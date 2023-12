BestRendite-Invest GmbH

André Sonntag von der BestRendite-Invest GmbH: Immobilien als solide Wertanlage

Bild-Infos

Download

Dänischenhagen (ots)

Der Vermögensaufbau gewinnt für viele Menschen zunehmend an Bedeutung. Im Raum steht dabei vor allem die Frage, wie sich das Geld auf kluge Art und Weise anlegen lässt. André Sonntag ist der Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH und bietet als Immobilienexperte Anlegern, die ihre finanzielle Zukunft gestalten und dabei nachhaltige Renditen erzielen möchten, vielversprechende Möglichkeiten für Investments. Warum er dabei auf Immobilien als solide Wertanlage setzt, erfahren Sie im Folgenden.

In Zeiten volatiler Märkte und wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Anleger verstärkt nach sicheren Häfen für ihr Kapital. Immobilien rücken dabei mehr und mehr in den Fokus. Die Stabilität des Immobilienmarktes, gepaart mit langfristigen Wertsteigerungspotenzialen, machen den Sektor zu einer attraktiven Option für Investoren auf der Suche nach finanzieller Sicherheit, einer soliden Wertanlage und kontinuierlichem Wachstum. "Immobilien sind die beste Möglichkeit, um bei hoher Sicherheit zu finanzieller Freiheit zu gelangen", erklärt André Sonntag, Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH. "Mit ihrer Hilfe verschaffen sich Anleger ein passives Einkommen, das ihnen Sicherheit, ein selbstbestimmtes Leben und Unabhängigkeit ermöglicht."

"Immobilien sind jedoch nicht nur eine solide Grundlage für den Vermögensaufbau und die Altersabsicherung", fährt der Immobilienexperte fort. "Sie lassen sich auch vererben. Dann kommt die Wertanlage den Kindern zugute." Mit der BestRendite-Invest GmbH hat sich André Sonntag der Aufgabe verschrieben, seinen Kunden zu einem passiven Einkommen zu verhelfen, indem er sie durch maßgeschneiderte Immobilienlösungen dabei unterstützt, langfristige Werte aufzubauen. Zu diesem Zweck kauft die BestRendite-Invest GmbH bebaute und unbebaute Grundstücke, die nicht über die klassischen Wege wie Immobilienportale oder Zeitungsanzeigen angeboten werden, also nicht offiziell auf den Markt kommen. Stattdessen läuft alles über das eigene Netzwerk, das sich aus Investoren, Kapitalanlegern, Privatpersonen, Notaren, Rechtsanwälten und Banken zusammensetzt. Nach zahlreichen Weiterbildungen in den Bereichen Investment, Management und Projektierung gilt André Sonntag heute als Experte im Immobiliensektor. Warum er Immobilien als solide Wertanlage betrachtet, die den meisten anderen Anlageklassen überlegen ist und welche Vorteile sich dabei konkret ergeben, hat er im Folgenden zusammengefasst.

1. Wertstabile Investition und langfristiger Inflationsschutz

Die Vorteile von Immobilien als solide Wertanlage sind vielfältig: Sie bieten Anlegern langfristige Perspektiven, da sie gemeinhin als wertstabile Investition gelten. Insbesondere in begehrten Gebieten kann diese Stabilität langfristig zu Wertsteigerungen führen, da gefragte Standorte im Laufe der Zeit oft an Attraktivität gewinnen. Faktoren wie steigende Nachfrage, Entwicklungen in der Infrastruktur und wirtschaftliches Wachstum können langfristig positive Renditen für Anleger bedeuten.

Darüber hinaus gelten Immobilien auch als vor der Inflation geschützt, da Mieten und Immobilienwerte tendenziell mit der allgemeinen Preissteigerung steigen. Das schützt Investoren vor Wertverlusten durch inflationäre Entwicklungen.

2. Kontinuierlicher Cashflow durch passives Einkommen

Durch die Vermietung von Immobilien lassen sich regelmäßige Mieteinnahmen erzielen: Dieser kontinuierliche Cashflow an passivem Einkommen bietet nicht nur eine stabile Einnahmequelle, sondern kann auch zur Deckung von Hypothekenzahlungen oder zur Finanzierung weiterer Investitionen genutzt werden. Außerdem schaffen Investoren so auf lange Sicht ein Einkommen, das die finanzielle Sicherheit ihrer Nachkommen sichert.

3. Steuerliche Vorteile

Darüber hinaus reduzieren zahlreiche steuerliche Anreize wie Abschreibungen und Sonderabschreibungen die steuerliche Belastung für Investoren. Dadurch lässt sich die eigene steuerliche Situation effizienter gestalten.

4. Finanzielle Hebelwirkung

Die Möglichkeit, Immobilien mit Fremdkapital zu finanzieren, ermöglicht es Anlegern außerdem, mit vergleichsweise geringem Eigenkapital größere Investitionen zu tätigen. Diese sogenannte Hebelwirkung, auch bekannt als Leverage-Effekt, kann besonders in Zeiten steigender Immobilienwerte zu überproportionalen Gewinnen führen.

5. Staatliche Förderungen

Auch können diverse staatliche Förderungen und Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Dies schafft Anreize zur Schaffung neuen Wohnraums. Diese Fördermittel können Investitionen attraktiver gestalten und die Rentabilität verbessern.

6. Langfristiger Vermögensschutz

Immobilieninvestitionen können dazu beitragen, ein Portfolio zu diversifizieren und das Risiko zu streuen. Das ist gerade Marktphasen, in denen andere Anlageklassen volatil sind, wichtig. Durch spezielle Unternehmensformen können Immobilien außerdem vor Insolvenzen und Erbstreitigkeiten geschützt werden. Das fördert die langfristige Integrität des Immobilienvermögens. Selbst in Extremsituationen wie einem Krieg bieten Immobilien größtmögliche Sicherheit, da der Grundbesitz erhalten bleibt.

7. Gesellschaftliches Engagement

Immobilieninvestitionen tragen nicht zuletzt dazu bei, Menschen ein Zuhause zu bieten - und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Dieses gesellschaftliche Engagement kann wiederum positive Auswirkungen auf das Image des Anlegers haben. Dennoch sollten sich Investoren bewusst sein, dass Immobilieninvestitionen nicht nur Vorteile mit sich bringen, sondern auch Risiken bergen - so zum Beispiel Marktschwankungen, unvorhergesehene Instandhaltungskosten und Liquiditätsrisiken. Gründliche Recherchen, das Verständnis des lokalen Immobilienmarktes und professionelle Unterstützung durch einen Experten wie die BestRendite-Invest GmbH sind vor einer Investition daher unerlässlich.

Sie möchten mit Immobilien Vermögen aufbauen und sich dabei von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei André Sonntag und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: BestRendite-Invest GmbH, übermittelt durch news aktuell