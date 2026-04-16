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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/26

Mainz (ots)

Woche 17/26

Fr., 24.4.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Wer sind sie eigentlich, diese "Grönländer"?



Woche 18/26

Mi., 29.4.

Bitte Programmänderung ab 23.15 Uhr beachten:

23.15     sportstudio UEFA Champions League    (HD/UT)
          Halbfinale, Hinspiele 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
          Expertin: René Adler

          Zusammenfassungen der Spiele:
          Paris Saint-Germain – FC Bayern München
          Atlético Madrid – FC Arsenal

24.00     Markus Lanz

00.45     heute journal update

 1.00     auslandsjournal - die doku: Schah, Scharia und Raketen (VPS 0.59/HD/UT)
          Der Konflikt USA-Iran 
          Film von Gert Anhalt
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 28. April 2026, 10.00 Uhr bis 28. April 2031

 1.45     Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern   (VPS 1.00)
 
 2.30     Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer   (VPS 1.45)

 3.15     White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764   (VPS 2.30)

 4.00     frontal   (VPS 3.15)

 4.45     ZDF.reportage   (VPS 4.29)
          Luxusverkäufer in Deutschland

 5.15 –   hallo deutschland   (VPS 4.30)
 5.30


("plan b: Bewusst unterwegs" um 4.00 Uhr entfällt.)
 


Woche 19/26

Mi., 6.5.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.15      sportstudio UEFA Champions League    (HD/UT)
           Halbfinale, Rückspiele 
           Highlights, Analysen, Interviews
           Moderation: Sven Voss
           Experte: Hanno Balitsch

           Zusammenfassungen der Spiele:
           FC Bayern München – Paris Saint-Germain
           FC Arsenal – Atlético Madrid

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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