa" im Europäischen Haus Berlin lädt im Europamonat Mai zu einem vielfältigen Programm mit besonderen Aktionen und Austauschmöglichkeiten ein. Rund um den Europatag gibt es ein erweitertes Angebot: Am Samstag, den 12. Mai, feiert "Erlebnis Europa" sein 10-jähriges Bestehen. Als Ort des Austauschs im Herzen Berlins wird dieses Jubiläum mit besonderen Überraschungen für die Besucherinnen und Besucher begangen: die Ausstellung ist an dem Tag bis 21 Uhr geöffnet und bietet spannende Diskussionsmöglichkeiten mit EU-Expertinnen und -Experten. Zudem können Gäste ihr Wissen bei einem EU-Quiz testen und sich von einem Karikaturisten im EU-Stil porträtieren lassen.. Auch in den darauffolgenden Wochen bleibt das Programm abwechslungsreich: Vom 14. bis 16. Mai sowie am 23. und 24. Mai finden weitere Sonderaktionen statt. Dabei stehen erneut Diskussionsmöglichkeiten mit EU-Expertinnen und -Experten im Mittelpunkt, die den direkten Dialog über Europa fördern. Ergänzend dazu laden interaktive Angebote und spielerische Aktionen dazu ein, die Europäische Union auf unterhaltsame Weise zu entdecken und mehr über ihre Vielfalt und Funktionsweise zu erfahren.

Bonn: Europatag auf dem Marktplatz

Im Mai wird Bonn wieder zum Treffpunkt Europas: Die Bundesstadt Bonn und die Regionalvertretung der EU-Kommission laden herzlich zum Bonner Europatag ein - ein buntes Familienfest für alle Generationen. Auf dem Marktplatz stellen engagierte europäische Initiativen ihre Arbeit vor und laden dazu ein, Europa zu entdecken. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musikerinnen und Musikern sorgt für beste Unterhaltung. Im großen Europa-Zelt gibt die Regionalvertretung der Europäischen Kommission spannende Einblicke in die Arbeit der EU. Der Bonner Europatag macht den Gedanken "In Vielfalt geeint" erlebbar und bringt Menschen aus über 170 Nationen zusammen. Uhrzeit: 11-16 Uhr.

Frankfurt: Europa-Fest 2026

Unter dem Motto "MitFrankfurt. MitEuropa. MitEinander." lädt die Europastadt Frankfurt erneut zum Europa-Fest auf den Römerberg ein. Gemeinsam mit dem EU-Netzwerk und zahlreichen Partnern wird gezeigt, wie Europa vor Ort gelebt und gefeiert wird. Von 11 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Bühne, europäischem Marktplatz, Mitmachaktionen, Kinderangeboten und kulinarischen Spezialitäten. Auch die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist dabei: Ab 17:00 Uhr lädt sie im Debattenpavillon im Rahmen der #LassReden-Kampagne zum Austausch ein.

Köln: Illumination des RheinEnergieSTADIONs

Am Abend des Europatags erstrahlt das RheinEnergieSTADION in Köln ab Einbruch der Dämmerung im blau-gelben Licht der EU-Flagge. Die Aktion macht die Wertschätzung für gemeinsame europäische Werte sichtbar.

Lindau: Europatag der bayerischen Staatsregierung 2026

Auf der Lindauer Hafenpromenade findet der Europatag der bayerischen Staatsregierung 2026 statt. Zur Eröffnung spricht der Bayerische Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales Eric Beißwenger sowie Wolfgang Bücherl von der Vertretung der Europäischen Kommission. Das Programm umfasst Bühnenbeiträge, ein Gewinnspiel, Mitmachangebote des bayernweiten Europa-Netzwerkes sowie Foodtrucks mit europäischen und internationalen Spezialitäten. Uhrzeit: 11:00-17:00 Uhr. Weitere Informationen unter: https://kultur.lindau.de/events/europatag/

Friedrichshafen: Festakt Europatag 2026

Die Volkshochschule Friedrichshafen und EUROPE DIRECT Friedrichshafen laden zum Festakt anlässlich des Europatags 2026 in die Musikschule Friedrichshafen ein. Auf dem Programm stehen Beiträge von Armin Laschet, MdB und Ministerpräsident a.D., Oberbürgermeister Simon Blümcke, Wolfgang Bücherl von der Vertretung der Europäischen Kommission sowie Prof. Dr. Hurka von der Zeppelin Universität. Der Eintritt ist frei. Uhrzeit: 11-13 Uhr. Anmeldung bis 7. Mai 2026 unter www.vhs-fn.de/programm/kurs/NA1020. Kontakt: Detlev Maaß, Leitung EUROPE DIRECT Friedrichshafen.

