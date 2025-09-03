Sporthilfe

Nach fünf WM-Goldmedaillen: Sporthilfe-Athletinnen und -Athleten wählen Darja Varfolomeev zur Sportlerin des Monats August

Frankfurt am Main (ots)

Die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik gewinnt die Wahl vor den Hockey-Europameistern und Rettungsschwimmerin Nina Holt, die bei den World Games fünfmal Gold gewann.

Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev ist nach ihren fünf Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zur Sportlerin des Monats August gewählt worden. Die 18-jährige dominierte die WM-Titelkämpfe der Rhythmischen Sportgymnastik und gewann gleich fünf von sechs Disziplinen - eine außergewöhnliche Leistung, die auch die Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten mit der Auszeichnung würdigen.

Bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl "Sportler/Sportlerin des Monats" stimmen anders als etwa bei Medien- oder Publikumswahlen ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- sowie Spitzenathletinnen und -athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note. Zudem ist mit der Wahl eine Einladung zum Ball des Sports der Sporthilfe verbunden, der im kommenden Jahr am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt stattfindet.

Darja Varfolomeev setzte sich bei der Wahl gegen das Feldhockey-Team und Rettungsschwimmerin Nina Holt durch. Die Hockey-Herren feierten in diesem Sommer ihren ersten Europameistertitel seit zwölf Jahren: In Mönchengladbach krönte sich das Team nach einem nervenaufreibenden Finale verdient zum Sieger. Nina Holt schrieb Geschichte bei den World Games in China: Mit fünf Goldmedaillen avancierte sie zur erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele der nicht-olympischen Sportarten.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athletinnen und Athleten von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

Darja Varfolomeev/Rythmische Sportgymnastik: 39,4 % Nina Holt/Rettungsschwimmen: 32,8 % Hockey-Herren/Feldhockey: 27,8 %

