Europäische Kommission

10 Jahre Erlebnis Europa: EU-Besucherzentrum am Brandenburger Tor feiert Jubiläum

Berlin (ots)

Am kommenden Dienstag (12. Mai) feiert das Erlebnis Europa, das EU-Besucherzentrum im Europäischen Haus Berlin am Brandenburger Tor, seinen zehnten Geburtstag. Besucherinnen und Besucher der kostenfreien Ausstellung können sich zum Jubiläum auf eine süße Überraschung freuen.

2016 hatten es der damalige Präsident des Europäischen Parlamentes Martin Schulz, der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeweiht.

Seitdem haben über 1 Million Besucherinnen und Besucher die interaktive Dauerausstellung inklusive ihres 360-Grad-Kinos besucht. In Tausenden von Rollenspielen und Vorträgen konnten Schülerinnen und Schüler sowie Interessenten aus ganz Deutschland EU-Politik hautnah erfahren und mitgestalten. Auch Lesungen, Filmvorführungen und Fotoausstellungen zu europäischen und deutschen Themen finden hier statt.

Judit Hercegfalvi, Leiterin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments, erklärte: "Die Geschichte Berlins und Deutschlands ist untrennbar mit dem europäischen Friedensprojekt verbunden. Dieses Projekt können die Berlinerinnen und Berliner und die vielen Gäste der Stadt seit 10 Jahren bei uns am Brandenburger Tor hautnah erleben. Mit mehr als einer Millionen Besucherinnen und Besuchern gehört das Erlebnis Europa zu den Touristen-Hotspots Berlins. Das ist europäischer Besucherrekord. Nur am Hauptsitz des Europäischen Parlaments in Brüssel und Straßburg waren mehr Menschen zu Gast."

Barbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, sagte: "Wir sind stolz auf unser Erlebnis Europa im Herzen Berlins. Gerade, weil sich in unserer Welt in den vergangenen zehn Jahren so vieles verändert hat, müssen wir unbedingt miteinander im Gespräch bleiben. Das Erlebnis Europa ist ein lebendiger Ort der Begegnung. Wie das geeinte Europa selbst steht unsere Dauerausstellung für Offenheit, Vielfalt und Dialog. Wir freuen uns über die vielen Besucherinnen und Besucher, die jeden Tag den Austausch suchen, und über die vielen jungen Menschen, die hier an der Zukunft ihres Europas mitwirken."

Judit Hercegfalvi und Barbara Gessler stehen um den und am 12. Mai für O-Töne zum Erlebnis Europa zur Verfügung. Presseanfragen bitte an Thilo Kunzemann (+49) 171 388 47 75) und Nikola John (+49) 152 0919 2810.

Außerdem werden Judit Hercegfalvi und Barbara Gessler am 12. Mai um 11.30 Uhr eine kurze Ansprache im Erlebnis Europa halten und laden alle Interessierten ein, das Jubiläum gemeinsam mitzufeiern.

10 Jahre Erlebnis Europa: Eine Erfolgsbilanz

Bereits im Juli 2025 konnte Judit Hercegfalvi, die Leiterin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments, im Erlebnis Europa den 1 Millionsten Besucher begrüßen, einen jungen Touristen aus Ungarn.

Aktuell nehmen monatlich rund 100 Schulklassen oder andere Gruppen an den Bildungsangeboten im Erlebnis Europa teil. Durchschnittlich besuchen pro Monat rund 10.000 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung.

Über ERLEBNIS EUROPA

Die Ausstellung Erlebnis Europa im Europäischen Haus Berlin wurde im Mai 2016 auf Initiative des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Über verschiedene interaktive Karten, Videos und Spiele können Besucherinnen und Besucher hier mehr über europäische Politik erfahren.

Spielerisch lernet man, welchen Einfluss die EU auf den Alltag hat und welche Herausforderungen aktuell zu bewältigen sind. Zudem informiert die Ausstellung darüber, wie sich jede und jeder Einzelne aktiv an der Gestaltung Europas beteiligen kann.

Interessant sind auch Einblicke in die Arbeit der Europaabgeordneten oder der Europäischen Kommission. In einem 360°-Kino lässt sich beispielsweise erleben, wie eine Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg abläuft.

Für Gruppen besteht die Möglichkeit, an einem Rollenspiel teilzunehmen. Die Teilnehmenden schlüpfen dabei in die Rolle von Europaabgeordneten und debattieren einen Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission. Alternativ kann ein informativer Vortrag über die EU gebucht werden.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei, und die Inhalte sind in allen 24 Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar. Das Erlebnis Europa ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen

Website: Erlebnis Europa Berlin

Fotos für die Berichterstattung finden Sie hier. Das Copyright steht jeweils im Dateinamen.

Wer sich für Veranstaltungshinweise des Erlebnis Europa anmelden möchte, kann sich hier eintragen

Pressekontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Thilo Kunzemann

(+49) 30 2280 1030

(+49) 171 388 47 75

thilo.kunzemann@europarl.europa.eu

presse-berlin@europarl.europa.eu

Vertretung der Europäischen Kommission

Nikola John

(+49) 30 2280 2410

(+49) 152 0919 2810

nikola.john@ec.europa.eu

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