ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 17/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung Woche 17/26 Di., 21.4. Bitte Programmänderung ab 3.20 Uhr beachten: 3.20 Alles gelogen (VPS 3.19/HD/AD/UT) Familienkomödie (Text und weitere Angaben s. 11.4.2026) Hajo Siewers Bastian Pastewka Vera Siewers Katrin Wichmann Marvin Siewers Arthur Gropp Birgit Köhlmeier Lina Beckmann Kommissar Friedländer Tim Seyfi Alexander Ludwig Holger Stockhaus Esma Baile Benita Sarah Bailey Kirsten Ludwig Pina Kühr und andere Schnitt: Kai Schröter Musik: Andreas Lenz Kamera: Tom Holzhauser Buch: Ralf Husmann Regie: Erik Haffner (Erstsendung 5.9.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2027 (Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "SOKO Köln" und "WISO" entfallen.) Woche 18/26 Mi., 29.4. Bitte korrekte Beginnzeit beachten beachten: 23.45 Markus Lanz Bitte streichen: 24.00 Woche 20/26 Mi., 13.5. Bitte Sendetiteländerung beachten: 0.45 Stark im Miteinander Bitte streichen: Füreinander miteinander Fr., 15.5. Bitte Programmänderung um 17.10 Uhr beachten: 17.10 Wahre Verbrechen (15) (VPS 17.09/HD/UT) Suche nach Gerechtigkeit Deutschland 2026 Im Streaming: 15. Mai 2026, 08.00 Uhr bis 15. Mai 2031 (Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.) -------------------------- Bitte Programmänderung um 5.00 Uhr beachten: 5.00- ZDF.reportage (VPS 4.59/HD/UT) 5.30 Urlaub im Berchtesgadener Land Film von Eva Schiller und Caroline Drees (Erstsendung 13.9.2025) Deutschland 2025 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell