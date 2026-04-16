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ZDF-Programmänderung ab Woche 17/26

Mainz (ots)

Woche 17/26 Fr., 24.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wer sind sie eigentlich, diese "Grönländer"? Woche 18/26 Mi., 29.4. Bitte Programmänderung ab 23.15 Uhr beachten: 23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Halbfinale, Hinspiele Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Expertin: René Adler Zusammenfassungen der Spiele: Paris Saint-Germain – FC Bayern München Atlético Madrid – FC Arsenal 24.00 Markus Lanz 00.45 heute journal update 1.00 auslandsjournal - die doku: Schah, Scharia und Raketen (VPS 0.59/HD/UT) Der Konflikt USA-Iran Film von Gert Anhalt Deutschland 2026 Im Streaming: 28. April 2026, 10.00 Uhr bis 28. April 2031 1.45 Sex, Macht und Lügen - Hinter Palastmauern (VPS 1.00) 2.30 Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer (VPS 1.45) 3.15 White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 (VPS 2.30) 4.00 frontal (VPS 3.15) 4.45 ZDF.reportage (VPS 4.29) Luxusverkäufer in Deutschland 5.15 – hallo deutschland (VPS 4.30) 5.30 ("plan b: Bewusst unterwegs" um 4.00 Uhr entfällt.) Woche 19/26 Mi., 6.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Halbfinale, Rückspiele Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Sven Voss Experte: Hanno Balitsch Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München – Paris Saint-Germain FC Arsenal – Atlético Madrid

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