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"Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September in die zweite Staffel auf Sky und WOW

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Unterföhring (ots)

Die sechs neuen Episoden starten wöchentlich auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" Staffel 2 startet zeitgleich auf RTL+, Staffel 1 ist ab dem 1. September abrufbar.

Zwischen Hannover und Dubai; zwischen Neuanfängen und Patchwork-Drama - Herzlich Willkommen zurück bei der Familie Koc/Ochsenknecht. Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW. In sechs neuen Episoden gibt das Duo erneut private Einblicke in ihren Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow und das jeweilige Leben der beiden TV-Stars. Die offizielle Key Art zur neuen Staffel finden Sie hier.

Über "Yeliz & Jimi - We Are Family?!":

Große Hoffnungen, große Zukunftspläne - und nun der erneute große Bruch? In Staffel 1 auf Sky und WOW haben Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht erstmals Zuschauer:innen mit in ihr Leben mit der gemeinsamen Tochter genommen und auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen beleuchtet. Nach Jahren der Funkstille, der Versöhnung für Snow und den Versuchen des Duos einen Familienalltag künftig zu etablieren, scheint die gemeinsame Zukunft auf der Kippe zu stehen. Die neuen Einblicke in den Alltag von Yeliz und Jimi Blue in Staffel 2 zeigen: So schön die Pläne, ein Leben zusammen als eine Art Patchworkfamilie aufzubauen waren, funktionieren sie im realen Leben nicht so einfach. Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, neue Personen in dem Familienkonstrukt und Enttäuschung über gebrochene Versprechen, führen zu Streit, öffentlichem Schlagabtausch und zur Eskalation bis hin zum drohenden, erneuten Kontaktabbruch. Die Frage steht im Raum: wie kann dieses bröckelnde Familienkonstrukt noch gerettet werden?

In der zweiten Staffel öffnet zudem Yeliz Mutter Andrea Koc ihre Tagebücher mit schmerzhaften Erinnerungen an ihre Ehe mit Yeliz Vater Savas Koc, der hier erstmals zu sehen ist.

B28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlung:

Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.

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