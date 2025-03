ARD Degeto Film GmbH

Große Ehre: "Die Zweiflers" und "Herrhausen - Der Herr des Geldes" gewinnen den Grimme-Preis

Frankfurt am Main (ots)

Die Jury des 61. Grimme-Preises hat entschieden und gleich zwei Produktionen unter redaktioneller Federführung der ARD Degeto Film dürfen sich über die renommierte Auszeichnung freuen: "Die Zweiflers" (ARD Degeto Film | turbokultur | hr) und "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (ARD Degeto Film | Sperl Film- und Fernsehproduktion | X-Filme Creative Pool | rbb | SWR | hr) gewinnen in Marl in der Kategorie "Fiktion".

Die bereits vielfach ausgezeichnete Miniserie "Die Zweiflers" zeigt in sechs Folgen jüdisches Leben im Hier und Jetzt und erzählt warmherzig, skurril und unterhaltsam die Geschichte einer komplizierten und zugleich allzu menschlichen Familie in Frankfurt. Das Ensemble um Aaron und Leo Altaras, Saffron Marni Coomber und Sunnyi Melles wurde in Szene gesetzt von den Regisseurinnen Anja Marquardt und Clara Zoë My-Linh von Arnim nach einem Drehbuch von Showrunner David Hadda sowie Sarah Hadda und Juri Sternburg.

"Herrhausen - Der Herr des Geldes", ein vierteiliger Politthriller, erzählt die Geschichte des Deutsche-Bank-Chefs Alfred Herrhausen, der in den 1980er Jahren durch Schuldenverzicht nicht nur die internationale Finanzwirtschaft revolutionieren, sondern auch die Teilung der Welt in Ost und West überwinden will. Das preisgekrönte Drehbuch stammt von Thomas Wendrich und Regisseurin Pia Strietmann inszenierte das dramatische Kapitel bundesrepublikanischer Zeitgeschichte mit Oliver Masucci in der Hauptrolle.

Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film, zu den beiden Grimme-Preisen: "Diese Auszeichnungen sind eine besondere Ehre für alle Beteiligten und erfüllen uns - gemeinsam mit unseren kreativen Partnern - mit großem Stolz. Dass gleich zwei Produktionen mit ARD-Degeto-Federführung prämiert werden, bestätigt uns einmal mehr in unserer Arbeit und in unserem Anspruch, erstklassiges Programm mit den besten Kreativen der Branche zu realisieren. Mein Dank und meine herzliche Gratulation gelten den Teams von 'Die Zweiflers' und 'Herrhausen - Der Herr des Geldes', ohne deren Leidenschaft dieser Erfolg undenkbar gewesen wäre."

Der 61. Grimme-Preis wird in einer feierlichen Zeremonie am 4. April 2025 im Theater Marl verliehen. Weitere Informationen zur Jurybegründung finden Sie hier.