Freiburg: Europatag auf dem Münsterplatz

Die Europa-Union Freiburg veranstaltet gemeinsam mit der Stadt Freiburg und dem Centre Culturel Français Freiburg den Europatag auf dem Münsterplatz. Die Vertretung der Europäischen Kommission in München unterstützt sie dabei. Anlässlich des 80. Jahrestags der Gründung des Institut Français in Freiburg sind Organisationen aus Politik, Gesellschaft und Kultur zur Teilnahme eingeladen. Uhrzeit: 11:00-17:00 Uhr

Kufstein: 2. Bayerisch-Tiroler Europafest

Die Europäische Akademie Inntal lädt gemeinsam mit der EU-Kommissionsvertretung in München, der Stadt Kufstein und weiteren Partnerorganisationen aus dem bayerisch-tiroler Grenzgebiet zum zweiten bayerisch-tiroler Europafest ein. Auf dem Programm stehen ein öffentliches Fest am Nachmittag sowie abends eine Theatervorstellung in Kiefersfelden, bei der das Publikum das Stück bestimmt. Am Folgetag (10. Mai) findet im Kufsteiner Kino die Kinomatinee "Scars of Growth" mit Expertinnen, Experten und Europapolitikerinnen und -politikern statt. Uhrzeit: 12-19.30 Uhr. Weitere Informationen unter: https://europaeische-akademie-inntal.org/europafest-kufstein/

München: Illumination von Neuem Rathaus, Olympiaturm und Allianz-Arena

Am Abend des Europatags erstrahlen das Neue Rathaus, der Olympiaturm und die Allianz-Arena in München im blau-gelben Licht der EU-Flagge. Das Neue Rathaus wird dabei mit einer animierten EU-Flagge beleuchtet.

München: Dok-Fest Filmfestival

Am Euopatag findetn beim DOK.fest München eine Diskussion über die Herausforderungen für die Europäische Union in Zeiten von Krisen, Krieg und Desinformation statt, unter anderem mit Renke Deckarm, Stv. Leiter der EU-Kommissionsvertretung in München. Es folgt die Filmvorführung "Change my mind". Uhrzeit: 19 Uhr, Ort: NS-Dokumentationszentrum. Mehr Informationen hier.

Sonntag, 10. Mai

Dreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien: Tour de Tripoint zum Europatag 2026

Die Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Berlin, Prag und Wroclaw und die Europäische Kommission laden gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen, den Städten Zittau, Hrádek nad Nisou, Bogatynia und dem Tierpark Zittau zur Teilnahme an der "Tour de Tripoint" anlässlich des Europatags 2026 ein - einer grenzüberschreitenden Radtour durch drei Länder. Die Tour verbindet die Städte Hrádek nad Nisou und das dortige Erholungsgebiet Kristýna/Christinasee (Tschechien), Zittau (Deutschland) und Bogatynia (Polen) und bietet zwei Streckenlängen (50 km und 80 km). Entlang der Strecke und im Veranstaltungsbereich erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Rahmenprogramm: ein Radrennen für die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein Kinderprogramm, eine historische Tour durch das Dreiländereck "Auf den Spuren einer gemeinsamen Vergangenheit" sowie ein Bühnenprogramm mit der Vorführung eines Dokumentarfilms über eine Radtour durch Europa mit Filmautor Markus Weinberg und Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Für Teilnehmende aus Deutschland ist eine Anreise per Bahn nach Zittau mit organisiertem Transfer zur Startlinie sowie ein Rückshuttle vorgesehen. Uhrzeit: 8.30 - 19.30 Uhr. Weitere Informationen hier.

