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Die Highlights der Woche auf Sky Sport: Zverev in Montreal, Testspiele der Bundesligisten und das letzte Damen-Major des Jahres

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Unterföhring (ots)

US Open im Blick: Zverev führt Feld beim Masters in Montreal an

Die Vorbereitungen auf die US Open laufen auf Hochtouren. Am Wochenende stehen bei den DC Open in Washington noch die Halbfinals und Finals der ATP- und WTA-Wettbewerbe auf dem Programm, ehe am Sonntag in Kanada bereits das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal sowie das WTA-1000-Turnier in Toronto beginnen. In Montreal führt Alexander Zverev, der nach der Absage von Jannik Sinner an Position eins gesetzt ist, als Topfavorit das Teilnehmerfeld an. Wie gewohnt verpassen Tennis-Fans dank der Konferenz auf Sky Sport Tennis keine Entscheidung. Durch die Übertragungen führen Stefan Hempel, Paul Häuser, Hannes Herrmann, Andreas Thies und Philipp Langosz gemeinsam mit den Sky Sport Tennis Experten Philipp Kohlschreiber und Benjamin Ebrahimzadeh.

Der Testspielsommer geht weiter

Der Testspielsommer auf Sky Sport News geht weiter und läutet das Wochenende mit der Partie 1. FC Köln gegen Hertha BSC am heutigen Freitag (11:55 Uhr) ein. Die Hauptstädter, die das Eröffnungsspiel der 2. Liga am Freitag, 7. August in Bochum bestreiten, mussten nach einer enttäuschenden Spielzeit einige schmerzhafte Abgänge verkraften und erhielten die Lizenz nur unter Auflagen. Gegen den Bundesligisten aus Köln wartet ein echter Härtetest auf das neu ausgerichtete Team. Am Freitagabend ist dann der FC Barcelona gegen Birmingham City zu sehen, ehe tags darauf der BVB im Rahmen seiner Japan-Reise auf den FC Tokio trifft (11:55 Uhr). Real Madrid und Jose Mourinho messen sich am frühen Samstagabend mit der AC Florenz. Sonntags empfängt Union Berlin den Serie-A-Klub Cagliari Calcio. Neben den Übertragungen auf Sky Sport News werden zahlreiche Begegnungen zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Channel gezeigt.

Frauen-Golf: Deutsches Quintett beim letzten Major des Jahres

Die AIG Women's Open bildet auf dem traditionsreichen Links-Kurs von Royal Lytham & St Annes den Abschluss der Major-Saison im Damen-Golf. Beim 50. Turnier der Major-Geschichte zählen am Wochenende Titelverteidigerin Miyu Yamashita, Weltranglistenerste Nelly Korda und Jeeno Thitikul zu den Top-Favoritinnen. Aus deutscher Sicht gehen Alexandra Försterling, Helen Briem, Esther Henseleit, Leonie Harm und Sophia Popov an den Start. Der Links-Kurs in Lancashire verlangt vor allem Präzision: Schmale Fairways, zahlreiche Bunker, dichtes Rough und wechselnde Windverhältnisse stellen hohe Anforderungen an die Spielerinnen. Sky Sport Golf überträgt das letzte Damen-Major des Jahres bis einschließlich Sonntag live.

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