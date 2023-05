Sky Deutschland

Vom Rasen auf den Asphalt: Sky plant Motorsport-Premiere von Sky Next Generation beim Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Ungarn am 23. Juli

Erste spezielle Live-Übertragung für Kinder vom Hungaroring in Budapest

Enge Zusammenarbeit mit der Formel 1 und der Sky Gruppe

Casting für Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren für die nächsten Sky Next Generation Übertragungen einschließlich des Rennens in Ungarn

Alle Infos zum Bewerbungsprozess unter: skysport.de/kids-casting

Unterföhring, 31. Mai 2023 - Nach Fußball jetzt Formel 1. Sky weitet Sky Next Generation, die erste Live-Sportübertragung für Kinder im deutschen Fernsehen, weiter aus: Nach der begeisternden Resonanz auf die Übertragungen rund um die Fußball-Bundesliga plant Sky jetzt auch eine erste Ausgabe in der Formel 1. In enger Zusammenarbeit mit der Sky Gruppe und der Formel 1 wird bei der Live-Produktion des Grand Prix von Ungarn in Budapest (21. bis 23. Juli 2023) ein eigenes World Feed zu Sky Next Generation produziert.

Die Formel 1 wird ein spezielles internationales Feed bereitstellen, das maßgeschneiderte Grafiken, Soundeffekte und Sonderfunktionen beinhaltet, die die Übertragung für das jüngere Publikum in Großbritannien und Deutschland verbessern werden. Hier werden unter anderem auch modernste virtuelle 3D-Graphiken bei bestimmten Kameraperspektiven zugesetzt sowie weitere Funktionen zum Einsatz kommen, die noch bekannt gegeben werden.

Zudem wird die deutsche Übertragung von Sky Deutschland von drei Kinderreportern und speziell auf die junge Zielgruppe ausgerichteten redaktionellen Inhalten unterstützt. Weitere redaktionelle Details zur Übertragung werden zum späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: "Mit Sky Next Generation haben wir bei unseren Fußball-Übertragungen echte Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass wir bei Sky mutig und auch bereit sind, unsere Übertragungen neu zu denken und andere Wege zu gehen. Die Resonanz auf die ersten Sky Next Generation Produktionen bei unseren Zuschauern war überwältigend und so gehen wir jetzt den nächsten Schritt mit der ersten Übertragung in der Formel 1. Ich bin mir sicher, dass auch die jungen Motorsportfans begeistert sein werden."

Ian Holmes, Director of Media Rights and Content Creation der Formel 1: "Wir möchten sicherstellen, dass unsere Fans jeden Alters die Formel 1 genießen und sich in sie verlieben können. Daher ist es sehr aufregend, mit unseren langjährigen Partnern bei Sky an diesem Projekt zusammenzuarbeiten, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Diese Form der Übertragung ist eine Premiere im Motorsport und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sie zum Leben erweckt wird und darauf, die nächste Generation von Moderationstalenten zu beobachten!"

Für drei junge Motorsport-Fans kann in Budapest ein Traum in Erfüllung gehen, denn Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 14 Jahren können sich ab sofort für die Tätigkeit als Kinderreporter in der Formel 1 bewerben. Bedingung ist ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ein allgemeines Sportinteresse. Alle Infos zum Bewerbungsprozess sind abrufbar unter: skysport.de/kids-casting