München: Europa*Rad 2026 - Freie Fahrt im Umadum

Im Werksviertel München findet zum fünften Mal das Europa*Rad statt. Knapp 50 pro-europäische Organisationen, Vereine und Institutionen laden Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zur freien Fahrt im Münchner Riesenrad Umadum ein. Das Programm umfasst Diskussionen zu europäischen Themen, Angebote für Kinder und Live-Musik. Veranstalter sind die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, die Bayerische Staatskanzlei, die Landeshauptstadt München, das Centrum für angewandte Politikforschung an der LMU sowie die Europa Union. Uhrzeit: 14-18 Uhr. Weitere Informationen unter: https://europa-mai.de/events/europarad-2026-freie-fahrt-im-umadum/

Bamberg: Baskets setzen Zeichen für Europa

Anlässlich des Europatags am 9. Mai setzen die Bamberg Baskets im Rahmen ihres Heimspiels am 10. Mai ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Frieden und gemeinsame Werte in Europa. Unter dem Motto "Sport verbindet uns in Europa!" wird eine Spielunterbrechung ganz dem europäischen Gedanken gewidmet. Höhepunkt der Aktion ist eine eigens einstudierte Performance des Dance-Teams, das mit 20 Europa-Fahnen und einer choreografierten Darbietung zu einer Variante der Europahymne für emotionale Momente in der Halle sorgen wird.

Lefkosia (Zypern): Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Europäische Angelegenheiten (bis 11. Mai)

Die für Europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister der EU kommen zu einem vom zyprischen EU-Ratsvorsitz organisierten informellen Treffen zusammen. Neben der Europäischen Kommission nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter von EU-Beitrittskandidaten und potenziellen Kandidatenländern teil. Im Mittelpunkt der Beratungen steht zum einen die Erweiterungspolitik: mit Blick auf eine inklusive europäische Perspektive ist hierzu ein offener und zukunftsorientierter Austausch vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens ist der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2028-2034, zentrale Aspekte dieses künftigen EU-Haushalts und dessen Rolle bei der Unterstützung der strategischen Ziele der Union. Weitere Informationen zu dem Treffen hier und hier. Die Pressekonferenz ist für Montag, 14.15 Uhr anberaumt und wird auf EBS übertragen.

Montag, 11. Mai

Brüssel: Hochrangiges Treffen zur Rückführung ukrainischer Kinder

Die EU richtet gemeinsam mit der Ukraine und Kanada ein hochrangiges Treffen der Internationalen Koalition zur Rückführung ukrainischer Kinder aus. Auf EU-Seite wird das Treffen von der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission, Kaja Kallas, sowie von Erweiterungskommissarin Marta Kos mit ausgerichtet. Für die Ukraine nimmt Außenminister Andrij Sybiha teil, für Kanada Außenministerin Anita Anand. Zu dem Treffen werden Ministerinnen und Minister sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus rund 50 Staaten und internationalen Organisationen erwartet. Ziel ist es, die Bemühungen zur Identifizierung, Rückführung und Reintegration der von Russland zwangsweise verbrachten und rechtswidrig deportierten Kinder zu verstärken sowie die Rechenschaftspflicht für diese Verbrechen sicherzustellen. Zudem sollen Möglichkeiten erörtert werden, koordinierte Sanktionen gegen die Verantwortlichen weiter auszubauen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit Videobotschaften von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem kanadischen Premierminister Mark Carney. Es folgt eine Ministerrunde mit Mitgliedern der Koalition und Vertreterinnen und Vertretern weiterer Gastländer. Den Abschluss bilden Stellungnahmen der Ko-Vorsitzenden. Bereits zuvor findet eine Vorführung des Dokumentarfilms "After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home" mit anschließender Podiumsdiskussion statt. Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Kallas, Kos, Sybiha und Anand ist gegen 16.40 Uhr geplant. EBS überträgt das gesamte Treffen live. Weitere Informationen zu dem Treffen hier und hier.

