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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 18/26

Mainz (ots)

Woche 18/26

Sa., 25.4.

Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:

17.00     heute Xpress

17.05     Länderspiegel

17.30     ZDF.reportage   (VPS 17.35)
          Luxusverkäufer in Deutschland

18.00     sportstudio live   (fub/HD/AD/UT)
          UEFA Women's Champions League
          FC Bayern München - FC Barcelona
          Halbfinale, Hinspiel
          Übertragung aus München
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Katja Streso
          Expertin: Kathrin Lehmann

          In der Halbzeitpause:
          gegen 19.00 heute
          gegen 19.07 Wetter (VPS 19.20)


(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)


Die Serie "SOKO München" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Sa., 02.05.  Ungleiche Brüder
Sa., 09.05.  Einbruch
Sa., 16.05.  Tod in Bestzeit
Sa., 23.05.  Im Angesicht des Todes
Sa., 06.06.  Affenliebe


Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 verschiebt sich wie folgt:

Sa., 02.05.  Dieses eine Leben (1)
Sa., 09.05.  Dieses eine Leben (2)


 


Woche 19/26

So., 3.5.

Bitte Programmänderung ab 16.15 Uhr beachten:

16.15     sportstudio live   (VPS 16.14/fub/HD/AD/UT)
          UEFA Women's Champions League
          FC Barcelona - FC Bayern München
          Halbfinale, Rückspiel
          Übertragung aus Barcelona
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Sven Voss
          Expertin: Kathrin Lehmann

          In der Halbzeitpause:
          gegen 17.20 heute Xpress (VPS 17.00)
          gegen 17.25 Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55)

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 

("Die Rosenheim-Cops: Habe die Ehre" und "Waldmanns Heil" entfallen. "Der Alte" verschiebt sich auf 4.05 Uhr.)

18.35     Terra X   (HD)
          Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 3. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 3. Mai 2036


(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)


----------------------

Bitte Programmänderung ab 4.05 Uhr beachten:

 4.05     Der Alte   (VPS 18.00)

 5.05     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 4.05)

 5.10-    Berlin direkt   (VPS 4.40)
 5.30

("ZDF.reportage" um 5.00 Uhr entfällt.)


 

Woche 20/26

Sa., 9.5.

Bitte Programmänderung beachten:

19.25     Die Bergretter   (VPS 19.24)
          Dieses eine Leben (2)
          (Text und weitere Angaben s. 2.5.2026)

Die Serie "Der Bergdoktor" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Sa., 16.05.  Wechselwirkungen (1)
Sa., 23.05.  Wechselwirkungen (2)
Sa., 06.06.  Zwei Gesichter (1)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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