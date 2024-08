BestRendite-Invest GmbH

André Sonntag: Lohnt sich eine Investition in Immobilien noch?

Dänischenhagen (ots)

Hohe Zinssätze, steigende Finanzierungskosten und langsames Wirtschaftswachstum sorgen derzeit für Unsicherheiten unter Anlegern. Doch gerade in diesen Herausforderungen liegen auch Chancen. André Sonntag, Immobilienexperte und Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH, bietet Investoren spannende Möglichkeiten, sich auf dem Immobilienmarkt zu etablieren. Mit umfassendem Wissen über aktuelle Markttrends und einer fundierten Beratung zu langfristigen Strategien unterstützt er Anleger dabei, auch in unsicheren Zeiten erfolgreich zu investieren. Hier erfahren Sie, ob sich eine Investition in Immobilien noch lohnt und wie Investoren von den heutigen Neuerungen profitieren können.

In den letzten Jahren hat sich der Immobilienmarkt in vielen Regionen stark gewandelt, insbesondere was Preise und Verfügbarkeit betrifft. Niedrige Zinsen und hohe Nachfrage haben seit 2015 vor allem in Ballungsgebieten zu einem drastischen Preisanstieg geführt. In Metropolen wie München, Frankfurt und Berlin sind die Preise für Wohnimmobilien sogar um 50 bis 60 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die begrenzte Neubautätigkeit, gepaart mit regulatorischen Hürden, die Verfügbarkeit von Immobilien erheblich eingeschränkt, wodurch es in vielen Städten zunehmend schwieriger wird, die passende Immobilie zu finden. Die Corona-Pandemie hat den Markt zusätzlich beeinflusst: Durch den Trend zum Homeoffice ist das Interesse an größeren Häusern und Wohnungen außerhalb der Städte gestiegen, was ebenfalls die Preise in die Höhe getrieben hat. "Auf den ersten Blick mag die Situation düster erscheinen, und viele Anleger fragen sich, ob es derzeit überhaupt sinnvoll ist, in Immobilien zu investieren", sagt André Sonntag von der BestRendite-Invest GmbH. "Viele Anleger ziehen sich deswegen sogar ganz vom Markt zurück - damit entgehen ihnen aber Chancen, die die Immobilienbranche auch jetzt bietet."

"Wer sich auf die möglichen Risiken einstellt, wird merken, dass Immobilien nach wie vor die sicherste und beste Chance bieten, finanzielle Freiheit zu erreichen", fährt der Immobilienexperte fort. André Sonntag verbindet eine fundierte Immobilienexpertise mit einem ausgeprägten handwerklichen Hintergrund. Die Projektentwicklung bei der BestRendite-Invest GmbH geht er daher mit der gleichen Sorgfalt an, wie er es beim Verlegen von Parkett tun würde. Der Einstieg in die Immobilienbranche erfolgte aus dem Wunsch heraus, eine sichere Altersvorsorge für sich selbst aufzubauen. Durch zahlreiche Weiterbildungen in den Bereichen Investment, Management und Projektentwicklung hat er sich zu einem anerkannten Experten entwickelt. Mit der BestRendite-Invest GmbH verfolgt er das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ein passives Einkommen zu erzielen, das ihnen ein gutes Leben ermöglicht und langfristig auch ihren Kindern und Enkeln zugutekommt.

Derzeitige Trends und Bedingungen des Immobilienmarkts

"Der Immobilienmarkt wird derzeit von mehreren bedeutenden Trends geprägt - das kann herausfordernd sein, doch Investoren sollten auch die Chancen darin erkennen", so André Sonntag. Ein zentraler Trend ist die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Immer mehr Investoren legen großen Wert auf umweltfreundliche und energieeffiziente Gebäude. Diese Entwicklung wird durch steigendes Umweltbewusstsein und striktere gesetzliche Vorgaben unterstützt. Immobilien, die umweltfreundliche Technologien integrieren und niedrige Betriebskosten bieten, sind daher zunehmend gefragt und können langfristig attraktive Renditen versprechen.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Urbanisierung und die damit verbundene Nachfrage nach Immobilien in städtischen Gebieten: So zieht es immer mehr Menschen in Städte, die eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und eine ausgebaute Infrastruktur bieten. Parallel dazu gewinnt die digitale Transformation an Bedeutung: Smarte Gebäude, die moderne Technologien integrieren, werden immer wichtiger, da sie sowohl den Wohnkomfort erhöhen als auch Energieeffizienz steigern können. Zudem hat die Pandemie die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsräumen wie Co-Working-Spaces verstärkt, was sich in einem wachsenden Markt für flexible Büroflächen niederschlägt. "Anleger müssen sich diese Veränderungen zunutze machen, um davon zu profitieren und ansprechende Renditen zu erzielen", sagt André Sonntag.