Brüssel: Rat für Auswärtige Angelegenheiten

Die Außenministerinnen und -minister der EU beraten unter dem Vorsitz der Hohen Vertreterin Kaja Kallas zunächst über die Beziehungen der EU zum Westbalkan; dem Gedankenaustausch geht ein informelles Frühstück mit den Außenministerinnen und -ministern der sechs Westbalkan-Partner voraus. Zudem steht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf der Tagesordnung; vor der Aussprache ist ein informeller Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha vorgesehen. Danach folgt ein Gedankenaustausch zur Lage im Nahen Osten vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen des Krieges im Iran und dessen Auswirkungen auf die Region. Ferner werden die EU-Außenministerinnen und -minister über die Ergebnisse der aktualisierten umfassenden Bedrohungsanalyse der EU informiert werden. Die Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas, ist für 16 Uhr geplant und wird live auf EBS+ übertragen. Weitere Informationen zu dem Treffen hier.

Brüssel: Erste hochrangige politische Dialogrunde EU-Syrien

Im Anschluss an die Tagung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten leitet die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, den ersten hochrangigen politischen Dialog zwischen der EU und Syrien. Zu dem Treffen sind die Außenministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten eingeladen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Europäische Union den politischen Übergangsprozess in Syrien bestmöglich unterstützen kann. Weitere Informationen in der Pressemitteilung sowie auf den Seiten des Rates. Informationen zu einer Pressekonferenz in Kürze auf EBS.

Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (bis 12. Mai)

Auf der vorläufigen Tagesordnung des Treffens der für Bildung, Jugend, Kultur und Sport zuständigen Ministerinnen und Minister stehen am ersten Sitzungstag u. a. ein partielles Verhandlungsmandat zur Erasmus+-Verordnung 2028-2034 sowie Schlussfolgerungen zu Lehrkräften im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Vorgesehen sind außerdem Entschließungen zur Überarbeitung des Arbeitsplans der EU-Jugendstrategie 2025-2027 sowie zu den Ergebnissen des Jugenddialogs. Informell geht es u.a. um resiliente Bildungssysteme und die Jugendstrategie nach 2027. Am Folgetag tagen die Ministerinnen und Minister in der Konfiguration Kultur und Sport. Geplant sind ein partielles Verhandlungsmandat für das neue Programm "AgoraEU" (2028-2034), Beratungen zum EU-Arbeitsplan für Kultur 2027-2030, Schlussfolgerungen zu Sporttourismus sowie ein Gedankenaustausch zur psychischen Gesundheit im Sport. Die beiden Pressekonferenzen des zyprischen Ratsvorsitzes werden am 11. Mai (Bildung und Jugend) ab 18 Uhr und am 12. Mai (Kultur und Sport) ab 17.30 Uhr live auf EBS+ übertragen. Weitere Informationen hier und hier.

Dienstag, 12. Mai

Berlin: 10 Jahre Erlebnis Europa - Jubiläum des EU-Besucherzentrums am Brandenburger Tor

Erlebnis Europa, das EU-Besucherzentrum im Europäischen Haus am Brandenburger Tor, feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die interaktive Dauerausstellung, die 2016 auf Initiative des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eröffnet und von dem damaligen Präsident des Europäischen Parlamentes Martin Schulz, dem damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und der damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeweiht wurde, hat seit ihrer Eröffnung über eine Million Besucherinnen und Besucher angezogen und bietet unter anderem ein 360-Grad-Kino, Rollenspiele, Lesungen und Diskussionen zu europäischen Themen. Barbara Gessler, Vertret erin der Europäischen Kommission in Deutschland, und Judit Hercegfalvi, Leiterin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments, werden um 11.30 Uhr eine kurze Ansprache halten und laden alle Interessierten ein, das Jubiläum mit einer süßen Überraschung und weiteren Aktionen zu feiern. Erlebnis Europa steht als Ort der Begegnung für Offenheit, Vielfalt und Dialog über die Zukunft Europas und ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, EU-Politik hautnah zu erleben. Judit Hercegfalvi und Barbara Gessler stehen um den und am 12. Mai für O-Töne zum Erlebnis Europa zur Verfügung. Presseanfragen bitte an Thilo Kunzemann (+49) 171 388 47 75) und Nikola John (+49) 152 0919 2810. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Verteidigung)

