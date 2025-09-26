Nestlé Deutschland AG

Eine neue Art der Pause: KITKAT erweitert Sortiment um genussvolle Tafeln

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Schokoladenfans können sich auf eine neue Art der Pause freuen: Ab Oktober sind von KITKAT nicht nur die beliebten Riegel, sondern auch neue Tafeln im Handel erhältlich. Die Tafeln kombinieren die bekannte knusprige KITKAT Waffel mit feiner Schokolade und cremigen Füllungen in drei leckeren Sorten: "KITKAT Hazelnut", "KITKAT Double Chocolate" und "KITKAT Salted Caramel". Äußerlich fallen die Tafeln durch ihre markante Marmor-Optik auf.

Strategisches Investment in die beliebte Nestlé-Marke

Nestlé konzentriert sich darauf, große Marken wie KITKAT weiter auszubauen, um mit innovativen Produkten auf die Bedürfnisse der Konsument:innen einzugehen.

Marc Nussbaumer, Geschäftsführer des Süßwarengeschäfts bei Nestlé Deutschland, sagt: "KITKAT feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag und hat in diesen neun Jahrzehnten die Herzen der Menschen erobert. Mit der Einführung der neuen KITKAT Tafeln sprechen wir die wachsende Nachfrage junger Menschen nach gemeinsamen Erlebnissen an. Die Tafeln schaffen genussvolle Momente, etwa beim geselligen Beisammensein mit seinen Lieben am Abend oder auch alleine bei einer wohlverdienten Auszeit zu Hause."

Die neuen KITKAT Tafeln wurden im unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum im britischen York entwickelt. Anfang des Jahres wurden die Tafeln bereits erfolgreich in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt, nun kommen sie auch in den deutschen Handel.

Begleitet wird die Produkteinführung von aufmerksamkeitsstarken Aufbauten auf der Handelsfläche sowie einer reichweitenstarken Media-Kampagne. TV-Spots fördern eine breite Aufmerksamkeit. Um besonders die junge Zielgruppe zu erreichen, setzt KITKAT auf Online-Videos und Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Instagram und TikTok.

Verbessertes Einkommen bei Kakaobauernfamilien

Die Kakaomasse für die neuen Tafeln wird von Kakaobauernfamilien bezogen, die am Income Accelerator Programm von Nestlé teilnehmen. Das Programm verfolgt das Ziel, die Lebensbedingungen der Familien zu verbessern, indem es positive Veränderungen auf der Farm und im Haushalt fördert: Die Familien erhalten einen finanziellen Anreiz für gute und regenerative Anbaumethoden, für agroforstwirtschaftliche Aktivitäten sowie für Schulbildung ihrer Kinder und den Aufbau zusätzlicher Einkommensquellen. Ein unabhängiger Bericht des KIT-Instituts zeigt, dass das Income Accelerator Programm die finanzielle Situation der teilnehmenden Kakaobauernfamilien verbessert.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die KITKAT Tafeln (99 Gramm) liegt bei 2,29 Euro.

Bilder können Sie auf Flickr herunterladen.

Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell