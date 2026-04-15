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ZDF-Programmänderung ab Woche 18/26

Mainz (ots)

Woche 18/26 Sa., 25.4. Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute Xpress 17.05 Länderspiegel 17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35) Luxusverkäufer in Deutschland 18.00 sportstudio live (fub/HD/AD/UT) UEFA Women's Champions League FC Bayern München - FC Barcelona Halbfinale, Hinspiel Übertragung aus München Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Katja Streso Expertin: Kathrin Lehmann In der Halbzeitpause: gegen 19.00 heute gegen 19.07 Wetter (VPS 19.20) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "SOKO München" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: Sa., 02.05. Ungleiche Brüder Sa., 09.05. Einbruch Sa., 16.05. Tod in Bestzeit Sa., 23.05. Im Angesicht des Todes Sa., 06.06. Affenliebe Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 verschiebt sich wie folgt: Sa., 02.05. Dieses eine Leben (1) Sa., 09.05. Dieses eine Leben (2) Woche 19/26 So., 3.5. Bitte Programmänderung ab 16.15 Uhr beachten: 16.15 sportstudio live (VPS 16.14/fub/HD/AD/UT) UEFA Women's Champions League FC Barcelona - FC Bayern München Halbfinale, Rückspiel Übertragung aus Barcelona Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann In der Halbzeitpause: gegen 17.20 heute Xpress (VPS 17.00) gegen 17.25 Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich ("Die Rosenheim-Cops: Habe die Ehre" und "Waldmanns Heil" entfallen. "Der Alte" verschiebt sich auf 4.05 Uhr.) 18.35 Terra X (HD) Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod Deutschland 2026 Im Streaming: 3. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 3. Mai 2036 (Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.) ---------------------- Bitte Programmänderung ab 4.05 Uhr beachten: 4.05 Der Alte (VPS 18.00) 5.05 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.05) 5.10- Berlin direkt (VPS 4.40) 5.30 ("ZDF.reportage" um 5.00 Uhr entfällt.) Woche 20/26 Sa., 9.5. Bitte Programmänderung beachten: 19.25 Die Bergretter (VPS 19.24) Dieses eine Leben (2) (Text und weitere Angaben s. 2.5.2026) Die Serie "Der Bergdoktor" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Sa., 16.05. Wechselwirkungen (1) Sa., 23.05. Wechselwirkungen (2) Sa., 06.06. Zwei Gesichter (1)

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