Die Verteidigungsministerinnen und -minister der EU befassen sich laut vorläufiger Tagesordnung mit einer aktualisierten umfassenden Bedrohungsanalyse und erörtern Leitlinien für die weiteren Arbeiten. An diesem Punkt nimmt auch der Exekutivdirektor der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) teil. Zudem steht die Unterstützung der EU für die Ukraine auf der Agenda. An dem Gedankenaustausch nehmen der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov (per Videokonferenz) sowie die stellvertretende NATO-Generalsekretärin Radmila Shekerinska teil. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten und ihre Auswirkungen auf die europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie die Verteidigungsbereitschaft der EU mit Schwerpunkt auf der Umsetzung. Zuvor wird ein informelles Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Verbands der Luft- und Raumfahrt-, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Micael Johansson, stattfinden. Am Rande der Tagung ist zudem eine Sitzung des Lenkungsausschusses der Europäischen Verteidigungsagentur vorgesehen. Die Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas, ist für 17 Uhr geplant und wird live auf EBS+ übertragen. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates.

Lefkosia (Zypern): Informelles Treffen der Energieministerinnen und -minister (bis 13. Mai)

Die Energieministerinnen und -minister der EU kommen zu einem informellen Treffen zusammen, an dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sowie weiterer Partner teilnehmen. Ausgerichtet wird die Tagung vom zyprischen Ministerium für Energie, Handel und Industrie. Im Mittelpunkt stehen das Energiesystem der Union, sektorspezifische Herausforderungen sowie Strategien zur vertieften Zusammenarbeit. Das Programm umfasst neben einem informellen Auftaktdinner zwei Plenarsitzungen und einen runden Tisch beim Arbeitsmittagessen. Ziel ist es, den politischen Austausch zu vertiefen, die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken und Impulse für mehr europäische Energieautonomie, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu setzen. Weitere Informationen zu dem Treffen hier und hier. Information zu einer Pressekonferenz auf EBS folgen in Kürze.

Mittwoch, 13. Mai

Aachen: EU-Kommissionsvertretung Bonn bei "Welcome Europe!" & "CelebratE yoU!" - Karlspreis-Bürgerfest

Ein Open-Air-Erlebnis für alle Generationen: Ganz Aachen wird zum Ort der europäischen Begegnung. Am 14. Mai wird Prof. Dr. Mario Draghi mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen geehrt. Auf dem Katschhof erwartet Besucherinnen und Besucher bereits ab Mittwoch ein vielfältiges Open-Air-Festival mit Musik, Gesprächen und kulturellen Highlights, das Europas Vielfalt, Zusammenhalt und gemeinsame Werte in den Mittelpunkt stellt. Auch die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist vor Ort: In ihrem Infopavillon lädt sie mit Mitmachaktionen dazu ein, Europa zu entdecken und ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Auf der vorläufigen Agenda der Sitzung der Europäischen Kommission stehen eine Initiative zur Stärkung der globalen Gesundheitsresilienz sowie das sog. "Fahrgastpaket". Dieses umfasst Vorschläge zu multimodalen digitalen Mobilitätsdiensten, zu einer einheitlichen digitalen Buchungs- und Ticketlösung sowie zur Überarbeitung der Verordnung über die Rechte und Pflichten von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr. Im Anschluss findet voraussichtlich eine Pressekonferenz statt, die live auf EBS übertragen wird.

Donnerstag, 14. Mai

Aachen: Verleihung des Karlspreise an Mario Draghi

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und Ministerpräsident a.D. der Italienischen Republik, Prof. Dr. Mario Draghi, wird mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen geehrt. An der Verleihung nimmt auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, teil. Die feierliche Zeremonie im Krönungssaal des Aachener Rathauses beginnt um 11.15 Uhr und wird live in der Stadt sowie im WDR übertragen. Zuvor findet um 9.00 Uhr im Hohen Dom zu Aachen das traditionelle Pontifikalamt zur Karlspreisverleihung statt. Weitere Informationen hier.

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