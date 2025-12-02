Nestlé Deutschland AG

MAGGI launcht Social-First Kampagne mit Jamal-Musiala-Figur

Frankfurt am Main (ots)

MAGGI startet eine Social-First-Kampagne für die MAGGI Asia Würze Honey Sesame - mit einem kreativen Twist: Fußballstar und MAGGI-Würze-Fan Jamal Musiala, wurde vom Künstler Puppetpun als Figur zum Leben erweckt. Puppetpun gilt als prägende Kreativstimme in der deutschen Popkultur.

"Jamal Musiala ist ein echter Fan unserer MAGGI Ikonen - die Würze gehört für ihn einfach dazu. Den Fußballer für diese Kampagne einzusetzen, war eine klare Entscheidung: Seine authentische Markenverbundenheit macht ihm zum perfekten Partner. Mit der Puppe wollten wir etwas schaffen, das Fans sofort wiedererkennen und das sich organisch in TikTok-Formate einfügt. Humor, Food und Entertainment gehören dort zusammen - und genau das setzen wir mit diesem Ansatz um", sagt Sascha Klein, Head of Digital Maggi, Thomy und Garden Gourmet.

"Wir wollten eine Aktivierung entwickeln, die nicht wie Werbung wirkt, sondern wie echter Plattform-Content. Die Musiala-Puppe ist dafür perfekt: eine popkulturelle Figur, die Humor, Food und Creator-Vibes glaubwürdig verbindet", ergänzt Urs Meier, Chief Creative Officer WOW 404.

Konzipiert wurde die Kampagne von WOW 404, der Internet-Culture-Unit von THE WOW. Ziel ist es, Food, Humor und Creator-Kultur zu verbinden und zu zeigen, wie eine Traditionsmarke moderne Plattformmechaniken nutzt.

Social-First: Kurzvideos, Lipsync und Cartoon-Formate

Die Aktivierung umfasst mehrere Videoformate für TikTok, Instagram und YouTube:

10-15-Sekunden-Clips: Trend-Sounds, Lipsyncs und kurze, pointierte Szenen

20-30-Sekunden-Videos: Mini-Stories mit kommentierender Fußballer-Puppe

30-40-Sekunden-Cartoons: Cartoon-Formate inspiriert von beliebten TikTok-Creators

Zentral bleibt immer der Würzmoment: Die Puppe verfeinert Gerichte wie Gyoza, Fried Rice und Mehr mit der MAGGI Asia Würze Honey Sesame.

Essentials-Set und Creator-Kooperationen

Zur Kampagne entstanden passende Items rund um den Lifestyle des Fußballes - darunter Kopfhörer, Sneaker, Ball-Equipment und die MAGGI Asia Würze Honey Sesame. Creator aus den Bereichen Fußball, Food und Entertainment entwickeln eigene Umsetzungen des Puppenformats und sorgen für zusätzliche Reichweite.

Humorvolle Aktivierung nah an der TikTok-Kultur

MAGGI zeigt mit der Kampagne, wie eine etablierte Marke Social-Mechaniken und Creator-Kultur nutzt, um Reichweite und Relevanz zu steigern. Die Puppe schafft einen klaren Wiedererkennungseffekt - ohne klassische Testimonial-Inszenierung.

Hier geht es zum ersten Video.

Bilder können Sie auf Flickr herunterladen.

Über THE WOW:

THE WOW wurde 2009 gegründet und beschäftigt mittlerweile 80 Mitarbeitende an den Standorten Bad Nauheim, Köln und Berlin. Die social-first unit WOW 404 verbindet die Markenpower von THE WOW mit next-gen Creativity - mit dem Ziel, Subkulturen zu stärken, neue Zielgruppen zu aktivieren und Erlebnisse zu schaffen, die im Feed ebenso performen wie im echten Leben - kurz: WOW 404 liefert "Breaking the Internet as a Service." Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Nestlé, Coca-Cola, Wolt, G-Shock, DFB, Samsung, DVAG, Durex, Snipes und viele mehr.

