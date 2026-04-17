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ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 17/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung


Woche 17/26

Di., 21.4.

Bitte Programmänderung ab 3.20 Uhr beachten:

 3.20     Alles gelogen   (VPS 3.19/HD/AD/UT)
          Familienkomödie
          (Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)

          Hajo Siewers            Bastian Pastewka 
          Vera Siewers            Katrin Wichmann 
          Marvin Siewers          Arthur Gropp 
          Birgit Köhlmeier        Lina Beckmann 
          Kommissar Friedländer   Tim Seyfi 
          Alexander Ludwig        Holger Stockhaus 
          Esma Baile              Benita Sarah Bailey 
          Kirsten Ludwig          Pina Kühr 
          und andere 

          Schnitt: Kai Schröter
          Musik: Andreas Lenz
          Kamera: Tom Holzhauser
          Buch: Ralf Husmann
          Regie: Erik Haffner
          (Erstsendung 5.9.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2027 

(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. 
Die Wiederholungen "SOKO Köln" und "WISO" entfallen.)



Woche 18/26

Mi., 29.4.

Bitte korrekte Beginnzeit beachten beachten:

23.45     Markus Lanz

          Bitte streichen: 24.00



Woche 20/26

Mi., 13.5.

Bitte Sendetiteländerung beachten:

 0.45     Stark im Miteinander

          Bitte streichen: Füreinander miteinander


Fr., 15.5.

Bitte Programmänderung um 17.10 Uhr beachten:

17.10     Wahre Verbrechen (15)   (VPS 17.09/HD/UT)
          Suche nach Gerechtigkeit 
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 15. Mai 2026, 08.00 Uhr bis 15. Mai 2031

(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.)

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Bitte Programmänderung um 5.00 Uhr beachten:

 5.00-    ZDF.reportage   (VPS 4.59/HD/UT)
 5.30     Urlaub im Berchtesgadener Land
          Film von Eva Schiller und Caroline Drees
          (Erstsendung 13.9.2025) 
          Deutschland 2025

(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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