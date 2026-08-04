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Die 2. Bundesliga 2026/27 auf Sky Sport: VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen am Freitagabend die neue Saison

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Unterföhring (ots)

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Eröffnungsspiel am Freitag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport

Das erste "Tipico Topspiel der Woche" VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern am Samstag ab 20:00 Uhr live

Alle 306 Spiele live, wahlweise einzeln und in der Konferenz

Die 2. Bundesliga geht in ihre Spielzeit 2026/2027 und wird am Freitagabend von den Traditionsmannschaften VfL Bochum und Hertha BSC eröffnet.

Nach einer enttäuschenden Spielzeit mussten die Berliner einige schmerzhafte Abgänge verkraften - u. a. ihren Kapitän Fabian Reese an Aufstiegsfavorit Wolfsburg abgeben - und erhielten die Lizenz nur unter Auflagen. "Letztes Jahr hat Hertha alles auf eine Karte gesetzt, wahnsinnige Gehälter gezahlt - und jetzt mussten sie Spieler von der Gehaltsliste bekommen", beschreibt RTL/Sky Experte Simon Terodde die schwierige Situation der Hauptstädter im Rahmen einer Presserunde von RTL und Sky Sport. "Aktuell kriegen sie einfach keine neuen Spieler, so kannst du ganz schnell unten reinrutschen", warnt der 2.-Liga-Rekordtorschütze, der unter anderem auch für den VfL auflief. Mit Blick auf den Saisonauftakt beschreibt Terodde zudem, worauf sich die Hertha an der Castroper Straße unter Flutlicht einstellen muss: "Da wird es von der ersten Sekunde Radau geben - da wird es laut".

Von der berüchtigten Atmosphäre wird sich Terodde selbst ein Bild machen. Gemeinsam mit Moderator Yannick Erkenbrecher begrüßt er die Zuschauer ab 19:30 Uhr auf Sky Sport, die das Saisoneröffnungsspiel zusätzlich in UHD verfolgen können.

Aufstiegsaspirant Hannover 96 reist zu Neuling Energie Cottbus

Am Samstag- bzw. Sonntagnachmittag, wenn u. a. der 1. FC Magdeburg auf Eintracht Braunschweig und Aufsteiger Energie Cottbus auf Hannover 96 trifft, kommen dann auch die RTL/Sky Experten Fabian Klos und Torsten Mattuschka zu ihren ersten Einsätzen in der neuen Saison.

Das Topspiel am Samstagabend zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern, das zusätzlich im Free TV auf RTL zu sehen sein wird, analysiert RTL/Sky Experte Felix Kroos. "Wenn sie zum Team zusammenwachsen, werden sie vorneweg marschieren", bescheinigt Kroos den Niedersachsen eine entsprechende Favoritenrolle auf den Aufstieg und sieht zugleich Gefahren im sehr großen Wölfe-Kader. "Das musst du als Trainer managen. Das könnte bei aller Qualität, die sie haben, ein Stolperstein beim VfL Wolfsburg sein."

Alle Spiele live

Sky Sport überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live, wahlweise einzeln und in der Konferenz. Darüber hinaus können Fans sämtliche parallel stattfindenden Partien auch über den interaktiven Service "My Matchday" mit den Funktionen "Match-Alarm" und "Multiview" live erleben.

Die Gesichter der 2. Bundesliga auf Sky Sport

Auch in der neuen Spielzeit führen die RTL/Sky Experten Torsten Mattuschka, Simon Terodde und Fabian Klos sowie Moderatorinnen und Moderatoren Yannick Erkenbrecher, Katharina Kleinfeldt, Nele Ocik, Max Zielke, Stefan Hempel und Thomas Wagner von Freitag bis Sonntag durch die 2. Bundesliga auf Sky Sport.

Im Rahmen der Übertragungen des "Topspiels der Woche" auf Sky Sport (ab 20:00 Uhr sowie gelegentlich ab 19:30 Uhr) sind über Simon Terodde und Yannick Erkenbrecher hinaus künftig regelmäßig auch Felix Kroos, Patrick Helmes, Max Kruse, Florian König, Laura Wontorra, Anna Kraft, Laura Papendick und Jana Wosnitza zu sehen.

Dasselbe Team führt - dank gemeinsamer RTL/Sky Produktion - ab 20:15 Uhr auch durch die eigenständige Sendung auf RTL bzw. NITRO.

Der Regel-Spieltag der 2. Bundesliga 2026/27 auf Sky Sport:

Mittwoch:

17:00 - 17:30 Uhr: "Dein Zweitliga-Talk - HvK und Tusche" auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 - 20:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Konferenz

20:30 - 21:15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

Samstag:

12:30 - 15:00 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:00 - 15:45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

20:00 - 23:00 Uhr: Live-Übertragung "Tipico Topspiel der Woche" - zusätzlich auch auf RTL oder NITRO

23:00 - 0:00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show" (mit allen Freitags- und Samstagsspielen)

Sonntag:

13:00 - 15:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:30 - 16:45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show"

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