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"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" jetzt im ZDF streamen

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Mainz (ots)

Gina Schumacher will so erfolgreich werden wie ihr weltberühmter Vater Michael. Sie gehört im Reining zu den besten Reiterinnen der Welt, ihre Mutter Corinna zu den erfolgreichsten Züchterinnen. Die Doku "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" begleitet die beiden auf ihren Ranches in den USA und in der Schweiz und gewährt tiefe Einblicke in das Leben der Schumacher-Frauen abseits des Rampenlichts – ab jetzt zu sehen in Web und App des ZDF. Im linearen ZDF-Programm steht die "sportstudio-Produktion" am Sonntag, 17. Mai 2026, 17.15 Uhr, auf dem Programm.

Gina Schumacher ist mehrmalige Weltmeisterin im Reining, einer besonders dynamischen Disziplin des Westernreitens. Der Film von Thomas Pletzinger zeigt, wie sie im Sommer 2025 zwei weitere WM-Titel im Einzel und in der Mannschaft für Deutschland gewinnt – auf der World Reining Championship, die in Givrins" auf der Ranch der Familie Schumacher vor der eindrucksvollen Kulisse am Genfer See ausgerichtet werden. Corinna Schumacher organisiert die Veranstaltung, während Gina sich auf ihr Comeback im Sattel vorbereitet: Nach der Geburt ihrer Tochter hatte sie erst wenige Wochen zuvor wieder mit dem Reiten begonnen.

Vom ersten Pony zu den ersten Reit-Erfolgen

Die "sportstudio"-Produktion "Pferdestärke" schildert, wie Gina Schumacher zum Reiten kam, wie sie im Reiten eine Ruhe und Zufriedenheit gefunden hat, die ihr im ständigen Blitzlichtgewitter aufgrund ihres prominenten Vaters manchmal fehlte. Sie erinnert sich an ihre Kindheit, an ihr erstes Pony, an ihre ersten Erfolge. Auch ihre Mutter Corinna berichtet von den Anfängen, bis sie heute eine der erfolgreichsten Züchterinnen der Quarter-Horses weltweit wurde.

Das Millionen-Dollar-Reining-Turnier in Las Vegas

Nach dem Turniergewinn in der Schweiz steht für Gina Schumacher im September 2025 der Start beim legendären "The Run For A Million" in Las Vegas auf dem Programm: Sie will sich in der schwierigen Qualifikation durchsetzen, um im kommenden Jahr zum elitären Kreis der Starter zu gehören. Kann sie die amerikanischen Reiter und Reiterinnen in einer ur-amerikanischen Sportart besiegen? Findet sie die Freiheit, die sie sucht? Bekommt sie den Applaus, der nur ihr gilt – und niemand anderem?

Kontakt

Bei Fragen zur "sportstudio"-Produktion "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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