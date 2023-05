ARD Das Erste

Mit Hochgeschwindigkeit in die Jagdsaison

Neue Folgen "Gefragt - Gejagt" ab 5. Juni 2023 im Ersten

München (ots)

Das schnellste Quiz Deutschlands ist zurück. Nach mehrmonatiger Winterpause kehrt die erfolgreiche Quizshow "Gefragt - Gejagt" auf ihren angestammten Sendeplatz im Vorabend zurück. Ab Montag, 5. Juni 2023, 18:00 Uhr heißt es dann wieder wochentags im Ersten und in der ARD Mediathek: Die Jagd beginnt. Fans können sich auf mehr als 80 neue Folgen freuen.

Noch nie war die Quiz Elite im Team der Jägerinnen und Jäger so gut aufgestellt. Mit Adriane Rickel und Annegret Schenkel, die ab dieser Staffel fest zum Team gehört, können sich die Fans nun neben Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Dr. Thomas Kinne und Klaus Otto Nagorsnik auf gleich zwei Jägerinnen auf dem Jagdthron freuen. Das Team teilt unter sich mehrere Deutsche Meister- sowie Europameistertitel auf - und versprüht Leidenschaft am Quizzen.

Alexander Bommes:

"Mit fünf Jägern und zwei Jägerinnen haben wir das bislang größte Team, das es kaum erwarten kann, unseren Fans in einzigartiger und gewohnt unterhaltsamer Manier Bildung und Wissen zu vermitteln. Ich bin auch extrem vorfreudig und verspreche: Egal wer auf dem Thron sitzt, unsere mutigen Kandidatinnen und Kandidaten können sich meiner Unterstützung sicher sein."

Vom 26. Juni bis 30. Juni wird auch das beliebte Radio-Special zurückkehren. Dann stellen sich Radiomoderatorinnen und -moderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihren Hörerinnen und Hörern erneut der Übermacht der Quiz-Elite.

Die Lust am Quizzen dürfte also auch bei den Fans wieder steigen - ob vor dem Bildschirm, via ARD Quiz-App oder in der ARD Mediathek. Die vergangene Staffel erzielte mit durchschnittlich 15,8 Prozent Marktanteil den besten Wert bislang und kam dabei auf eine Reichweite von rund 2,3 Millionen Zuschauenden.

"Gefragt - Gejagt" - neue Folgen ab 5. Juni 2023 bis Mitte Oktober im Ersten und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. Das Ratespiel "Wer weiß denn sowas?" geht - wie gewohnt - in seine Sommerpause.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

