Neue Osnabrücker Zeitung

Niedersachsens größter Ladepark wird vorerst nicht erweitert

Betreiber der Anlage in Norddeich: "Erstmal muss die Auslastung der vorhandenen Ladepunkte gewährleistet sein"

Osnabrück (ots)

Niedersachsens größter Ladepark in Norddeich wird nicht wie geplant ausgebaut. Ursprünglich sollte der Parkplatz bis 2028 mit 600 Ladestationen ausgestattet werden. "Zurzeit können wir nicht sagen, wann wir das Ziel erreichen werden", sagte Olaf Weddermann, Geschäftsführer der Reederei Norden-Frisia, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Das Fährunternehmen hat den Ladepark gebaut und betreibt ihn.

Laut Weddermann liegt die Verzögerung an den gesunkenen Absatzzahlen von E-Autos. Diese Entwicklung mache sich vor Ort bemerkbar. "Erstmal muss die Auslastung der vorhandenen Ladepunkte gewährleistet sein, bevor wir den Park erweitern werden", sagte er der NOZ.

Insgesamt 242 Lademöglichkeiten umfasst der Ladepark, der im Frühjahr in Betrieb genommen wurde. Reisende, die ohne Auto nach Norderney oder Juist wollen, können hier ihr E-Auto an den Strom schließen. Bei Rückkehr von den Inseln ist ihr Fahrzeug vollgeladen abfahrbereit. Von Norddeich bietet Norden-Frisia Fährverbindungen zu den ostfriesischen Inseln an.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell