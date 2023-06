Sky Deutschland

Das Stanley Cup Final zwischen den Vegas Golden Knights und den Florida Panthers ab dem Wochenende live und exklusiv bei Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Sky überträgt alle Spiele um den NHL-Titel 2022-23 live und exklusiv

Spiel 1 in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 1.45 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Christoph Stadler, Olivier Zwartyes und Franz Büchner sind während der Finalserie als Kommentatoren im Einsatz, Uwe Krupp, Patrick Ehelechner, Patrick Köppchen und Julia Zorn als Expert*innen

Die NHL live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 1. Juni 2023 - Jeweils zwölf Siege haben die Vegas Golden Knights und Florida Panthers in das Stanley Cup Final geführt. Nur noch vier weitere Siege trennen beiden Klubs davon, erstmals in ihrer Franchise-Geschichte den vielleicht berühmtesten Pokal der Sportwelt überreicht zu bekommen.

Die Vegas Golden Knights waren seit ihrer Gründung regelmäßig in den Playoffs vertreten und erreichten bereits in ihrer ersten Saison 2017-2018 das Stanley Cup Final. Auch vor dieser Saison galten sie trotz der verpassten Playoffs vor einem Jahr als einer der Mitfavoriten und waren schließlich auch das punktbeste Team der Western Conference. Den Weg in die Finalserie meisterten die Golden Knights ebenfalls souverän und gerieten bis auf das erste Spiel der ersten Playoff-Runde gegen Winnipeg in keiner Serie in Rückstand.

Der Gegner aus Florida musste lange auf den Erfolg warten: 1993 gegründet standen die Panthers 1996 im Stanley Cup Final, mussten danach aber 26 Jahre - bis zur Vorsaison - warten, bis sie endlich wieder eine Playoff-Serie gewinnen konnten. Als das Team, dass mit den wenigsten Punkten die Playoffs erreichte, bezwangen sie auf ihrem Weg ins Finale mit den Boston Bruins - dem erfolgreichste Regular-Season-Team aller Zeiten - den Toronto Maple Leafs und den Carolina Hurricanes alle großen Favoriten der Eastern Conference.

Welche der beiden Mannschaften ihre Saison krönen kann, können Eishockey-Fans in Deutschland exklusiv bei Sky erleben. Ab der Nacht von Samstag auf Sonntag (3./4. Juni) überträgt Sky alle Spiele des Stanley Cup Finals live und exklusiv.

Sämtliche Begegnungen werden sowohl deutsch kommentiert und stehen wahlweise auch im amerikanischen Originalkommentar zur Verfügung. Im Einsatz sind die Kommentatoren Christoph Stadler, Olivier Zwartyes und Frank Büchner, als Expert*innen unter anderem Patrick Ehelechner, Patrick Köppchen und Julia Zorn.

Außerdem wird Uwe Krupp Spiel 4 als Experte und Co-Kommentator begleiten. Der ehemalige Nationalspieler und langjährige NHL-Profi gewann 1996 mit den Colorado Avalanche als erster Deutscher überhaupt den Stanley Cup. Damals erzielte er das entscheidende Overtime-Tor zum Sieg in Spiel 4, das den Titelgewinn perfekt machte - Gegner damals waren die Florida Panthers, die nun zum ersten seitdem wieder im Finale stehen.

Neben den Live-Übertragungen aller Spiele der Finalserie bietet Sky immer am Tag danach um 11.00 Uhr eine 15-minütige Highlight-Zusammenfassung der Partie der vorangegangenen Nacht. Außerdem zeigt Sky während des gesamten Stanley Cup Finals täglich um 14.00 Uhr "NHL Tonight".

Die NHL live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die NHL-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist außerdem mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Das Stanley Cup Final live bei Sky:

Nacht auf Sonntag, 4.6.:

1.45 Uhr: Spiel 1, Vegas Golden Knights - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag, 6.6.:

1.45 Uhr: Spiel 2, Vegas Golden Knights - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 9.6.:

1.45 Uhr: Spiel 3, Florida Panthers - Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Sonntag, 11.6.:

1.45 Uhr: Spiel 4, Florida Panthers - Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 14.6.:

1.45 Uhr: Spiel 5 (falls nötig), Vegas Golden Knights - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 17.6.:

1.45 Uhr: Spiel 6 (falls nötig), Florida Panthers - Vegas Golden Knights auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag, 20.6.:

1.45 Uhr: Spiel 7 (falls nötig), Vegas Golden Knights - Florida Panthers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

