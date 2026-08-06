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Die Highlights der Woche auf Sky Sport mit dem Saisonauftakt der 2. Bundesliga, MotoGP in Silverstone, der Fortsetzung des Testspielsommers und "Transfer Update: die Show" ab sofort auch bei NITRO

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Unterföhring (ots)

2. Bundesliga: Der Saisonstart 2026/27

Es geht endlich wieder los: Die 2. Bundesliga startet am Wochenende in die neue Saison. Zum Auftakt begrüßen Moderator Yannick Erkenbrecher und RTL/Sky Experte Simon Terodde die Zuschauer am Freitagabend ab 19:30 Uhr zum Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. Am Samstagnachmittag empfängt u.a. der SV Darmstadt 98 Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim den VfL Osnabrück, ehe am Abend RTL/Sky Experte Felix Kroos das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern begleitet. Zum Abschluss des ersten Spieltags trifft unter anderem der FC Energie Cottbus auf Hannover 96 und parallel dazu der Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli auf die SpVgg Greuther Fürth.

Sky Sport überträgt auch in der neuen Spielzeit alle 306 Spiele der 2. Bundesliga wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz live. Darüber hinaus können Fans sämtliche parallel stattfindenden Partien auch über den interaktiven Service "My Matchday" mit den Funktionen "Match-Alarm" und "Multiview" live erleben.

MotoGP: Die Königsklasse kehrt aus der Sommerpause zurück

Während die Formel 1 eine Sommerpause einlegt, kehrt die MotoGP zurück und mit dem 12. Saisonrennen in Großbritannien wieder Fahrt auf. Auf dem legendären Silverstone Circuit jagen die Zweirad-Piloten über 20 Runden wichtigen Punkte im WM-Kampf hinterher. Beim vergangenen Rennen auf dem Sachsenring setzte der amtierende Weltmeister Marc Márquez ein Ausrufezeichen: Mit seinem zehnten Sieg auf dem Sachsenring und dem 102. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere unterstrich er seine Titelambitionen. Jorge Martín verteidigte als Fünfter hingegen die WM-Führung. Wer startet am besten aus der und setzt sich in Silverstone durch? Sky Sport überträgt von Freitag bis Sonntag alle Sessions live mit Sky Experte Lukas Tulovic, Moderatorin Sandra Baumgartner und Kommentator Edgar Mielke.

ATP und WTA Tour: Die Weltelite am Start in Kanada

In weniger als einem Monat schlägt die Tenniselite bei den US Open in New York auf. Um sich optimal auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vorzubereiten, treten die Herren seit Sonntag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal und die Damen beim WTA-1000-Turnier in Toronto an. Nach der Absage von Jannik Sinner und dem frühen Ausscheiden von Alexander Zverev ist das Feld bei den Herren vollkommen offen, bei den Damen führen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und ihre Verfolgerin Elena Rybakina das Feld an. Wer setzt vor den US Open ein Ausrufezeichen? Sky Sport überträgt in den kommenden Tagen die Partien der dritten Runde bis einschließlich der Halbfinals live, ehe am nächsten Wochenende die Finals anstehen. Wie gewohnt verpassen Tennis-Fans mit der Konferenz auf Sky Sport Tennis keine Entscheidung. Durch die Übertragungen führen Stefan Hempel, Paul Häuser, Hannes Herrmann, Andreas Thies und Philipp Langosz gemeinsam mit den Sky Sport Tennis Experten Philipp Kohlschreiber und Benjamin Ebrahimzadeh.

Fußball: Der Testspielsommer geht weiter

In der 2. Bundesliga rollt bereits wieder der Ball, doch in der Bundesliga sowie den anderen europäischen Topligen läuft die Vorbereitung auf die neue Saison weiter. Sky Sport News zeigt in den kommenden Tagen zahlreiche hochkarätige Testspiele live. Die Bundesligisten messen sich mit den Clubs aus der Premier League: Am Sonntagnachmittag ab 14:55 Uhr wartet mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem amtierenden Premier-League-Meister FC Arsenal der nächste Härtetest für die Schwarz-Gelben, ehe am frühen Mittwochabend Bayer Leverkusen auf Nottingham Forest trifft. Am Samstag ab 18:55 Uhr steht zudem das internationale Testspiel zwischen Real Madrid und Ferencvaros Budapest auf dem Programm. Neben den Übertragungen auf Sky Sport News werden zahlreiche Begegnungen zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Channel gezeigt.

Fußball: "Transfer Update: die Show" ab sofort auch bei NITRO

Im August starten nicht nur die Bundesliga, 2. Bundesliga und die weiteren internationalen Topligen in die neue Saison - auch das Geschehen auf dem Transfermarkt erreicht im Laufe dieses Monats bis zum "Deadline Day" am 1. September seinen Höhepunkt. Das "Transfer Update" ist dabei von Montag bis Freitag ab 18:00 Uhr die tägliche Anlaufstelle für alle Fans, die keine Entwicklung verpassen wollen. Dienstags, mittwochs und freitags steht jeweils das 15-minütige "Transfer Update: Express" auf dem Programm.

"Transfer Update: die Show" widmet sich immer montags und donnerstags für eine halbe Stunde den aktuellen Geschehnissen auf dem nationalen und internationalen Transfermarkt. Ab dem 10. August bis zur Schließung des aktuellen Transferfensters wird die Show zusätzlich zur Übertragung auf Sky Sport News immer auch im Free-TV auf NITRO ausgestrahlt, dort jeweils von 19:40 bis 20:15.

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