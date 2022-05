PHOENIX

EVP-Europaabgeordneter McAllister begrüßt sechstes EU-Sanktionspaket

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (EVP-Franktion), begrüßt das sechste EU-Sanktionspaket, das die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute im EU-Parlament vorgestellt hat. McAllister würdigte besonders die geplanten Sanktionen gegen die russische Bank "Sbaerbank", die künftig von dem internationalen Bankenkommunikationssystem "Swift" abgekoppelt werden soll. Dies sei "ein weiterer Schlag gegen das russische Finanzsystem", so McAllister im phoenix-Interview. Die russische Führung müsse zu einem Umdenken gezwungen werden. Ziel sei es, Russland von dem "barbarischen und verbrecherischen Invasionskrieg in der Ukraine" abzubringen. McAllister räumte ein, dass das geplante Öl-Embargo für einzelne EU-Mitgliedsstaaten eine große Herausforderung sei. Wichtig sei aber, die Abhängigkeit von russischen Energieimporten so schnell wie möglich zu reduzieren. Die Frage, wie einzelnen Mitgliedsstaaten der Verzicht auf russisches Öl ermöglicht werden könne, ohne deren Wirtschaft zu destabilisieren, werde die Beratungen im EU-Rat wohl in den nächsten Tagen prägen.

