ARD Das Erste

Das ESC-Duell: Peter Urban und Chris Harms (Lord of the Lost) bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 8. bis 12. Mai 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Kulinarischer Wochenauftakt mit zwei Spitzenköchen: Nachdem der "Roadtrip Amerika" Frank Rosin und Alexander Kumptner vor Kurzem in einem Wohnmobilvon Kalifornien über Arizona, Nevada und Texas bis nach Florida führte, machen die beiden bekannten TV-Köche am Montag zum Wissensduell bei "Wer weiß denn sowas?" in Hamburg halt.

Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume das Model Betty Taube, die 2014 an der neunten GNTM-Staffel teilnahm und die Influencerin Paola Maria, die einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt, zu seinem Wissensquiz eingeladen.

Die Kabarettisten Bruno Jonas und Mathias Richling waren beide Teil der legendären Sendung "Scheibenwischer". Derzeit ist Jonas mit seinem Programm "Meine Rede: Ein herrschaftsfreier Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer - Vegetarier und Veganer willkommen" auf Tour. Richling bekam gerade den Kabarettpreis "Krefelder Krähe" verliehen. Es verspricht ein höchst amüsanter Wettstreit der Wortkünstler am Mittwoch zu werden.

Zwei legendäre Fußballer treten am Donnerstag zum sportlichen Quiz-Wettkampf an:Welt- und Europameister Andreas "Andy" Möller, der mit Dortmund auch dieChampions-League gewann, spielt gegen Pierre Littbarski, der u.a. mit seinem 1. FC Köln 1983 DFB-Pokal-Sieger und 1990 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft wurde.

Zum Wochenausklang gibt's einen Vorgeschmack auf den "Eurovision Song Contest 2023", wenn Moderationslegende Peter Urban gegen Sänger Chris Harms antritt. Der Frontmann von "Lord of the Lost" vertritt mit seiner Band Deutschland beim ESC in Liverpool. Mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wollen beide die richtige Antwort auf hochkarätige Fragen wie diese erraten:

Alchemisten hatten keine Chance, Edelmetall zu erzeugen, weil ...?

a) sie keine 1.000 Grad Celsius heißen Feuer erzeugen konnten

b) dafür das erst 2005 entdeckte Element Caesium benötigt wird

c) Gold nur im Weltall entstehen kann

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12. Mai 2023 im Überblick:

Montag, 8. Mai - Frank Rosin und Alexander Kumptner

Dienstag, 9. Mai - Betty Taube und Paola Maria

Mittwoch, 10. Mai - Bruno Jonas und Mathias Richling

Donnerstag, 11. Mai - Andreas Möller und Pierre Littbarski

Freitag, 12. Mai - Peter Urban und Chris Harms

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD MEDIA für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell