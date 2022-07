E.ON Energie Deutschland GmbH

Mehr Solaranlagen auf deutschen Dächern: E.ON erhöht mit Übernahme von Regensburger Fach-Unternehmen eigene Installationskapazitäten

München (ots)

Die E.ON Energie Deutschland GmbH baut mit einer Aufstockung der Unternehmensanteile an der Mehr Ampere GmbH auf 100 Prozent ihre Installationskapazitäten im Bereich Photovoltaik weiter aus. "Die Energiewende braucht Macher, die sie praktisch umsetzen - das Ziel, hochwertige Solar-Lösungen professionell auf die Dächer unserer Kundinnen und Kunden zu bringen, verbindet unsere Teams bereits seit mehreren Jahren partnerschaftlich. Jetzt gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt, um unsere Solaraktivitäten weiter auszubauen, noch umfassender vom gegenseitigen Know-how zu profitieren und weiter zu wachsen. Das ist auch unser Ziel für zukünftige mögliche weitere Unternehmensbeteiligungen von E.ON in diesem Segment. Im Zentrum steht dabei immer, hochqualitative Energie-Lösungen aus einer Hand für unser Privat- und Geschäftskunden zu bieten", erklärt Frank Danielzik, bei E.ON Deutschland für das Solargeschäft verantwortlich.

Die Mehr Ampere GmbH installiert, wartet und vertreibt hochwertige Photovoltaik-Lösungen in einem großen Einzugsgebiet, das vom Hauptsitz der Firma in Regensburg bis hin nach München, Nürnberg und Passau reicht. E.ON Energie Deutschland und die Mehr Ampere arbeiten seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und gemeinschaftlich zusammen: Ausgehend von einer mehrjährigen Installationspartnerschaft erwarb E.ON bereits im Jahr 2020 eine Minderheitsbeteiligung an dem Betrieb.

"Im Mittelpunkt stand und steht für uns eine Weiterentwicklung unseres Unternehmens im Sinne der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser gemeinsames Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich die klimafreundliche Stromerzeugung auf dem eigenen Dach zu ermöglichen und ein Arbeitsumfeld zu bieten, das Freude macht. Mit E.ON haben wir den richtigen Partner gefunden, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben", erklären Julian Schriver und Clemens Gebhardt, Geschäftsführer der Mehr Ampere GmbH.

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell