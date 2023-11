BestRendite-Invest GmbH

André Sonntag: Wie Vermieter trotz hoher Zinsen von der Finanzierung mit Fremdkapital profitieren können

Dänischenhagen

Die drastischen Zinserhöhungen der letzten 15 Monate verleiten viele Anleger zu der Annahme, es lohne sich nicht mehr, in Immobilien zu investieren. Diese Vermutung ist aufgrund der steigenden Zinsen sicherlich nachvollziehbar, trifft jedoch pauschal gar nicht zu. Als Immobilienexperte und Geschäftsführer der BestRendite-Invest GmbH kennt André Sonntag die Sorgen vieler Immobilienanleger, warnt allerdings davor, die Augen vor wirklich lohnenden Investments zu verschließen. Off-Market-Immobilien in den richtigen Lagen bieten immer noch ein stabiles Fundament für die Altersvorsorge und zur Vermögenssicherung. Hier erfahren Sie, wie man trotz hoher Zinsen von der Finanzierung mit Fremdkapital profitieren kann.

Für viele Kapitalanleger bedeutet die Zinswende der EZB eine enorme Verunsicherung. Immer wieder steht die Frage im Raum, ob sich Immobilien als Geldanlage überhaupt noch rentieren. Die Entwicklung am Häusermarkt legt diese Schlussfolgerung vielleicht nahe, sollte Kapitalanleger dennoch keineswegs davon abhalten, ihr Vermögen weiterhin durch eine kluge Anlagestrategie in Immobilien zu sichern. "Anleger müssen verstehen, dass wir aktuell einen rapiden Abschwung der Immobilienwirtschaft erleben - doch die Immobilie selbst steckt nicht in der Krise", erklärt André Sonntag von der BestRendite-Invest GmbH.

"Jetzt ist tatsächlich ein idealer Zeitpunkt für Käufer, offensiv in den Markt vorzudringen", führt der Experte aus. Als gelernter Handwerker und Immobilienexperte weiß André Sonntag, wie wichtig es ist, sich gezielt und mit einer langfristigen Perspektive um den Vermögensaufbau zu kümmern. Daher verfolgt er die Projekte, die er mit der BestRendite-Invest GmbH entwickelt, ebenso sorgfältig wie er für seine Auftraggeber ursprünglich das Parkett verlegt hat. Mithilfe diverser Weiterbildungen in den Bereichen Investment, Management und Projektierung ist er erfolgreich in sein eigenes Immobiliengeschäft gestartet und hilft seinen Kunden heute dabei, sinnvoll und krisensicher in Immobilien zu investieren. Welche Rahmenbedingungen bei der Geldanlage berücksichtigt werden sollten, um sicher und zügig zum finanziellen Erfolg zu kommen, hat André Sonntag im Folgenden zusammengefasst.

Verknappung von bezahlbarem Wohnraum führt zu höheren Profiten bei Mieteinnahmen

Während Immobilien in der Vergangenheit einen ständigen Wertzuwachs verzeichnen konnten, war die Finanzierung so günstig wie noch nie. Durch die Zinserhöhungen hat sich die Lage nun jedoch ins Gegenteil verkehrt: Die Preise von Immobilien sinken, während Kredite immer teurer werden. Die steigenden Zinsen haben zur Folge, dass die Nachfrage nach Wohneigentum sinkt, weil viele Menschen sich den Erwerb einer eigenen Immobilie nicht mehr leisten können. Die daraus resultierende Wohnungsknappheit verschärft wiederum den Preisanstieg bei den Mieten, sodass Eigentümer erheblich höhere Mieteinnahmen verbuchen können. In diesem Zusammenhang hat das Team der BestRendite-Invest GmbH außerdem spezielle Vermietungsstrategien entwickelt, die es ermöglichen, die übliche Mietrendite zu verdreifachen - eine Chance, die sich Eigentümer gern zunutze machen. Hinzu kommen steuerliche Vorteile und staatliche Zuschüsse, die Kapitalanleger unbedingt nutzen sollten.

Wohnlage und Rendite entscheiden über den Erfolg des Investments

Für Anleger ist es unerlässlich, die Region und deren Entwicklungsmöglichkeiten zu kennen, bevor sie in ein Objekt investieren. Eine exakte Kenntnis der ortsüblichen Mieten sowie der wirtschaftlichen Stärke der Region sind daher auf jeden Fall geboten. In vielen Gegenden lassen sich Immobilien derzeit sehr günstig erwerben, was bei überproportional steigenden Mieten eine sichere Rendite verspricht. Des Weiteren arbeitet die Inflation sogar für den Anleger, da der Wert von Schulden bei einer Finanzierung durch Bankkredite ebenfalls sinkt, während der Wert der Immobilie und die Mieteinnahmen langfristig weiter steigen. Außerdem ist es für Anleger essenziell zu verstehen, dass der Wert ihres angesparten Vermögens durch die Inflation deutlich sinkt, wenn sie es einfach auf der Bank liegen lassen. Immobilien hingegen haben historisch betrachtet stets einen Wertzuwachs erfahren, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Zeit- und Geldersparnis durch fachliche Expertise bei Off-Market-Immobilien

Um Off-Market-Immobilien zu günstigen Preisen zu kaufen, ist neben einer genauen Ortskenntnis auch ein funktionierendes Netzwerk erforderlich. Etliche Kapitalanleger sind jedoch berufstätig und verfügen weder über die Zeit noch die nötige Expertise, um sich eingehend mit den Feinheiten des Immobiliengeschäfts auseinanderzusetzen. Die Kooperation mit ortskundigen und gut vernetzten Partnern wie der BestRendite-Invest GmbH, spart daher viel Zeit und Geld. Off-Market-Investitionen bieten den Vorteil, Makler und Provisionen überflüssig zu machen. Daraus resultieren erheblich günstigere Preise und eine schnelle, vertrauliche Abwicklung des Geschäfts.