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben ebenfalls erheblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Die Zinspolitik der Zentralbanken, die Regulierung von Mietpreisen und steuerliche Anreize spielen eine zentrale Rolle. Nach der COVID-19-Pandemie wurden die Zinssätze auf historische Tiefststände gesenkt, doch steigende Inflationserwartungen haben kürzlich zu einer Straffung der Zinspolitik geführt, was die Finanzierungskosten für Immobilien erhöht und die Attraktivität von Investitionen mindert. Zusätzlich beeinflussen regulatorische Maßnahmen, wie Mietpreisbremsen in Deutschland, die Rendite von Mietobjekten und die Investitionsbereitschaft. "Dennoch bieten steuerliche Anreize und Förderungen für nachhaltige und renovierte Immobilien Investoren Chancen, sich in wachsenden und stabilen Märkten zu positionieren", erklärt der Immobilienexperte.

Mögliche Risiken für Immobilieninvestoren

Für Investoren, die aktuell in Immobilien einsteigen möchten, gibt es allerdings auch mögliche Risiken, die sie berücksichtigen sollten. Ein wesentliches Risiko sind die Zinsänderungen: Steigende Zinssätze können die Kosten für Immobilienfinanzierungen deutlich erhöhen, was die Rentabilität der Investitionen mindern kann. Zudem unterliegt der Immobilienmarkt durch wirtschaftliche und politische Ereignisse starken Schwankungen - die jüngsten Krisen wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie schnell sich der Markt verändern kann und weshalb eine sorgfältige Diversifizierung der Investitionen wichtig ist. Darüber hinaus können regulatorische Änderungen, wie neue Vorschriften oder Mietpreisbremsen, zusätzliche Kosten verursachen und die Rentabilität beeinträchtigen. Auch Mietausfälle sind möglich, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, weshalb Investoren Maßnahmen zur Absicherung treffen sollten. Schließlich können Immobilienwerte je nach Marktbedingungen und Lage erheblich schwanken, was eine regelmäßige Marktanalyse und Bewertung unerlässlich macht.

André Sonntag erklärt: So sollten Anleger jetzt vorgehen

Um sich gegen die Unsicherheiten des Immobilienmarkts abzusichern, sollten Investoren einige bewährte Strategien berücksichtigen", so André Sonntag. Eine von ihm empfohlene Methode ist die Diversifikation des Portfolios - durch die Streuung der Investitionen auf unterschiedliche Immobilienarten und -standorte können Risiken verringert und mögliche Verluste ausgeglichen werden. "Zudem sollten Anleger langfristig planen: Wenn sie sich auf stabile Mietrenditen und langfristige Mietverträge mit zuverlässigen Mietern fokussieren, sorgt das für finanzielle Stabilität. Allgemein ist eine regelmäßige Marktanalyse unerlässlich, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu überwachen und frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können." Auch Investitionen in nachhaltige und energieeffiziente Immobilien lohnen sich, denn sie sind nicht nur umweltfreundlich, sondern durch die wachsende Nachfrage auch zukunftssicher.

Wer aktuelle Marktbedingungen und Risiken ignoriert, nimmt erhebliche negative Konsequenzen in Kauf. Investoren, die Marktveränderungen übersehen, riskieren finanzielle Verluste durch sinkende Immobilienwerte oder erhöhte Finanzierungskosten. Auch Mietausfälle und Leerstände können sich verstärkt einstellen, wenn die Nachfrage nach bestimmten Immobilienarten oder -lagen sinkt. Höhere Betriebskosten durch unerwartete Wartungs- und Reparaturbedarfe können ebenfalls die Rentabilität beeinträchtigen. Eine unzureichende Anpassung an regulatorische Änderungen oder Marktveränderungen kann langfristig schädlich für die Investitionsstrategie sein. "Investoren müssen sich klarmachen, dass wir es aktuell mit einer Krise in der Immobilienwirtschaft zu tun haben, nicht mit einer Krise der Immobilien selbst. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Objekte zu finden: Der Preis muss attraktiv sein, die Rendite sollte stimmen und es ist wichtig, eine langfristige Perspektive einzunehmen", erklärt André Sonntag abschließend. "Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, bieten Immobilien nach wie vor die beste Chance, bei hoher Sicherheit finanzielle Freiheit zu erreichen."

